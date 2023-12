"Soi" loạt xe sang Mercedes-Benz điện rẻ và đắt nhất tại Việt Nam

Mercedes-Benz EQB 250

Mẫu xe sang điện Mercedes-Benz EQB thu hút sự chú ý của khách hàng Việt Nam bởi mức giá khá dễ tiếp cận. Xe được phân phối với chỉ một phiên bản EQB 250, có mức giá khởi điểm 2,289 tỷ đồng. Xét trong phân khúc, EQB 250 hiện vẫn chưa có đối thủ trực tiếp. Các mẫu xe chạy xăng có giá thành tương đương Mercedes-Benz EQB gồm có Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado hay Volkswagen Teramont. Mercedes-Benz EQB 250 có cấu hình 7 chỗ ngồi, với các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.684 x 1.829 x 1.688 mm (dài x rộng x cao), đi kèm chiều dài cơ sở 2.829 mm. Mẫu SUV điện Mercedes-Benz EQB có nhiều điểm tương đồng với các sản phẩm khác của dòng xe điện EQ như khu vực lưới tản nhiệt dạng kín sơn đen bóng, cụm đèn pha và đèn hậu được nối liền bởi một dải LED chạy ngang toàn bộ xe. Mâm xe dạng 5 chấu kép nằm trong gói thể thao AMG, kích thước 19 inch. EQB 250 sở hữu không gian nội thất sang trọng với hàng loạt trang bị tiên tiến, bao gồm cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hệ thống thông tin giải trí MBUX hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và dàn âm thanh 10 loa công suất 225W. Mercedes-Benz EQB 250 được lắp một mô tơ điện có công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 384 Nm. Đi kèm với đó là bộ pin 66,5 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa quãng đường 422-473 km sau mỗi lần sạc đầy. Mercedes-Benz EQS 500 SUV

Nếu như EQB thu hút khách hàng bởi mức giá khá hấp dẫn đối với một mẫu xe điện hạng sang thì EQS 500 SUV lại hấp dẫn với không gian nội thất sang trọng và đẳng cấp chuẩn gu chủ tịch, đi kèm khối động cơ mạnh mẽ. Với mức giá niêm yết 4,999 tỷ đồng, EQS 500 SUV là mẫu xe điện Mercedes-Benz đắt nhất được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Về thiết kế, EQS 500 SUV khá tương đồng với mẫu EQS Sedan nhưng tạo ra sự khác biệt đáng kể so với mẫu xe chạy xăng GLS khi cách tạo hình có phần tròn trịa và bớt vuông vức hơn. Đầu xe Mercedes-Benz EQS 500 SUV gây ấn tượng với lưới tản nhiệt Panamerica mạ chrome và logo Mercedes-Benz đặt ở trung tâm. Đèn LED thông minh Multibeam giúp tăng hiệu suất chiếu sáng và cải thiện an toàn khi lái xe trong các điều kiện khác nhau. Thân xe được thiết kế với đường cong mượt mà và tỷ lệ hài hoà, tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch và thể thao. Sử dụng chất liệu nhôm và thép không gỉ, xe có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính cứng vững và an toàn. Phía sau xe có đèn hậu OLED được thiết kế liền mạch. Hệ thống thoát khí ẩn và cánh gió sau cũng đã được tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất và độ ổn định của xe trong quá trình di chuyển. Về nội thất, ngoài việc bổ sung hàng ghế thứ 3 thì các trang bị bên trong khoang cabin của EQS SUV gần như giống hệt với EQS sedan. Xe vẫn có màn hình MBUX Hyperscreen có kích thước lên đến 56 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay hoặc Android Auto; hệ thống âm thanh vòm Burmester 15 loa, hệ thống đèn viền nội thất mang lại không gian, ánh sáng tiện nghi, cao cấp. Thiết kế nội thất của Mercedes-Benz EQS 500 SUV vẫn mang đậm phong cách của dòng xe sang nước Đức với việc sử dụng các chất liệu cao cấp như da, gỗ và kim loại, tạo cảm giác sang trọng và lịch lãm. Ghế ngồi có thể được trang bị bọc da cao cấp và chức năng massage, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong suốt hành trình. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes EQS 500 SUV là 2 động cơ điện có tổng công suất 443 mã lực, mô-men xoắn 828 Nm đi kèm bộ pin 108,4 kWh cùng hệ dẫn động 4 bánh. Hãng công bố thời gian sạc nhanh của EQS 500 SUV là 31 phút để đầy từ 10% lên 80%. Quãng đường tối đa di chuyển được là 616 km. Nhìn chung, cả EQB 250 và EQS 500 SUV đều có mức giá hợp lý, phù hợp với tính chất sang trọng mà xe mang lại. Nếu cần một mẫu xe điện hạng sang với giá thành vừa phải thì EQB 250 là sự lựa chọn hàng đầu. Trong khi đó, EQS 500 SUV lại là mẫu xe cực kỳ sang trọng và mang tính hưởng thụ, phù hợp với đại gia Việt yêu cuộc sống xanh. Video: Mercedes EQS - Mức giá gấp 4 - 5 lần Vinfast VF8.

