SUV hạng sang Range Rover 2021 sẽ thay đổi như thế nào?

Mới đây, nhà thiết kế Shijie Yu, một cựu nhân viên tại Trung tâm thiết kế JLR Thượng Hải đã đăng tải loạt hình ảnh đồ hoạ do anh sáng tác về phiên bản tiếp theo của mẫu Range Rover 2021 mới và nhận được sự quan tâm của đông đảo các fan hâm mộ thương hiệu SUV hạng sang Anh Quốc trên toàn thế giới. Dựa vào những kinh nghiệm trong suốt thời gian làm việc tại JLR Thượng Hải, Shijie Yu đã có cái nhìn tổng quan về thế hệ sản phẩm mới của Range Rover tương lai. Theo bản thiết kế của Yu, vóc dáng tổng thể của mẫu SUV hạng sang Range Rover 2021 sẽ không có nhiều sự thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Sự khác biệt chỉ tới từ thiết kế các chi tiết như cụm đèn chiếu sáng trước nay chuyển sang đặt dọc, mặt ca-lăng to bản và kéo dài gần như trọn phần đầu xe, chi tiết cản dưới được tinh chỉnh cho cảm giác mượt mà hơn... Bên cạnh đó, ở phía bên thân xe, trụ C và D được thiết kế sơn đen tạo cảm giác chiếc xe có phần mái "bay" khá đặc biệt, bộ cửa mở kiểu tự sát theo phong cách Rolls-Royce. Ngoài ra, mâm xe, phần đèn hậu và mang cá bên thân cũng sẽ là những khu vực đón nhận sự thay đổi mạnh mẽ. Đối với không gian nội thất, nhà thiết kế Shijie Yu cho rằng, Range Rover 2021 sẽ có thiết kế khá đơn giản và mang ảnh hưởng của thế hệ tiền nhiệm. Các chi tiết thừa được lược bỏ và để dành không gian cho hệ thống màn hình LCD hiện đại. Là một mẫu SUV sang trọng, không gian nội thất của Range Rover 2021 được bao phủ bởi những vật liệu đắt tiền như da cao cấp, gỗ tự nhiên và chạm khắc trang trí bằng kim loại... Video: Xem SUV hạng sang Range Rover SVAUTOBIOGRAPHY 2021.

