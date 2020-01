BMW X7 2020 "xách tay" rẻ hơn chính hãng hơn 300 triệu đồng

Ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 3/2019, mẫu xe sang BMW X7 2020 hoàn thiện bộ sưu tập gia đình X-Family của thương hiệu Đức với tư cách "anh cả" trong dòng xe SUV so với các mẫu xe như X5, X3... Để cho ra đời chiếc xe ôtô mới BMW X7, thương hiệu xe sang đến từ Đức đã phải mất đến 12 năm để nghiên cứu, sản xuất và trình làng một mẫu xe SUV cỡ lớn nhưng vẫn mang lại trải nghiệm "rất BMW". Thời điểm chưa phân phối chính hãng ở Việt Nam, BMW X7 All New đã được các đại lý tư nhân nhập khẩu theo dạng đơn đặt hàng từ Đức và số lượng cũng không hề nhỏ. Nhận thấy sức nóng của BMW X7 mới, Trường Hải (Thaco) đã nhanh chóng hoàn thiện bộ sưu tập X-Family tại thị trường trong nước nhằm cạnh tranh với đối thủ hoàn toàn xứng tầm là Mercedes-Benz GLS-Class, Lexus LX570 và Range Rover. Vào tháng 7/2019, Thaco chính thức giới thiệu bộ đôi BMW X5-X7 hoàn toàn mới tại thị trường ô tô Việt Nam, đây là động thái ra mắt xe được đánh giá là nhanh của đơn vị này sau khi xe mới chỉ ra mắt thế giới cách đó khoảng 4 tháng. Tuy nhiên, giá xe BMW X7 2020 niêm yết chính hãng tại nước ta đến 7,499 tỷ đồng còn hiện tại các đại lý tư nhân đang bán BMW X7 cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với giá 7,15 tỷ đồng, rẻ hơn khá nhiều. BMW X7 2020 sở hữu chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.151 x 2.000 x 1.805 (mm), chiều dài cơ sở xe đạt 3.105 mm, khoảng sáng gầm xe 221 mm. Những thông số trên đảm bảo đây là một đối thủ đáng gờm thật sự khi BMW X7 nhỉnh hơn mọi thông số so với Mercedes-Benz GLS-Class, Lexus LX570 và cả Range Rover. Về ngoại hình, BMW X7 hoàn toàn mới sở hữu sự cơ bắp của chiếc SUV Full-Size nhưng vẫn không bị mất đi vẻ sang trọng vốn có của những chiếc xe đến từ xứ Bavaria - Đức. Đặc biệt, những nét thiết kế mà người dùng đã gặp nhiều trên BMW cũng không bị mai một khi đưa lên X7 mới này. Cụ thể, BMW X7 2020 sở hữu lưới tản nhiệt hình quả thận cỡ lớn và được thiết kế hoàn toàn bằng crom, khi nổ máy những thanh chắn tối màu sẽ mở ra đảm nhận trách nhiệm khuếch tán nhiệt mà động cơ toả ra. Trung tâm lưới tản nhiệt là một camera quan sát phía trước trong gói trang bị camera 360 độ. Hệ thống đèn chiếu sáng LED và laser là điều không thể thiếu với một mẫu xe trên 7 tỷ tại Việt Nam, đèn chạy ban ngày của xe là 2 hình móc câu khá ấn tượng. Trong khi đó, đèn pha sử dụng công nghệ laser cho khoảng cách chiếu sáng đến 600m, nhưng điểm đáng nói là đèn này chỉ hoạt động khi xe chạy ở tốc độ từ 60km/h trở đi và chỉ có chế độ chiếu xa. Những công nghệ như tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu khi đánh lái và rửa đèn áp lực cao đều có trên BMW X7 mới. Ngoài ra, đèn LED sương mù hạ thấp bên dưới hốc gió phía trước, cùng với đó mẫu ô tô BMW X7 2020 có phần cản trước mạ crom tích hợp hệ thống Radar và cảm biến trước. Ga hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn trên BMW X7 sẽ hoạt động nhờ Radar phía trước, đây là trang bị hàng chính hãng đã bị cắt bỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, điểm đáng nói nhất trên BMW X7 mới là cần số, nút bấm khởi động, con xoay chế độ lái đều được chế tác bằng pha lê khi BMW hợp tác với hãng pha lê đến từ Áo là Swarovski để sản xuất những chi tiết xa xỉ đặc biệt này. Ghế ngồi trên BMW X7 2020 được bọc da Merino với tông màu Trắng ngà kết hợp Xanh có lỗ thông khí với chức năng làm mát/sưởi ấm cùng tính năng chỉnh điện nhiều hướng và nhớ vị trí cho hàng ghế trước. Ở hàng ghế sau, BMW X7 2020 chỉ có 2 ghế ngồi kiểu dòng xe MPV cỡ lớn cũng có tính năng chỉnh điện, hàng ghế thứ cuối cùng rộng rãi với 3 chỗ ngồi. Tiện nghi trên chiếc xe hơi BMW X7 2020 cũng đáng chú ý với cửa sổ trời toàn cảnh, 2 màn hình giải trí phía sau 10,2 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, âm thanh vòm kim cương Bowers & Wilking 3D với dàn loa 20 chiếc và 2 loa cao tần, điều hoà tự động 5 vùng độc lập, nút khởi động Star/Stop... BMW X7 2020 tại Việt Nam hiện được các đại lý tư nhân bán ra ở mức 7,15 tỷ đồng, rẻ hơn khá nhiều so với hàng chính hãng cùng những công nghệ an toàn cao cấp hơn. Video: Chi tiết BMW X7 2020 thế hệ mới.

