SUV hạng sang BMW X7 giảm tới 350 triệu đồng tại Việt Nam

Đây không phải là lần đầu tiên BMW X7 mới giảm giá bán, khi hồi cuối năm ngoái mẫu SUV hạng sang này đã được đại lý chính hãng giảm giá với mức giảm 200 triệu đồng, còn 7,299 tỷ đồng. Mới đây, mức giảm 350 triệu đồng trực tiếp vào giá bán chỉ còn 7,149 tỷ đồng. Hiện tại, BMW X7 đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ đối thủ đồng hương Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC nhập chính hãng vừa ra mắt đang được phân phối với giá bán từ 4,909 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Có thể thấy, mức giá của Mercedes-Benz GLS thế hệ mới đang hấp dẫn nhất nếu so với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, trong đó bao gồm dòng BMW X7. Hiện tại, giá xe BMW X7 xDrive40i sau khi giảm vẫn cao hơn 2,240 tỷ đồng nếu so với GLS 450 4MATIC. Kể từ khi ra mắt lần đầu tại Việt Nam hồi đầu tháng 7 năm ngoái đến nay, BMW X7 phân phối chính hãng phải chịu sức ép rất lớn về giá bán đối với xe nhập tư nhân có giá khoảng 6,8 tỷ đồng (hoặc cao hơn tùy options đi kèm). Thậm chí X7 nhập tư nhân còn được đưa về nước sớm hơn xe nhập chính hãng, hay “ông lớn” trong phân khúc – Lexus LX 570 vốn là lựa chọn của số đông, Land Rover Range Rover và mới đây là Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC. BMW X7 chính hãng đang ra sức cạnh tranh khốc liệt để giành miếng bánh thị phần với các đối thủ trong phân khúc xe SUV hạng sang 7 chỗ cỡ lớn. Tại Việt Nam, X7 của THACO BMW phân phối duy nhất một phiên bản X7 xDrive40i lắp máy xăng 6 cyl thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L (2.998cc) tăng ápcho công suất tối đa 335 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450Nm có được tại dải vòng tua 1.500 – 5.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (xDrive) thông qua hộp số tự động 8 cấp Steptronic. BMW X7 xDrive40i tại Việt Nam được trang bị Tiêu Chuẩn hệ thống treo khí nén, hoạt động song song với hệ thống kiểm soát cân bằng thông minh (DSC). Khi chế độ SPORT được kích hoạt, hay khi xe đạt vận tốc trên 138 km/h, chiều cao thân xe sẽ tự động hạ xuống 20mm. Nội thất X7 sở hữu nhiều trang bị cao cấp như vô lăng bọc da thể thao, khoang lái tích hợp trợ lý ảo BMW Live Cockpit Professional sử dụng hai màn hình giải trí trung tâm và hỗ trợ lái phía sau vô lăng có kích thước 12,3 inch. Ốp pha lê trí cần số, nút Start/Stop, núm điều khiển iDrive, và nút điều chỉnh âm lượng... Cùng với tiện nghi cao cấp là nhiều trang bị công nghệ tiên tiến khác rất hấp dẫn khác dành cho khách hàng như; cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm sau, cảnh báo va chạm trước, phát hiện người đi bộ với tính năng phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo xe phía sau, cảnh báo vượt quá tốc độ... Là mẫu SUV hạng sang mới nhất của BMW, X7 có thiết kế khác biệt lớn so với các dòng X thấp hơn. Xe có ngoại hình hầm hố hơn nhờ gói trang bị M Sport. Kích thước X7 mới với chiều dài tổng thể 5.151 mm, chiều cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.105 mm. Trọng lượng của BMW X7 xDrive40i M Sport lên tới hơn 2,3 tấn. Đáng chú ý là BMW X7 thế hệ mới có khoảng sáng gầm xe 221mm, khả năng lội qua vùng nước sâu 500mm (tốc độ 7km/h), góc tới 25 độ, góc thoát 22,2 độ. Xe sở hữu lưới tản nhiệt “quả thận” đặc trưng của BMW lớn nhất trước nay trong lịch sử. Đèn pha thiết kế lớn và hài hòa hơn so với trước đây, trong đó có tùy chọn trang bị đèn pha Laser siêu sáng (tầm xa tới 600 mét, gấp đôi đèn full-LED). Video: So sánh BMW X7 và Mercedes GLS thế hệ mới.

Đây không phải là lần đầu tiên BMW X7 mới giảm giá bán, khi hồi cuối năm ngoái mẫu SUV hạng sang này đã được đại lý chính hãng giảm giá với mức giảm 200 triệu đồng, còn 7,299 tỷ đồng. Mới đây, mức giảm 350 triệu đồng trực tiếp vào giá bán chỉ còn 7,149 tỷ đồng. Hiện tại, BMW X7 đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ đối thủ đồng hương Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC nhập chính hãng vừa ra mắt đang được phân phối với giá bán từ 4,909 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Có thể thấy, mức giá của Mercedes-Benz GLS thế hệ mới đang hấp dẫn nhất nếu so với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, trong đó bao gồm dòng BMW X7. Hiện tại, giá xe BMW X7 xDrive40i sau khi giảm vẫn cao hơn 2,240 tỷ đồng nếu so với GLS 450 4MATIC. Kể từ khi ra mắt lần đầu tại Việt Nam hồi đầu tháng 7 năm ngoái đến nay, BMW X7 phân phối chính hãng phải chịu sức ép rất lớn về giá bán đối với xe nhập tư nhân có giá khoảng 6,8 tỷ đồng (hoặc cao hơn tùy options đi kèm). Thậm chí X7 nhập tư nhân còn được đưa về nước sớm hơn xe nhập chính hãng, hay “ông lớn” trong phân khúc – Lexus LX 570 vốn là lựa chọn của số đông, Land Rover Range Rover và mới đây là Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC. BMW X7 chính hãng đang ra sức cạnh tranh khốc liệt để giành miếng bánh thị phần với các đối thủ trong phân khúc xe SUV hạng sang 7 chỗ cỡ lớn. Tại Việt Nam, X7 của THACO BMW phân phối duy nhất một phiên bản X7 xDrive40i lắp máy xăng 6 cyl thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L (2.998cc) tăng ápcho công suất tối đa 335 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450Nm có được tại dải vòng tua 1.500 – 5.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (xDrive) thông qua hộp số tự động 8 cấp Steptronic. BMW X7 xDrive40i tại Việt Nam được trang bị Tiêu Chuẩn hệ thống treo khí nén, hoạt động song song với hệ thống kiểm soát cân bằng thông minh (DSC). Khi chế độ SPORT được kích hoạt, hay khi xe đạt vận tốc trên 138 km/h, chiều cao thân xe sẽ tự động hạ xuống 20mm. Nội thất X7 sở hữu nhiều trang bị cao cấp như vô lăng bọc da thể thao, khoang lái tích hợp trợ lý ảo BMW Live Cockpit Professional sử dụng hai màn hình giải trí trung tâm và hỗ trợ lái phía sau vô lăng có kích thước 12,3 inch. Ốp pha lê trí cần số, nút Start/Stop, núm điều khiển iDrive, và nút điều chỉnh âm lượng... Cùng với tiện nghi cao cấp là nhiều trang bị công nghệ tiên tiến khác rất hấp dẫn khác dành cho khách hàng như; cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm sau, cảnh báo va chạm trước, phát hiện người đi bộ với tính năng phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo xe phía sau, cảnh báo vượt quá tốc độ... Là mẫu SUV hạng sang mới nhất của BMW, X7 có thiết kế khác biệt lớn so với các dòng X thấp hơn. Xe có ngoại hình hầm hố hơn nhờ gói trang bị M Sport. Kích thước X7 mới với chiều dài tổng thể 5.151 mm, chiều cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.105 mm. Trọng lượng của BMW X7 xDrive40i M Sport lên tới hơn 2,3 tấn. Đáng chú ý là BMW X7 thế hệ mới có khoảng sáng gầm xe 221mm, khả năng lội qua vùng nước sâu 500mm (tốc độ 7km/h), góc tới 25 độ, góc thoát 22,2 độ. Xe sở hữu lưới tản nhiệt “quả thận” đặc trưng của BMW lớn nhất trước nay trong lịch sử. Đèn pha thiết kế lớn và hài hòa hơn so với trước đây, trong đó có tùy chọn trang bị đèn pha Laser siêu sáng (tầm xa tới 600 mét, gấp đôi đèn full-LED). Video: So sánh BMW X7 và Mercedes GLS thế hệ mới.