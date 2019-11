SUV Hyundai Venue 2020 hơn 400 triệu đồng có đáng mua?

Về cụ thể, giá bán Hyundai Venue 2020 được đưa ra từ 17,250 tới 22,050 USD (400 tới 511 triệu đồng) cho phiên bản ‘đắt tiền’ nhất, chưa bao gồm 1,095 USD (25 triệu đồng) phí vận chuyển. Để so sánh, mức giá bán này dường như nhỉnh hơn đôi chút so với một vài đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc như mẫu Nissan Kicks $18,640 (430 triệu đồng), Kia Soul $17,490 (405 triệu đồng), đắt hơn cả chiếc Ford EcoSport - $20,485 (475 triệu đồng). Về công suất, tất cả các phiên bản của Hyundai Venue 2020 mới được trang bị khối động cơ tiêu chuẩn 1.6 lít 4 xy lanh với 121 sức ngựa. Trang bị hộp số xuất hiện cùng 2 tùy chọn là hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT 6 cấp – được Hyundai gọi với thuật ngữ IVT (Hộp số thông minh - Intelligent Variable Transmission). Về tổng quan, phiên bản ‘rẻ tiền’ nhất là model SE tiêu chuẩn với trang bị hộp số sàn kèm theo mức giá bán khuyến nghị của nhà máy từ 17,250 đô la Mỹ (400 triệu VNĐ). Ngoài ra, $1,250 (29 triệu VNĐ) là con số mà khách hàng phải bỏ thêm nếu muốn sở hữu chiếc SUV cỡ nhỏ này với tùy chọn hộp số tự động, mức giá MSRP cho phiên bản này là $18,450 (428 triệu VNĐ). Có lẽ, phần đông các khách hàng của Hyundai sẽ đặt ra câu hỏi, so sánh chiếc Venue này và người anh em Kona với kích thước nhỉnh hơn một chút. Chiếc Kona sở hữu khối động cơ 2.0 lít 4 xy lanh mạnh mẽ hơn với 147 sức ngựa và hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn. Các phiên bản và trang bị trên Venue 2020

Trở lại với nhân vật chính – chiếc Venue, mẫu xe xuất hiện với 3 phiên bản là SE, SEL với gói Tiện nghi & Cao cấp (Convenience & Premium), và cuối cùng là phiên bản Denim. Cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 3.5-inch, hiển thị camera sau, Hệ thống thông tin giải trí 8-inch, tích hợp AM/FM/HD®, Apple CarPlay, Android Auto cùng hệ thống âm thanh 4 loa, cổng kết nối USB, cổng sạc 12V, chức năng đàm thoại rảnh tay qua kết nối Bluetooh, vô lăng tích hợp các nút bấm chỉnh audio, kiểm soát hành trình Cruise Control, đèn pha tự động, điều hòa không khí, chìa khóa từ và chức năng hiển thị nhiệt độ ngoại thất. Ngoài ra, một loạt các tính năng an toàn trên Venue phải kể tới hệ thống Cảm biến Thông minh - Hyundai SmartSense, bao gồm Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước với khả năng Phát hiện Người đi bộ, Hỗ trợ giữ làn đường và Cảnh báo mất tập trung cho người lái, Cân bằng điện tử, Ổn định thân xe VSM với Kiểm soát lực kéo và cuối cùng là hệ thống túi khí xuất hiện trên khu vực đằng trước, 2 bên và phần rèm cửa tiêu chuẩn. Về phiên bản Hyundai Venue SEL mới, thông tin báo chí từ phía Hyundai chưa chính thức thông báo về những thay đổi so với phiên bản cơ sở SE. Gói trang bị Tiện nghi bao gồm Cửa sổ trời, Tựa để tay tích hợp hộc chứa đồ, vô lăng và cần số bọc da, Cảnh báo điểm mù BCW, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong khi đó, ngoài những trang bị trên gói Tiện nghi, gói Cao Cấp có thêm hệ thống sưởi hàng ghế trước và gương chiếu hậu, đèn pha LED, dải LED định vị ban ngày trước & sau, mâm xe hợp kim 17-inch với bộ lốp thông số 205/55 R17, nút ấn khởi động Start/Stop, màn hình trung tâm 8-inch hiển thị AM/FM/HD/SiriusXM tích hợp bản đồ định vị và cuối cùng là Hệ thống kết nối Hyundai’s Blue Link. Các trang bị trên phiên bản cao cấp nhất bao gồm: Màu Denim ngoại thất riêng biệt, nóc sơn trắng tương phản và tùy chọn màu trên các bộ phận khác, màu denim nội thất riêng biệt với chất liệu hàng ghế trước pha giữa vải và da. Khách hàng có thể lựa chọn thay thế hoặc bổ sung tùy chọn trên phiên bản này cho gói SEL Premium. Tuy nhiên, cửa sổ trời không phải tùy chọn trên Denim. Về lựa chọn màu sắc, khách hàng sẽ có 7 lựa chọn màu sơn ngoại thất như Đen Ngọc trai Black Noir Pearl, Trắng gốm Ceramic White, Đỏ ngọc trai Scarlet Red Pearl, Xanh dương đậm Intense Blue, Bạc sao Stellar Silver, Xám Galactic Gray, Xanh táo Green Apple và cuối cùng là màu đặc biệt – Denim. Tùy chọn nội thất sẽ chỉ giới hạn 2 màu đen và xám. Video: Chi tiết SUV Hyundai Venue 2020 hoàn toàn mới.

Về cụ thể, giá bán Hyundai Venue 2020 được đưa ra từ 17,250 tới 22,050 USD (400 tới 511 triệu đồng) cho phiên bản ‘đắt tiền’ nhất, chưa bao gồm 1,095 USD (25 triệu đồng) phí vận chuyển. Để so sánh, mức giá bán này dường như nhỉnh hơn đôi chút so với một vài đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc như mẫu Nissan Kicks $18,640 (430 triệu đồng), Kia Soul $17,490 (405 triệu đồng), đắt hơn cả chiếc Ford EcoSport - $20,485 (475 triệu đồng). Về công suất, tất cả các phiên bản của Hyundai Venue 2020 mới được trang bị khối động cơ tiêu chuẩn 1.6 lít 4 xy lanh với 121 sức ngựa. Trang bị hộp số xuất hiện cùng 2 tùy chọn là hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT 6 cấp – được Hyundai gọi với thuật ngữ IVT (Hộp số thông minh - Intelligent Variable Transmission). Về tổng quan, phiên bản ‘rẻ tiền’ nhất là model SE tiêu chuẩn với trang bị hộp số sàn kèm theo mức giá bán khuyến nghị của nhà máy từ 17,250 đô la Mỹ (400 triệu VNĐ). Ngoài ra, $1,250 (29 triệu VNĐ) là con số mà khách hàng phải bỏ thêm nếu muốn sở hữu chiếc SUV cỡ nhỏ này với tùy chọn hộp số tự động, mức giá MSRP cho phiên bản này là $18,450 (428 triệu VNĐ). Có lẽ, phần đông các khách hàng của Hyundai sẽ đặt ra câu hỏi, so sánh chiếc Venue này và người anh em Kona với kích thước nhỉnh hơn một chút. Chiếc Kona sở hữu khối động cơ 2.0 lít 4 xy lanh mạnh mẽ hơn với 147 sức ngựa và hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn. Các phiên bản và trang bị trên Venue 2020

Trở lại với nhân vật chính – chiếc Venue, mẫu xe xuất hiện với 3 phiên bản là SE, SEL với gói Tiện nghi & Cao cấp (Convenience & Premium), và cuối cùng là phiên bản Denim. Cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 3.5-inch, hiển thị camera sau, Hệ thống thông tin giải trí 8-inch, tích hợp AM/FM/HD®, Apple CarPlay, Android Auto cùng hệ thống âm thanh 4 loa, cổng kết nối USB, cổng sạc 12V, chức năng đàm thoại rảnh tay qua kết nối Bluetooh, vô lăng tích hợp các nút bấm chỉnh audio, kiểm soát hành trình Cruise Control, đèn pha tự động, điều hòa không khí, chìa khóa từ và chức năng hiển thị nhiệt độ ngoại thất. Ngoài ra, một loạt các tính năng an toàn trên Venue phải kể tới hệ thống Cảm biến Thông minh - Hyundai SmartSense, bao gồm Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước với khả năng Phát hiện Người đi bộ, Hỗ trợ giữ làn đường và Cảnh báo mất tập trung cho người lái, Cân bằng điện tử, Ổn định thân xe VSM với Kiểm soát lực kéo và cuối cùng là hệ thống túi khí xuất hiện trên khu vực đằng trước, 2 bên và phần rèm cửa tiêu chuẩn. Về phiên bản Hyundai Venue SEL mới , thông tin báo chí từ phía Hyundai chưa chính thức thông báo về những thay đổi so với phiên bản cơ sở SE. Gói trang bị Tiện nghi bao gồm Cửa sổ trời, Tựa để tay tích hợp hộc chứa đồ, vô lăng và cần số bọc da, Cảnh báo điểm mù BCW, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong khi đó, ngoài những trang bị trên gói Tiện nghi, gói Cao Cấp có thêm hệ thống sưởi hàng ghế trước và gương chiếu hậu, đèn pha LED, dải LED định vị ban ngày trước & sau, mâm xe hợp kim 17-inch với bộ lốp thông số 205/55 R17, nút ấn khởi động Start/Stop, màn hình trung tâm 8-inch hiển thị AM/FM/HD/SiriusXM tích hợp bản đồ định vị và cuối cùng là Hệ thống kết nối Hyundai’s Blue Link. Các trang bị trên phiên bản cao cấp nhất bao gồm: Màu Denim ngoại thất riêng biệt, nóc sơn trắng tương phản và tùy chọn màu trên các bộ phận khác, màu denim nội thất riêng biệt với chất liệu hàng ghế trước pha giữa vải và da. Khách hàng có thể lựa chọn thay thế hoặc bổ sung tùy chọn trên phiên bản này cho gói SEL Premium. Tuy nhiên, cửa sổ trời không phải tùy chọn trên Denim. Về lựa chọn màu sắc, khách hàng sẽ có 7 lựa chọn màu sơn ngoại thất như Đen Ngọc trai Black Noir Pearl, Trắng gốm Ceramic White, Đỏ ngọc trai Scarlet Red Pearl, Xanh dương đậm Intense Blue, Bạc sao Stellar Silver, Xám Galactic Gray, Xanh táo Green Apple và cuối cùng là màu đặc biệt – Denim. Tùy chọn nội thất sẽ chỉ giới hạn 2 màu đen và xám. Video: Chi tiết SUV Hyundai Venue 2020 hoàn toàn mới.