"Soi" Hồng Kỳ L5 của Quốc vương Malaysia có giá hơn 16 tỷ đồng

Hồng Kỳ L5 thế hệ mới đã chính thức ra mắt vào năm ngoái với thiết kế "tân cổ giao duyên", nhưng giá bán tận 5 triệu nhân dân tệ (tương đương 680.000 đô la, hay 16,2 tỷ đồng), đây cũng là giá bán của dòng xe siêu sang đình đám Rolls-Royce Ghost 2023, đã có khá nhiều lo ngại mẫu xe này chủ yếu dành cho các yếu nhân, thay vì người dùng. Và đến nay, đã có 1 chính khách đầu tiên lên tiếng tậu xe Hồng Kỳ L5 thế hệ mới, đó chính là Quốc vương Malaysia, ông Ibrahim Iskandar được cho vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu chiếc Hồng Kỳ L5, mẫu xe sang đắt nhất do Trung Quốc sản xuất. Buổi lễ bàn giao xe Hồng Kỳ L5 cho Quốc vương Iskandar đã diễn ra tại Đại sứ Trung Quốc ở Malaysia. Hongqi (Hồng Kỳ) là thương hiệu cao cấp thuộc Tập đoàn FAW thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. Ban đầu, Hồng Kỳ L5 được sinh ra để phục vụ cho việc đi lại của các cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau này, xe Hồng Kỳ đã có sẵn cho mọi người trải nghiệm. Kích thước xe Hồng Kỳ L5 của Quốc vương Malaysia với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt 5980/2090/1710 mm với chiều dài cơ sở 3730 mm. Xe dài hơn 411 mm, hẹp hơn 19 mm và cao hơn 20 mm so với Mercedes-Benz Maybach S-Class Z223. Vì vậy, L5 là một con quái vật to lớn. Trọng lượng lề đường của nó đạt 3.150 kg. Về tổng trọng lượng là 3550 kg. Chỉ có 4 người có thể ngồi trong xe cùng một lúc. Góc tiếp cận và góc thoát là 16 độ và 14 độ. Khoảng nhô ra phía trước và phía sau lần lượt là 960 và 1.290 mm. Hongqi L5 chạy trên bánh xe 21 inch. Dưới mui xe, Hồng Kỳ có động cơ CA8GV40T-03 V8 4 lít cho công suất 387 mã lực. Đây là một sửa đổi của ICE cung cấp năng lượng cho chiếc SUV LS7 khổng lồ. Hiện nhà sản xuất của Hồng Kỳ L5 là FAW Group. Tuy nhiên, L5 lại được thiết kế bởi Hồng Kỳ. Tốc độ tối đa của L5 đạt 220 km/h, quá yếu so với động cơ V12 của Rolls-Royce Ghost. Video: Quốc vương Malaysia tậu Hồng Kỳ L5 của Trung Quốc.

