Subaru Impreza 2024 bỏ bản sedan và số sàn, "đối thủ" Toyota Corolla

Tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ, hãng Subaru đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe cỡ C Impreza. Bước sang thế hệ thứ 6, Subaru Impreza 2024 mới không còn phiên bản sedan và số sàn như trước. Trong khi đó, phiên bản RS thể thao được quay trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2005. Đúng như dự đoán, Subaru Impreza 2024 bản hatcback được chia sẻ nhiều chi tiết với mẫu SUV cỡ B Crosstrek mới. Có thể thấy rõ điều này ngay từ thiết kế đầu xe của Subaru Impreza 2024. Tại đây, mẫu xe hatchback hạng C này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác và cụm đèn pha LED vuốt về phía sau. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình thang trên cản trước và đèn sương mù nằm trong hốc màu đen. Đằng sau Subaru Impreza 2024 cũng có cụm đèn hậu LED hình chữ "C", ôm lấy 2 góc đuôi xe, và đèn phản quang hình tứ giác ở hai góc cản sau, tương tự Crosstrek mới. Ngoài ra, xe còn có cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Ở bản RS, mẫu xe hatchback hạng C này sẽ có thêm những chi tiết ngoại thất màu đen và bộ vành hợp kim 18 inch màu xám đậm như dấu hiệu nhận biết. So với bản thường, Subaru Impreza RS 2024 còn đi kèm cụm đèn pha nâng cấp. Bên trong Subaru Impreza 2024 là không gian nội thất tạo cảm giác khá quen thuộc vì giống với Crosstrek mới. Từ vô lăng, bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí, cụm điều khiển trung tâm đến cửa gió điều hòa của mẫu xe hatchback hạng C này đều dùng chung với Subaru Crosstrek 2023. Theo hãng Subaru, Impreza thế hệ thứ 6 được bổ sung ghế mới, mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi trong khi ghế sau có thể gập 60/40 tiện hơn. Thêm vào đó là hệ thống chỉnh điều hòa thông minh hơn, có thể chỉ tập trung sưởi ấm/làm mát cho những ghế có người ngồi để tiết kiệm nhiên liệu. Ở bản thấp, xe dùng màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 7 inch. Trong khi đó, bản cao cấp được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm nằm dọc với kích thước 11,6 inch và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Riêng bản RS sẽ được trang bị ghế bọc nỉ màu đen, hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa cao cấp hơn và bộ bàn đạp bằng nhôm thể thao hơn. Không để người dùng thất vọng, Subaru Impreza 2024 cũng đi kèm cả hệ thống an toàn chủ động EyeSight nâng cấp với góc quan sát rộng hơn và có thể phát hiện người đạp xe/đi bộ ở giao lộ. Nhờ đó, xe có thêm tính năng cảnh báo điểm mù kiêm hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đánh lái khẩn cấp tự động. Thêm vào đó là công nghệ kết nối Starlink Safety và chống trộm Security Connected Services. 2 công nghệ này mang đến hệ thống hỗ trợ khẩn cấp, báo động chống trộm và báo cáo sức khỏe hàng tháng cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Subaru Impreza 2024 tiếp tục là động cơ Boxer 4 xi-lanh với 2 dung tích. Ở 2 bản Tiêu chuẩn và Sport, xe sẽ dùng động cơ 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 197 Nm. Trong khi đó, bản RS dùng động cơ 2.5L với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Dù dùng động cơ nào, xe cũng được trang bị hộp số tự động biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Trong khi đó, hộp số sàn 5 cấp đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, bản Sport và RS sẽ có chế độ giả lập 8 cấp số cùng lẫy chuyển số sau vô lăng. Với bản RS, xe có thêm hệ thống treo mang hơi hướng thể thao và phanh cỡ lớn hơn. Hiện giá xe Subaru Impreza 2024 tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic và Toyota Corolla vốn đều có phiên bản hatchback. Video: Subaru Impreza 2024 thế hệ mới.

Tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ, hãng Subaru đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe cỡ C Impreza. Bước sang thế hệ thứ 6, Subaru Impreza 2024 mới không còn phiên bản sedan và số sàn như trước. Trong khi đó, phiên bản RS thể thao được quay trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2005. Đúng như dự đoán, Subaru Impreza 2024 bản hatcback được chia sẻ nhiều chi tiết với mẫu SUV cỡ B Crosstrek mới. Có thể thấy rõ điều này ngay từ thiết kế đầu xe của Subaru Impreza 2024. Tại đây, mẫu xe hatchback hạng C này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác và cụm đèn pha LED vuốt về phía sau. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình thang trên cản trước và đèn sương mù nằm trong hốc màu đen. Đằng sau Subaru Impreza 2024 cũng có cụm đèn hậu LED hình chữ "C", ôm lấy 2 góc đuôi xe, và đèn phản quang hình tứ giác ở hai góc cản sau, tương tự Crosstrek mới. Ngoài ra, xe còn có cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Ở bản RS, mẫu xe hatchback hạng C này sẽ có thêm những chi tiết ngoại thất màu đen và bộ vành hợp kim 18 inch màu xám đậm như dấu hiệu nhận biết. So với bản thường, Subaru Impreza RS 2024 còn đi kèm cụm đèn pha nâng cấp. Bên trong Subaru Impreza 2024 là không gian nội thất tạo cảm giác khá quen thuộc vì giống với Crosstrek mới. Từ vô lăng, bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí, cụm điều khiển trung tâm đến cửa gió điều hòa của mẫu xe hatchback hạng C này đều dùng chung với Subaru Crosstrek 2023. Theo hãng Subaru, Impreza thế hệ thứ 6 được bổ sung ghế mới, mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi trong khi ghế sau có thể gập 60/40 tiện hơn. Thêm vào đó là hệ thống chỉnh điều hòa thông minh hơn, có thể chỉ tập trung sưởi ấm/làm mát cho những ghế có người ngồi để tiết kiệm nhiên liệu. Ở bản thấp, xe dùng màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 7 inch. Trong khi đó, bản cao cấp được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm nằm dọc với kích thước 11,6 inch và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Riêng bản RS sẽ được trang bị ghế bọc nỉ màu đen, hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa cao cấp hơn và bộ bàn đạp bằng nhôm thể thao hơn. Không để người dùng thất vọng, Subaru Impreza 2024 cũng đi kèm cả hệ thống an toàn chủ động EyeSight nâng cấp với góc quan sát rộng hơn và có thể phát hiện người đạp xe/đi bộ ở giao lộ. Nhờ đó, xe có thêm tính năng cảnh báo điểm mù kiêm hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đánh lái khẩn cấp tự động. Thêm vào đó là công nghệ kết nối Starlink Safety và chống trộm Security Connected Services. 2 công nghệ này mang đến hệ thống hỗ trợ khẩn cấp, báo động chống trộm và báo cáo sức khỏe hàng tháng cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Subaru Impreza 2024 tiếp tục là động cơ Boxer 4 xi-lanh với 2 dung tích. Ở 2 bản Tiêu chuẩn và Sport, xe sẽ dùng động cơ 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 197 Nm. Trong khi đó, bản RS dùng động cơ 2.5L với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Dù dùng động cơ nào, xe cũng được trang bị hộp số tự động biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Trong khi đó, hộp số sàn 5 cấp đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, bản Sport và RS sẽ có chế độ giả lập 8 cấp số cùng lẫy chuyển số sau vô lăng. Với bản RS, xe có thêm hệ thống treo mang hơi hướng thể thao và phanh cỡ lớn hơn. Hiện giá xe Subaru Impreza 2024 tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic và Toyota Corolla vốn đều có phiên bản hatchback. Video: Subaru Impreza 2024 thế hệ mới.