SUV Toyota Raize mới bán ra chỉ từ 359 triệu đồng

Tương tự như Daihatsu Rocky, Toyota Raize 2020 mới được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Daihatsu New Global Architecture (DNGA) với kết cấu liền khối unibody cùng kích thước dài 3.995 mm (trong đó trục cơ sở dài 2.525 mm), rộng 1.695 mm và cao 1.620 mm. Kiểu dáng xe vuông vức với nhiều đường cắt khúc sắc sảo, phần nào gợi nhớ đến “đàn anh” RAV4 thế hệ mới. Điều này giúp cho Raize có lợi thế khi so sánh với các đối thủ crossover cùng tầm kích thước hạng B khi hầu hết đều mang dáng vẻ mềm mại. Mặc dù sở hữu các thông số về kích thước tương đối khiêm tốn, nhưng Raize vẫn có được không gian nội thất rộng rãi. Thể tích khoang hành lý phía sau đạt mức 369 lít và có thể mở rộng bằng cách gập hàng ghế phía sau xuống. Ngoài ra, Raize còn có nhiều không gian chứa đồ trong khoang lái. Toyota Raize hoàn toàn mới vận hành bằng động cơ xăng 3 xy lanh 1KR-VET có dung tích 1.0L và tích hợp turbo tăng áp, có khả năng sản sinh lượng công suất 97 mã lực tại 6.000 vòng/phút nhờ đạt được mô men xoắn cực đại 140 Nm tại dải vòng tua 2.400 – 4.000 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc mạnh mẽ ở tốc độ thấp, nhưng vẫn đạt được hiệu năng tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu ngay cả khi vận hành ở dải tốc độ cao. Động cơ này được kết hợp cùng hộp số D-CVT sử dụng công nghệ tối ưu cho xe đô thị cỡ nhỏ của Daihatsu. Nhờ đó, mức tiêu hao nhiên liệu của Raize khá ấn tượng khi chỉ dao động từ 5,4 lít/100 km đến 5,7 lít/100 km tùy theo phiên bản hệ dẫn động. Ở trạng thái tiêu chuẩn, Raize là chiếc xe dẫn động cầu trước, tuy nhiên Toyota đã ứng dụng được hệ dẫn động 4 bánh AWD với công nghệ Dynamic Torque Control tiên tiến cho mẫu xe này, mang đến khả năng phân phối thêm mô men xoắn đến cầu sau để hỗ trợ khi khởi động hoặc lái xe trên đường trơn trượt. Toyota Raize được trang bị gói tổ hợp công nghệ an toàn Smart Assist, bao gồm các chức năng như tự động phanh tránh va chạm (Crash Avoidance Braking Function), ngăn chặn việc đạp nhầm chân ga (Erroneous Start Prevention Function), kiểm soát hành trình chủ động (Adaptive Cruise Control) và hỗ trợ đỗ xe (Smart Panorama Parking Assist). Tại Nhật Bản, giá xe Toyota Raize bán ra 3 phiên bản khác nhau với mức khởi điểm từ 1.679.000 yen (khoảng 359 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV cỡ nhỏ Toyota Raize hoàn toàn mới.

Tương tự như Daihatsu Rocky, Toyota Raize 2020 mới được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Daihatsu New Global Architecture (DNGA) với kết cấu liền khối unibody cùng kích thước dài 3.995 mm (trong đó trục cơ sở dài 2.525 mm), rộng 1.695 mm và cao 1.620 mm. Kiểu dáng xe vuông vức với nhiều đường cắt khúc sắc sảo, phần nào gợi nhớ đến “đàn anh” RAV4 thế hệ mới. Điều này giúp cho Raize có lợi thế khi so sánh với các đối thủ crossover cùng tầm kích thước hạng B khi hầu hết đều mang dáng vẻ mềm mại. Mặc dù sở hữu các thông số về kích thước tương đối khiêm tốn, nhưng Raize vẫn có được không gian nội thất rộng rãi. Thể tích khoang hành lý phía sau đạt mức 369 lít và có thể mở rộng bằng cách gập hàng ghế phía sau xuống. Ngoài ra, Raize còn có nhiều không gian chứa đồ trong khoang lái. Toyota Raize hoàn toàn mới vận hành bằng động cơ xăng 3 xy lanh 1KR-VET có dung tích 1.0L và tích hợp turbo tăng áp, có khả năng sản sinh lượng công suất 97 mã lực tại 6.000 vòng/phút nhờ đạt được mô men xoắn cực đại 140 Nm tại dải vòng tua 2.400 – 4.000 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc mạnh mẽ ở tốc độ thấp, nhưng vẫn đạt được hiệu năng tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu ngay cả khi vận hành ở dải tốc độ cao. Động cơ này được kết hợp cùng hộp số D-CVT sử dụng công nghệ tối ưu cho xe đô thị cỡ nhỏ của Daihatsu. Nhờ đó, mức tiêu hao nhiên liệu của Raize khá ấn tượng khi chỉ dao động từ 5,4 lít/100 km đến 5,7 lít/100 km tùy theo phiên bản hệ dẫn động. Ở trạng thái tiêu chuẩn, Raize là chiếc xe dẫn động cầu trước, tuy nhiên Toyota đã ứng dụng được hệ dẫn động 4 bánh AWD với công nghệ Dynamic Torque Control tiên tiến cho mẫu xe này, mang đến khả năng phân phối thêm mô men xoắn đến cầu sau để hỗ trợ khi khởi động hoặc lái xe trên đường trơn trượt. Toyota Raize được trang bị gói tổ hợp công nghệ an toàn Smart Assist, bao gồm các chức năng như tự động phanh tránh va chạm (Crash Avoidance Braking Function), ngăn chặn việc đạp nhầm chân ga (Erroneous Start Prevention Function), kiểm soát hành trình chủ động (Adaptive Cruise Control) và hỗ trợ đỗ xe (Smart Panorama Parking Assist). Tại Nhật Bản, giá xe Toyota Raize bán ra 3 phiên bản khác nhau với mức khởi điểm từ 1.679.000 yen (khoảng 359 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV cỡ nhỏ Toyota Raize hoàn toàn mới.