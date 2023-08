SUV điện Rivian R2S 2024 chốt lịch ra mắt, "đấu" Tesla Model Y

Rivian R1T và R1S chạy điện có giá bán khá cao so với các mẫu xe cùng phân khúc và kích thước, do đó chúng khó có thể tiếp cận với phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình. Điều này giải thích lý do tại sao mẫu SUV và bán tải đến từ startup này dù được đánh giá khá cao nhưng vẫn có mức doanh số thấp. Theo các báo cáo, doanh thu của Rivian trong quý IV/2022 đạt 663 triệu USD (gần 16 nghìn tỷ đồng) với 8.054 chiếc xe được giao đến tay khách hàng. Doanh thu cả năm của hãng đạt 1,7 tỷ USD (hơn 40 nghìn tỷ đồng) và bàn giao tổng cộng 20.332 chiếc xe. Nhận thức được vấn đề này, hiện đang trong quá trình phát triển một dòng sản phẩm hãng đã và đang chuẩn bị cho ra mắt Rivian R2S 2024 mới với kết cấu đơn giản hơn, nhờ vậy mà giá bán cũng thấp hơn đáng kể so với dòng R1 hiện đang có trên thị trường. Trong phát biểu gần đây, CEO kiêm nhà sáng lập thương hiệu Rivian, ông RJ Scaringe cho biết dòng xe R2 sẽ có số lượng ECU ít hơn 60% và chiều dài dây điện giảm 25% so với R1. Để làm được điều này, Rivian đã ưu tiên sử dụng các linh kiện tự sản xuất, thay vì nhập linh kiện có sẵn. Việc tự sản xuất các chi tiết cấu tạo nên ôtô điện là cách làm đã được Tesla áp dụng từ lâu. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là chìa khóa giúp Tesla vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh các nhà sản xuất khác suy giảm doanh số do gặp khó khăn về vấn đề linh kiện. Ông Scaringe nhận định những thay đổi lớn về cách thức vận hành sẽ giúp Rivian tiết kiệm “hàng nghìn USD” chi phí sản xuất cho mỗi chiếc xe. Vị lãnh đạo này cũng cho biết các mẫu R2 mới sẽ được thiết kế để hưởng lợi từ kiến trúc điện mới này ngay từ đầu, trong khi dòng R1 sẽ được cập nhật với thiết kế mới vào đầu năm sau. Bên cạnh đó, hãng xe điện Mỹ cũng hé lộ kế hoạch giới thiệu hệ thống truyền động Enduro mới trên Rivian R1T và R1S, cho hiệu suất vượt trội hơn hẳn so với thế hệ động cơ cũ. Theo Wassym Bensaid - Phó chủ tịch phát triển phần mềm của Rivian, phần cứng mới giúp hãng xe kiểm soát tốt hơn việc phát triển phần mềm, từ đó mở ra tiềm năng mạnh mẽ về tính năng an toàn, hệ thống tự lái hay trí tuệ nhân tạo… Rivian xác nhận mẫu SUV điện Rivian R2S hoàn toàn mới mang tên R2S sẽ là cái tên đầu tiên thuộc dòng R2. Mẫu xe này mang thiết kế tương tự R1S nhưng có kích thước nhỏ hơn đáng kể và cạnh tranh trực tiếp với dòng Model Y của Tesla. Dòng SUV mới này sẽ được ra mắt vào cuối năm sau trước khi tới tay khách hàng vào đầu năm 2026. Video: Xem trước mẫu xe SUV điện Rivian R2S 2024 mới.

Rivian R1T và R1S chạy điện có giá bán khá cao so với các mẫu xe cùng phân khúc và kích thước, do đó chúng khó có thể tiếp cận với phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình. Điều này giải thích lý do tại sao mẫu SUV và bán tải đến từ startup này dù được đánh giá khá cao nhưng vẫn có mức doanh số thấp. Theo các báo cáo, doanh thu của Rivian trong quý IV/2022 đạt 663 triệu USD (gần 16 nghìn tỷ đồng) với 8.054 chiếc xe được giao đến tay khách hàng. Doanh thu cả năm của hãng đạt 1,7 tỷ USD (hơn 40 nghìn tỷ đồng) và bàn giao tổng cộng 20.332 chiếc xe. Nhận thức được vấn đề này, hiện đang trong quá trình phát triển một dòng sản phẩm hãng đã và đang chuẩn bị cho ra mắt Rivian R2S 2024 mới với kết cấu đơn giản hơn, nhờ vậy mà giá bán cũng thấp hơn đáng kể so với dòng R1 hiện đang có trên thị trường. Trong phát biểu gần đây, CEO kiêm nhà sáng lập thương hiệu Rivian, ông RJ Scaringe cho biết dòng xe R2 sẽ có số lượng ECU ít hơn 60% và chiều dài dây điện giảm 25% so với R1. Để làm được điều này, Rivian đã ưu tiên sử dụng các linh kiện tự sản xuất, thay vì nhập linh kiện có sẵn. Việc tự sản xuất các chi tiết cấu tạo nên ôtô điện là cách làm đã được Tesla áp dụng từ lâu. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là chìa khóa giúp Tesla vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh các nhà sản xuất khác suy giảm doanh số do gặp khó khăn về vấn đề linh kiện. Ông Scaringe nhận định những thay đổi lớn về cách thức vận hành sẽ giúp Rivian tiết kiệm “hàng nghìn USD” chi phí sản xuất cho mỗi chiếc xe. Vị lãnh đạo này cũng cho biết các mẫu R2 mới sẽ được thiết kế để hưởng lợi từ kiến trúc điện mới này ngay từ đầu, trong khi dòng R1 sẽ được cập nhật với thiết kế mới vào đầu năm sau. Bên cạnh đó, hãng xe điện Mỹ cũng hé lộ kế hoạch giới thiệu hệ thống truyền động Enduro mới trên Rivian R1T và R1S, cho hiệu suất vượt trội hơn hẳn so với thế hệ động cơ cũ. Theo Wassym Bensaid - Phó chủ tịch phát triển phần mềm của Rivian, phần cứng mới giúp hãng xe kiểm soát tốt hơn việc phát triển phần mềm, từ đó mở ra tiềm năng mạnh mẽ về tính năng an toàn, hệ thống tự lái hay trí tuệ nhân tạo… Rivian xác nhận mẫu SUV điện Rivian R2S hoàn toàn mới mang tên R2S sẽ là cái tên đầu tiên thuộc dòng R2. Mẫu xe này mang thiết kế tương tự R1S nhưng có kích thước nhỏ hơn đáng kể và cạnh tranh trực tiếp với dòng Model Y của Tesla. Dòng SUV mới này sẽ được ra mắt vào cuối năm sau trước khi tới tay khách hàng vào đầu năm 2026. Video: Xem trước mẫu xe SUV điện Rivian R2S 2024 mới.