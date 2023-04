SUV điện Zeekr X từ 643 triệu đồng khiến Tesla Model X lo lắng

Mẫu SUV điện này được ra mắt với 3 phiên bản, giá xe Zeekr X 2023 dao động từ 189.800 NDT - 209.800 NDT (tương đương 643 - 715 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc điện bền vững (SEA) của Geely, Zeekr X 2023 chạy điện sẽ được cung cấp các tùy chọn dẫn động cầu sau cho bản một động cơ và bốn bánh cho động cơ kép. Zeekr X động cơ đơn sẽ có công suất tối đa 268 mã lực, có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,8 giây. Còn mẫu động cơ kép có công suất tối đa lên đến 422 mã lực, nhờ đó mà Zeekr X dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 3,7 giây. Pin lithium-ion ternary 66 kWh sẽ mang đến cho bản dẫn động cầu sau có phạm vi hoạt động theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 560 km và mẫu 4WD có thể chạy tới 512 km trong một lần sạc. Ngoài ra, chiếc xe Zeekr X còn cung cấp thêm 2 phạm vi di chuyển nữa là 500 km và 540 km. Được định vị trong phân khúc SUV nhưng Zeekr X lại mang dáng dấp giống một chiếc hatchback hơn. Xe sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.450 x 1.836 x 1.572 mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.750 mm. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED sắc sảo, phía dưới là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày nằm ngang đẹp mắt, 2 bên đầu xe còn có hốc hút gió giả. Theo hãng xe Trung Quốc chia sẻ, khu vực đèn LED chạy ban ngày trên Zeekr X được thiết kế có đến 41 đơn vị phát sáng ở hai bên trái và phải. Không chỉ bắt mắt, kiểu đèn này còn giúp đầu xe nhìn hầm hố, khỏe khoắn hơn. Chiếc SUV điện này còn được trang bị mâm xe lớn, cửa kính không viền, gương chiếu hậu không viền và nắp cổng sạc ở dạng ẩn. Tất cả đều góp phần tăng tính thẩm mỹ sang trọng của thương hiệu, đồng thời ưu tiên hiệu suất khí động học. Phía sau xe có cụm đèn hậu được thiết kế trải dài toàn bộ chiều rộng của đuôi xe. Ở giữa đèn hậu là logo Zeekr màu trắng nổi bật. Xe có đến 6 tùy chọn màu ngoại thất là xám kim loại Berlin, xanh lá cây Hàng Châu, hồng California Sunglow, trắng mây Athens, màu be kem Paris và xanh cảng Sydney. Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn chọn 2 màu sơn xanh Hàng Châu và màu be kem Paris sẽ phải chi thêm khoảng 17 triệu đồng VNĐ. Về nội thất, khoang cabin được thiết kế theo phong cách tối giản với màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt tap-lô làm điểm nhấn. Xe có 2 biến thể 5 chỗ và 4 chỗ với tùy chọn nội thất 2 màu như xanh - trắng; xanh lam - xanh lá cây và đen - xám… Chiếc SUV điện Zeekr X còn được trang bị vô lăng 5 chấu kép, đằng sau là bảng điều khiển màn hình LCD có kích thước lên đến 8,8 inch, màn hình giải trí 14,6 inch. Đặc biệt, màn hình giải trí có khả năng di chuyển mượt mà từ vị trí chính giữa sang vị trí phụ, giúp phục vụ tối ưu nhu cầu của người ngồi trong xe. Chưa hết, Zeekr X còn được trang bị hộp đựng kính bằng nhung sợi nhỏ Microfiber, móc treo cột B, nút nâng kính thiết kế cần gạt máy bay, tủ lạnh 5.7 lít, ghế không trọng lực có tính năng thông gió/sưởi 3 tốc độ, chỉnh điện 22 hướng, góc nằm mặc định 28 độ và 8 chế độ rung có thể điều chỉnh theo nhạc… Một trong những tính năng công nghệ cao ấn tượng của Zeekr X là cho phép chủ xe mở khóa thông qua nhận diện khuôn mặt. Ngoài ra, Zeekr X cũng sở hữu khoang hành lý rộng rãi co dung tích lên đến 1.182 lít. Dự kiến, những chiếc Zeekr X đầu tiên sẽ được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 6 tới. Không chỉ phân phối tại quê nhà, mẫu xe điện này dự kiến còn xuất khẩu sang Châu Âu. Đây được xem là đối thủ của Tesla Model X. Video: Chi tiết SUV điện Zeekr X tại Trung Quốc.

Mẫu SUV điện này được ra mắt với 3 phiên bản, giá xe Zeekr X 2023 dao động từ 189.800 NDT - 209.800 NDT (tương đương 643 - 715 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc điện bền vững (SEA) của Geely, Zeekr X 2023 chạy điện sẽ được cung cấp các tùy chọn dẫn động cầu sau cho bản một động cơ và bốn bánh cho động cơ kép. Zeekr X động cơ đơn sẽ có công suất tối đa 268 mã lực, có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,8 giây. Còn mẫu động cơ kép có công suất tối đa lên đến 422 mã lực, nhờ đó mà Zeekr X dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 3,7 giây. Pin lithium-ion ternary 66 kWh sẽ mang đến cho bản dẫn động cầu sau có phạm vi hoạt động theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 560 km và mẫu 4WD có thể chạy tới 512 km trong một lần sạc. Ngoài ra, chiếc xe Zeekr X còn cung cấp thêm 2 phạm vi di chuyển nữa là 500 km và 540 km. Được định vị trong phân khúc SUV nhưng Zeekr X lại mang dáng dấp giống một chiếc hatchback hơn. Xe sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.450 x 1.836 x 1.572 mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.750 mm. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED sắc sảo, phía dưới là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày nằm ngang đẹp mắt, 2 bên đầu xe còn có hốc hút gió giả. Theo hãng xe Trung Quốc chia sẻ, khu vực đèn LED chạy ban ngày trên Zeekr X được thiết kế có đến 41 đơn vị phát sáng ở hai bên trái và phải. Không chỉ bắt mắt, kiểu đèn này còn giúp đầu xe nhìn hầm hố, khỏe khoắn hơn. Chiếc SUV điện này còn được trang bị mâm xe lớn, cửa kính không viền, gương chiếu hậu không viền và nắp cổng sạc ở dạng ẩn. Tất cả đều góp phần tăng tính thẩm mỹ sang trọng của thương hiệu, đồng thời ưu tiên hiệu suất khí động học. Phía sau xe có cụm đèn hậu được thiết kế trải dài toàn bộ chiều rộng của đuôi xe. Ở giữa đèn hậu là logo Zeekr màu trắng nổi bật. Xe có đến 6 tùy chọn màu ngoại thất là xám kim loại Berlin, xanh lá cây Hàng Châu, hồng California Sunglow, trắng mây Athens, màu be kem Paris và xanh cảng Sydney. Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn chọn 2 màu sơn xanh Hàng Châu và màu be kem Paris sẽ phải chi thêm khoảng 17 triệu đồng VNĐ. Về nội thất, khoang cabin được thiết kế theo phong cách tối giản với màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt tap-lô làm điểm nhấn. Xe có 2 biến thể 5 chỗ và 4 chỗ với tùy chọn nội thất 2 màu như xanh - trắng; xanh lam - xanh lá cây và đen - xám… Chiếc SUV điện Zeekr X còn được trang bị vô lăng 5 chấu kép, đằng sau là bảng điều khiển màn hình LCD có kích thước lên đến 8,8 inch, màn hình giải trí 14,6 inch. Đặc biệt, màn hình giải trí có khả năng di chuyển mượt mà từ vị trí chính giữa sang vị trí phụ, giúp phục vụ tối ưu nhu cầu của người ngồi trong xe. Chưa hết, Zeekr X còn được trang bị hộp đựng kính bằng nhung sợi nhỏ Microfiber, móc treo cột B, nút nâng kính thiết kế cần gạt máy bay, tủ lạnh 5.7 lít, ghế không trọng lực có tính năng thông gió/sưởi 3 tốc độ, chỉnh điện 22 hướng, góc nằm mặc định 28 độ và 8 chế độ rung có thể điều chỉnh theo nhạc… Một trong những tính năng công nghệ cao ấn tượng của Zeekr X là cho phép chủ xe mở khóa thông qua nhận diện khuôn mặt. Ngoài ra, Zeekr X cũng sở hữu khoang hành lý rộng rãi co dung tích lên đến 1.182 lít. Dự kiến, những chiếc Zeekr X đầu tiên sẽ được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 6 tới. Không chỉ phân phối tại quê nhà, mẫu xe điện này dự kiến còn xuất khẩu sang Châu Âu. Đây được xem là đối thủ của Tesla Model X. Video: Chi tiết SUV điện Zeekr X tại Trung Quốc.