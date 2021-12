SUV 7 chỗ Tank 500 HEV 2022 chính thức ra mắt Đông Nam Á

Đúng như tin đồn, trong triển lãm Thailand International Motor Expo 2021 hiện đang diễn ra tại Thái Lan, hãng xe Trung Quốc Great Wall (Trường Thành) đã trưng bày mẫu SUV 7 chỗ Tank 500. Đây là mẫu SUV đã lần đầu tiên trình làng tại Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2021 diễn ra vào hồi tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, Tank 500 2022 tại Thái Lan lại có một điểm khác biệt rất lớn so với xe ở Trung Quốc. Theo đó, Tank 500 2022 ở Thái Lan được trang bị hệ truyền động hybrid (HEV) với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L và mô-tơ điện. Do đó, mẫu SUV này được gọi bằng cái tên đầy đủ là Tank 500 HEV 2022. Thái Lan cũng là thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận Tank 500 HEV mới. Động cơ tăng áp của Tank 500 HEV 2022 tạo ra công suất tối đa khoảng 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9HAT và hệ dẫn động 4 bánh thông minh. Theo hãng Great Wall, hệ dẫn động của Tank 500 HEV 2022 có thể nhận biết điều kiện địa hình mà xe đang di chuyển để chỉnh chế độ lái cho phù hợp. Ngoài ra, người lái có thể ra lệnh bằng giọng nói để chỉnh hệ dẫn động 4 bánh của xe sang chế độ lội nước hoặc chạy off-road. Trừ sự thay đổi về động cơ, Tank 500 HEV 2022 không có gì khác xe ở Trung Quốc. Mẫu SUV này cũng có kích thước lớn, bao gồm chiều dài 5.070 mm, chiều rộng 1.934 mm, chiều cao 1.905 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Tương xứng với kích thước lớn là thiết kế ngoại thất hầm hố. Trong đó, phần đầu xe trông khá vuông vắn với lưới tản nhiệt cỡ lớn ở giữa, đi kèm những nan mạ crôm nằm ngang. Ở giữa lưới tản nhiệt xuất hiện logo hình xe tăng khá lớn của thương hiệu con Tank thuộc hãng Great Wall. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED toàn phần, khe gió nằm ngay trên lưới tản nhiệt và nẹp mạ crôm nằm trên cản trước, kéo dài lên dải đèn LED định vị ban ngày. Vòng sang bên sườn, chúng ta không thấy những đường dập gân sắc sảo. Bù lại, xe được trang bị bộ vành hợp kim có đường kính 18 inch và sơn phối 2 màu thể thao, đi với lốp Michelin Primacy SUV 265/60 R18. Trong khi đó, ở phía sau xe, Tank 500 HEV 2022 có cụm đèn hậu nằm dọc và lốp dự phòng nằm trên cửa cốp. Ngoài ra, vỏ của lốp dự phòng còn được tích hợp camera lùi. Bên trong Tank 500 HEV 2022 là không gian nội thất bọc da, ốp gỗ và ốp kim loại, tạo cảm giác cao cấp. Xe có những trang bị nổi bật như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 14,6 inch, đồng hồ xem giờ theo phong cách của những chiếc xe sang và cần số pha lê, gợi liên tưởng đến xe BMW. Cuối cùng là những trang bị an toàn của xe như hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường để tránh chướng ngại vật, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay hỗ trợ đổ đèo. Hiện thời điểm bán ra và giá xe Tank 500 HEV 2022 tại thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết SUV 7 chỗ Tank 500 HEV 2022 của Trung Quốc.

