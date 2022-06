Suzuki Brezza 2022 - SUV hạng A “ngon, bổ, rẻ” chỉ 356 triệu đồng

Chẳng còn bao lâu nữa, mẫu SUV giá rẻ Suzuki Brezza 2022 mới sẽ chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, liên doanh Maruti Suzuki đã chẳng thể giữ kín được hình ảnh và thông tin của mẫu SUV hạng A này. Qua đoạn video dài khoảng 30 giây mới được lan truyền trên mạng, có thể thấy Suzuki Brezza 2022 giá rẻ thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được bổ sung đầu xe hoàn toàn mới với cụm đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù và cản trước khác biệt. Bên trên là nắp ca-pô hình vỏ sò phẳng hơn và ít đường dập gân. Trái với đầu xe, thiết kế bên sườn của Suzuki Brezza 2022 chỉ được cải tiến nhẹ với nẹp thân xe màu đen rộng hơn và bộ vành hợp kim phối 2 màu mới. Trong khi đó, đằng sau mẫu SUV hạng A này có thêm cụm đèn hậu thể thao hơn, tem chữ nổi "Brezza" mới cùng cửa cốp và cản va nâng cấp. Nhìn chung, thiết kế tổng thể của Suzuki Brezza 2022 vẫn giữ nguyên như cũ, không có sự thay đổi ở các tấm thân vỏ trên xe. Những trang bị như ốp gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, cột sơn màu đen, baga nóc và cánh gió mui vẫn được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Bước vào bên trong Suzuki Brezza 2022, người dùng sẽ được chào đón bằng không gian nội thất hiện đại và nhiều công nghệ hơn. Nhiều chi tiết nội thất của mẫu SUV hạng A này giống với người anh em Suzuki Baleno 2022 như mặt táp-lô, bảng đồng hồ, vô lăng và màn hình thông tin giải trí. Trong đó, màn hình trung tâm của xe có kích thước 9 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói với câu lệnh "Hi Suzuki". Đặc biệt, đây còn là mẫu xe đầu tiên của liên doanh Maruti Suzuki có cửa sổ trời. Tại thị trường Ấn Độ, cửa sổ trời bị coi là không cần thiết và khó bảo quản nhưng ngày càng có nhiều khách hàng thích trang bị này hơn. Trên Suzuki Brezza 2022, cửa sổ trời sẽ là loại 1 mảnh chỉnh điện thay vì toàn cảnh Panorama để xe không bị đội giá quá nhiều. Ngoài ra, Suzuki Brezza 2022 còn có những trang bị đáng chú ý khác như lẫy chuyển số sau vô lăng, sạc điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động, màn hình hiển thị thông tin kính lái, hệ thống đèn viền nội thất, cổng USB Type A và Type C, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, cửa tự hít, ghế bọc nỉ... Theo thông tin rò rỉ, khoảng duỗi chân của hàng ghế sau sẽ rộng hơn 137 mm so với trước. Không chỉ tiện nghi, Suzuki Brezza 2022 còn an toàn hơn với những tính năng mới như 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử tích hợp giảm thiểu lật xe và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. "Trái tim" của Suzuki Brezza 2022 là hệ truyền động mild hybrid tương tự loại dùng cho Ertiga mới. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Ngoài ra, ở thị trường Ấn Độ, mẫu SUV hạng A này còn có cả tùy chọn động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG. Đây sẽ là mẫu SUV đầu tiên tại Ấn Độ có phiên bản CNG. Hiện liên doanh Maruti Suzuki đã bắt đầu nhận cọc dành cho Brezza mới. Dự kiến, xe sẽ chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào cuối tháng này như đối thủ của Kia Sonet và Hyundai Venue. Giá xe Suzuki Brezza 2022 bản cao cấp nhất có thể rơi vào khoảng 1,2 triệu Rupee (356 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUV cỡ A - Suzuki Brezza 2022 giá rẻ.

