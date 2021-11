"Soi" dàn xe sang của ông trùm đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ

Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an mới đây đã phá chuyên án tổ chức đánh bạc, tạm giữ Đỗ Ngọc Hà hay còn gọi là Hà "Miên" cùng 12 nghi phạm khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc", với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, những tang vật được lực lượng chức năng thu giữ có hơn 12 chiếc xe ôtô tiền tỷ từ bình dân đến cao cấp. Có thể thấy, những đối tượng đã sử dụng tiền bẩn kiếm được từ tổ chức đánh bạc trên mạng để mua cho mình nhiều món đồ xa xỉ và cả xe ôtô đắt tiền. Trong số này, dàn xe sang cực khủng của "ông trùm" đường dây đánh bạc mới bị công an bắt sử dụng toàn các mẫu xe đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng như Porsche, Range Rover, Mercedes-Benz và có cả 1 chiếc xe VinFast LUX A2.0. Những hình ảnh được công an chia sẻ cho thấy, dàn xe này bao gồm những mẫu xe của Mercedes-Benz như S450, C200, C300, E400 mui trần..., những đối tượng trong đường dây đánh bạc có quy mô hơn 30.000 tỷ đồng do Hà "Miên" cầm đầu còn sở hữu Range Rover hay Porsche Panamera. Chiếc xe Porsche Panamera bị cơ quan chức năng thu giữ trong chuyên án bắt giữ Hà "Miên" cùng 12 đồng phạm Ấn tượng nhất trong dàn xe này có thể kể đến mẫu xe sang Porsche Panamera mang biển số 30H-222.13, giới luận biển cho rằng con số này vừa đẹp nhưng cũng mang ý nghĩa cực xấu. Trong đó, tam hoa 2 mang đến sự may mắn cho chủ xe nhưng chốt là con số 13 lại không hợp phong thủy với người châu Á, mang ý nghĩa xui xẻo. Tại Việt Nam, Porsche Panamera có giá chính hãng từ 5,31 tỷ đồng cho đến 11,8 tỷ đồng. Ở bản tiêu chuẩn, Porsche Panamera được trang bị động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 450 Nm. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 264 km/h. Ngoài chiếc xe Porsche Panamera ra, trong đường dây đánh bạc do Hà "Miên" cầm đầu còn có 2 chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 được ông trùm này cùng đối tượng Bùi Hoàng Sơn rất hay sử dụng. Trong đó, Sơn chạy chiếc xe Mercedes-Benz S450L màu trắng, biển 30G-997.77 cũng có ý nghĩa vừa tốt lại rất xấu. Cặp 99 thể hiện trường cửu, sống thọ, nhưng 3 con số cuối là tam 7 hay còn gọi là tam thất, làm ăn thất bát. Tất nhiên đây chỉ là ý nghĩa mang tính phong thủy. Giá xe Mercedes-Benz S450L từ 4,3 đến gần 5 tỷ đồng cho 2 phiên bản. "Trái tim" chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 là khối động cơ xăng V6, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 270 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải tua máy. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau. nhờ đó, Mercedes-Benz S450L có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 5,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Ngoài 2 chiếc xe Mercedes-Benz S450 của Hà Miên cùng 12 đối tượng còn lại di chuyển trên nhiều chiếc xe của thương hiệu Mercedes-Benz từ C200, C300, E300, E400 mui trần đến Mercedes-Benz GLC có giá từ 1,6 đến 3 tỷ đồng. Dòng xe SUV hạng sang Range Rover cũng được Hà "Miên" cùng các đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng của mình mua đến 2 chiếc, ngoài xe Range Rover Sport độ body kit của bản SVR và dán ngoại thất màu xanh ngọc ra, còn có một chiếc xe Range Rover Autobiography đời mới có giá hơn 10 tỷ đồng. Video: Triệt phá đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng do Hà "Miên" cầm đầu (Nguồn: VTV24).

