"Soi" Porsche Panamera 4 Sport Turismo từ 5,4 tỷ tại Hà Nội

Mẫu xe sang Porsche Panamera Sport Turismo mới vừa được đưa về Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản gồm; Panamera 4 Sport Turismo, Panamera 4S Sport Turismo, Panamera GTS Sport Turismo và Panamera Turbo Sport Turismo. Xe mang đặc trưng riêng với tỉ lệ thiết kế đầy tính năng động, phản ánh những tinh túy về mặt thiết kế của Porsche. Về kích thước, Porsche Panamera 4 Sport Turismo mới có chiều dài cơ sở 2.950 mm, chiều dài 5.049 mm, chiều rộng 1.937 mm và chiều cao 1.438 mm. Ngoại thất sở hữu lớp sơn màu nâu Magogany ánh kim. Khác biệt chủ yếu của bản Tourismo so với Panamera thường nằm ở thiết kế đuôi xe theo kiểu Wagon, cao hơn, cho thể tích khoang hành lý nhiều hơn 1 chút so với nguyên bản. Đồng thời trần xe cũng cao hơn 5mm. Ngoài khác biệt ở phần đuôi xe so với các phiên bản khác, những chi tiết còn lại ở ngoại thất của Panamera 4 Sport Turismo vẫn được giữ nguyên như phiên bản thường. Xe vẫn được trang bị hệ thống đèn pha dạng LED, tuy nhiên đã được tích hợp thêm tuỳ chọn đèn pha LED chiếu theo góc lái có giá lên đến 117,6 triệu đồng. Điểm nhấn đáng chú ý ở đuôi xe Panamera 4 Sport Turismo chính là cánh lướt gió được thiết lập tuỳ vào từng chế độ lái do người điều khiển tuỳ chọn. Cánh gió này có khả năng thay đổi góc nghiêng tuỳ theo từng dải tốc độ. Khi mở cửa sổ trời, hệ thống khí động học chủ động sẽ điều chỉnh góc nghiêng cánh gió để giảm ổn, tối đa 26 độ. Một khác biệt nữa của Porsche Panamera 4 Sport Turismo so với bản tiêu chuẩn nằm ở thiết kế đuôi xe theo dạng wagon để mở rộng không gian khoang lái, giảm đôi chút sự sang trọng so với bản sedan. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm 21 inch Panamera SportDesign với giá 271 triệu đồng. Bên trong nội thất Panamera 4 Sport Turismo được bọc da cao cấp, một số chi tiết ốp gỗ hoặc kim loại chế tác tinh tế hoặc có thể là carbon theo tuỳ chọn của khách hàng. Trung tâm bảng điều khiển vẫn là màn hình cảm ứng kích thước 12,3 inch... Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái, màn hình hiển thị phía sau là đồng hồ Analog đi kèm màn hình điện tử hai bên và hệ thống âm thanh Bose. Xe sở hữu cấu hình 4 chỗ ngồi với hàng ghế thứ 2 là 2 ghế ngồi tách biệt nhau. Ở giữa được trang bị một màn hình điều chỉnh điều hoà, lượng gió, .... Ghế ở hàng sau cũng có khả năng chỉnh điện đa hướng, nhớ vị trí. Cửa sổ trời 2 vùng riêng biệt cho khoang trước và khoang sau đều được điều khiển điện. So với phiên bản tiêu chuẩn, chiếc Panamera 4 Sport Turismo trong bài viết này đã bổ sung thêm một số tuỳ chọn cao cấp như thảm lót sàn trùng màu ngoại thất, kính chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống nâng treo khí nén bao gồm chức năng nâng hạ gầm, điều hoà không khí 4 vùng độc lập, rèm che nắng phía sau, gói đèn nội thất cao cấp, cửa hít tự động, chìa khoá thông minh, trợ lực tay lái cảm ứng theo tốc độ. Sự khác biệt lớn nhất trên phiên bản Sport Turismo chính là phong cách thiết kế Shooting Brake giúp gia tăng không gian khoang hành khách phía sau cũng như mở rộng dung tích khoang chứa đồ. Cụ thể, khoang chứa đồ giờ đây đã được tăng lên mức 520L và có thể đạt 1.390L khi gập hàng ghế thứ 2 xuống. Phiên bản Porsche Panamera 4 Sport Turismo và 4S được trang bị khối động cơ V6 2.9L sản sinh công suất tối đa 330 và 440 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 và 550 Nm. Bản 4S có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,4 giây (4,2 giây với Gói Sport Chrono), tốc độ tối đa 286 km/h. Ngoài ra, với phiên bản GTS, xe sử dụng động cơ V8 4.0L sản sinh công suất tối đa 460 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Cuối cùng là bản Turbo dùng động cơ V8 4.0L sản sinh công suất 550 mã lực, mô-men xoắn cực đại 770 Nm, tang tốc từ 0 - 100 km/h mất 3,8 giây (3,6 giây với Gói Sport Chrono). Xe hiện đang được chào bán tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản bao gồm Panamera 4, Panamera 4S, Panamera GTS và Panamera Turbo. Giá xe Porsche Panamera Sport Turismo tiêu chuẩn từ 5,66 đến 11,6 tỷ đồng. Chiếc Panamera 4 Sport Turismo chính hãng tại Hà Nội với nhiều trang bị tuỳ chọn trong bài viết này có mức giá là 6,779 tỷ đồng. Video: Chi tiết Porsche Panamera 4 Sport Turismo mới.

