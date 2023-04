Cận cảnh Subaru Outback 2023 nâng cấp, giá hơn 2 tỷ tại Việt Nam

Ngày 21/4 vừa qua, mẫu xe Subaru Outback thế hệ thứ 6 (model 2020) đã ra mắt bản nâng cấp nhẹ giữa vòng đời năm 2023. Với lần nâng cấp nhẹ này, giá xe Subaru Outback 2023 tăng lên 2,099 tỷ đồng. Do chỉ là facelift, mẫu xe wagon Subaru Outback 2023 gần như giữ nguyên thiết kết, chỉ khác biệt một chút ở la-zăng mới. Ngoài ra, xe vẫn giữ nguyên các đặc trưng của nó: an toàn, ổn định, chắc chắn và thiết kế vẫn đi theo lối riêng so với thị trường.Subaru Outback 2023 mới đã được trang bị X-Mode cải tiến với tính năng Auto Restore (Tự động khôi phục), cổng USB Type C mới, giao diện người dùng cho hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp, có thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Tính năng Auto Restore (Tự động khôi phục) trên X-mode ở phiên bản Subaru Outback 2023 cho phép chuyển sang “chế độ chờ” khi xe di chuyển với vận tốc trên 40km/h và sau đó sẽ được kích hoạt lại khi xe chạy ở vận tốc dưới 35km/h. Trước đây, chế độ X-MODE bị vô hiệu khi ở mức tốc độ 40km/h và khi cần sử dụng phải được kích hoạt lại bằng tay. Như vậy, việc sử dụng X-mode nay đã đỡ rườm rà và tiện lợi hơn. Subaru Outback 2023 chỉ có một số nâng cấp nhẹ - đặc biệt là một số tính nange so với phiên bản cũ đang bán ra tại thị trường Việt Nam, còn lại, tất cả đều không thay đổi. Subaru Outback 2023 vẫn sử dụng động cơ boxer 4 xy-lanh dung tích 2.5L cho công suất 166 mã lực tại dải vòng tua 5.000-5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 3.800 vòng/phút. Đi kèm động cơ là hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp độ. Outback 2023 trang bị hệ thống lái X-Mode 2 chức năng, dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, khiến việc chạy xe trên địa hình xấu trở nên dễ dàng và nhàn hạ. Người lái xe có thể chọn giữa các chế độ ‘Snow / Dirt’ và ‘Deep Snow / Mud’ để phù hợp với tình huống lái xe. Outback 2023 vẫn được trang bị hệ thống an toàn phòng ngừa va chạm nổi tiếng EyeSight 4.0, và trang bị an toàn được đánh giá cao với các tính năng tự động đánh lái khẩn cấp, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, giám sát người lái, 8 túi khí và cảnh báo va chạm trước/sau. Tính năng Phanh Tránh Va Chạm của EyeSight 4.0 tăng hiệu quả xử lý tình huống thường gặp tại giao lộ khi xe đang vào cua nhờ vào sự cải tiến của bộ stereo camera và góc quét rộng hơn. Hệ thống sẽ hỗ trợ người lái quan sát cả bên trái và bên phải, bao quát nhiều tình huống hơn để phòng tránh tai nạn xảy ra. Outback mới vẫn được trang bị Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru (SGP) cùng kết cấu Khung Xe Gia Cường Hình Nhẫn và Hệ Dẫn Động 4 Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng SAWD là những đặc trưng nổi bật của Subaru giúp xe có khả năng xử lý và độ ổn định xuất sắc. Subaru Outback 2023 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá thành cao hơn bản cũ, ở mức 2,099 tỷ đồng, chung mâm với Mercedes-Benz GLB 200 AMG (2,089 tỷ đồng). Ngoài ra, hãng cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi kích cầu cho khách hàng tại Việt Nam... Video: Giới thiệu Subaru Outback 2023 nâng cấp tại Việt Nam.

Ngày 21/4 vừa qua, mẫu xe Subaru Outback thế hệ thứ 6 (model 2020) đã ra mắt bản nâng cấp nhẹ giữa vòng đời năm 2023. Với lần nâng cấp nhẹ này, giá xe Subaru Outback 2023 tăng lên 2,099 tỷ đồng. Do chỉ là facelift, mẫu xe wagon Subaru Outback 2023 gần như giữ nguyên thiết kết, chỉ khác biệt một chút ở la-zăng mới. Ngoài ra, xe vẫn giữ nguyên các đặc trưng của nó: an toàn, ổn định, chắc chắn và thiết kế vẫn đi theo lối riêng so với thị trường. Subaru Outback 2023 mới đã được trang bị X-Mode cải tiến với tính năng Auto Restore (Tự động khôi phục), cổng USB Type C mới, giao diện người dùng cho hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp, có thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Tính năng Auto Restore (Tự động khôi phục) trên X-mode ở phiên bản Subaru Outback 2023 cho phép chuyển sang “chế độ chờ” khi xe di chuyển với vận tốc trên 40km/h và sau đó sẽ được kích hoạt lại khi xe chạy ở vận tốc dưới 35km/h. Trước đây, chế độ X-MODE bị vô hiệu khi ở mức tốc độ 40km/h và khi cần sử dụng phải được kích hoạt lại bằng tay. Như vậy, việc sử dụng X-mode nay đã đỡ rườm rà và tiện lợi hơn. Subaru Outback 2023 chỉ có một số nâng cấp nhẹ - đặc biệt là một số tính nange so với phiên bản cũ đang bán ra tại thị trường Việt Nam, còn lại, tất cả đều không thay đổi. Subaru Outback 2023 vẫn sử dụng động cơ boxer 4 xy-lanh dung tích 2.5L cho công suất 166 mã lực tại dải vòng tua 5.000-5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 3.800 vòng/phút. Đi kèm động cơ là hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp độ. Outback 2023 trang bị hệ thống lái X-Mode 2 chức năng, dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, khiến việc chạy xe trên địa hình xấu trở nên dễ dàng và nhàn hạ. Người lái xe có thể chọn giữa các chế độ ‘Snow / Dirt’ và ‘Deep Snow / Mud’ để phù hợp với tình huống lái xe. Outback 2023 vẫn được trang bị hệ thống an toàn phòng ngừa va chạm nổi tiếng EyeSight 4.0, và trang bị an toàn được đánh giá cao với các tính năng tự động đánh lái khẩn cấp, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, giám sát người lái, 8 túi khí và cảnh báo va chạm trước/sau. Tính năng Phanh Tránh Va Chạm của EyeSight 4.0 tăng hiệu quả xử lý tình huống thường gặp tại giao lộ khi xe đang vào cua nhờ vào sự cải tiến của bộ stereo camera và góc quét rộng hơn. Hệ thống sẽ hỗ trợ người lái quan sát cả bên trái và bên phải, bao quát nhiều tình huống hơn để phòng tránh tai nạn xảy ra. Outback mới vẫn được trang bị Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru (SGP) cùng kết cấu Khung Xe Gia Cường Hình Nhẫn và Hệ Dẫn Động 4 Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng SAWD là những đặc trưng nổi bật của Subaru giúp xe có khả năng xử lý và độ ổn định xuất sắc. Subaru Outback 2023 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá thành cao hơn bản cũ, ở mức 2,099 tỷ đồng, chung mâm với Mercedes-Benz GLB 200 AMG (2,089 tỷ đồng). Ngoài ra, hãng cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi kích cầu cho khách hàng tại Việt Nam... Video: Giới thiệu Subaru Outback 2023 nâng cấp tại Việt Nam.