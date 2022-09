Chevrolet Equinox EV từ dưới 30.000 USD, đối thủ của VinFast VF7

Chevrolet Equinox EV 2024 là mẫu ôtô điện hoàn toàn mới, đã lần đầu tiên lộ diện trong thời gian diễn ra Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 vào hồi đầu năm nay. Sau gần 1 năm, tập đoàn General Motors (GM) mới chính thức vén màn Chevrolet Equinox EV 2024 ở thị trường Mỹ. Thuộc phân khúc SUV thuần điện cỡ C, Chevrolet Equinox EV 2024 chạy điện chính là đối thủ của VinFast VF7 sẽ ra mắt trong tương lai. Điều thú vị là VinFast VF7 cũng đã được vén màn trong triển lãm CES năm nay, cùng thời điểm với Chevrolet Equinox EV 2024. Theo miêu tả của các nhà thiết kế tại tập đoàn GM, mẫu crossover cỡ C này mang trên mình ngoại hình "ngầu đậm chất Mỹ". Ngoài ra, Chevrolet Equinox EV 2024 còn được áp dụng phong cách thiết kế ngoại thất tối giản nhằm tối ưu hóa tính khí động lực học. Không nhàm chán như nhiều mẫu ô tô điện giá rẻ khác, Chevrolet Equinox EV 2024 sở hữu thiết kế đầu xe góc cạnh với dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng, nằm vắt ngang đầu xe ở bản cao cấp. Ở bản thấp, 2 dải đèn LED định vị ban ngày được nối với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa. Trong khi đó, cụm đèn pha chính của xe nằm bên dưới, tích hợp vào nẹp màu đen hình chữ "U" trên cản trước. Là ôtô điện nên Chevrolet Equinox EV 2024 không có lưới tản nhiệt. Thay vào đó, xe chỉ có hốc gió trung tâm trên cản trước. Điểm nhấn tiếp theo trong ngoại hình của Chevrolet Equinox EV 2024 nằm ở tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe vốn khá hiếm trong phân khúc ô tô điện giá rẻ tại Mỹ. Chẳng những tạo cảm giác liền lạc và cao cấp cho xe, chi tiết này còn giúp giảm hệ số lực cản không khí. So với Chevrolet Equinox dùng động cơ đốt trong, mẫu ô tô điện này thấp hơn, dài hơn và rộng hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim 19 inch tiêu chuẩn với thiết kế đa chấu. Bản cao cấp hơn sẽ dùng vành 20 inch hoặc 21 inch. Riêng phiên bản RS thể thao của Chevrolet Equinox EV 2024 sẽ những chi tiết ngoại thất màu đen như đầu xe và nóc. Trong khi đó, bản 2LT đi kèm nóc màu trắng tương phản. Phía sau Chevrolet Equinox EV 2024 xuất hiện cụm đèn hậu thanh mảnh và nối liền với nhau. Dù được trang bị cánh gió mui nhưng xe vẫn có thêm một cánh gió nhỏ nằm ngay phía trên đèn hậu. Gây ấn tượng không kém là thiết kế nội thất mang đậm hơi thở hiện đại của Chevrolet Equinox EV mới. Ở bản 1LT tiêu chuẩn, xe sẽ được trang bị những chi tiết ốp nội thất bằng kim loại, cửa gió điều hòa hình tròn, ghế bọc nỉ, nhiều khu vực bằng nhựa cứng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 11 inch, màn hình cảm ứng trung tâm cũng 11 inch và khoang hành lý có thể tích 1.614 lít. Đáng tiếc là mẫu xe điện này không có khoang hành lý dưới nắp ca-pô. Tiếp đến là bản 2LT, có thêm sưởi vô lăng, sưởi ghế trước và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Khách hàng có thể bổ sung màn hình cảm ứng trung tâm 17,7 inch tùy chọn cho bản 2LT. Trong khi đó, bản 2RS về cơ bản là giống 2LT nhưng có thêm vô lăng vát đáy và bọc ghế thể thao hơn. Cao cấp hơn là 3 bản 3LT và 3RS với ghế trước sưởi/làm mát, sưởi ghế sau, ghế phụ lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô lăng, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình cảm ứng trung tâm 17,7 inch cũng như cửa cốp tự động mở ra khi người lái đến gần. Bên cạnh đó là những trang bị tùy chọn như cửa sổ trời và hệ thống âm thanh Bose tùy chọn. Hiện Chevrolet chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể của mẫu ôtô điện mới. Chỉ biết rằng Chevrolet Equinox EV 2024 sẽ có nhiều hệ truyền động cho người mua lựa chọn. Trong đó, bản 1LT tiêu chuẩn sẽ có cả phiên bản với phạm vi di chuyển ngắn (Standard Range) và dài (Extended Range), hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Bản dẫn động cầu trước của Chevrolet Equinox EV 1LT 2024 dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 327 Nm. Bản dẫn động 4 bánh sẽ sở hữu 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 469 Nm đồng thời được bổ sung hệ thống kiểm soát lực bám trong mọi điều kiện thời tiết. Về phạm vi di chuyển, bản Standard Range của Chevrolet Equinox EV 1LT 2024 chạy được gần 402 km sau khi sạc pin. Con số tương ứng của bản Extended Range là 483 km nếu dùng hệ dẫn động cầu trước và 451 km nếu dùng hệ dẫn động 4 bánh. Với hệ thống sạc Level 2 11,5 kW tiêu chuẩn, người dùng phải chờ 1 tiếng đồng hồ để đi thêm 55 km. Nếu dùng hệ thống sạc Level 2 19,2 kW, người dùng có thể đi thêm 82 km sau 1 tiếng sạc. Tuy nhiên, hệ thống sạc Level 2 19,2 kW chỉ áp dụng cho bản 3RS cao cấp nhất. Tất nhiên, người dùng có thể đến các trạm sạc nhanh DC 150 kW để sạc pin cho xe. Chỉ cần chờ 10 phút, người dùng có thể chạy thêm 113 km. Đặc biệt, Chevrolet Equinox EV 2024 còn có thể cung cấp điện cho các thiết bị khác, ví dụ như loa đài hoặc đèn khi đi cắm trại ngoài trời. Điểm nhấn cuối cùng của Chevrolet Equinox EV 2024 là những công nghệ an toàn tiêu chuẩn như phanh khẩn cấp tự động, phanh tránh va chạm với người đi bộ phía trước, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường. Thêm vào đó là hỗ trợ đánh lái trong điểm mù, phanh tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động khi lùi, hỗ trợ lùi chuồng, đèn pha tự động và cảnh báo còn hành khách phía sau. Trang bị an toàn của Chevrolet Equinox EV 2024 chưa dừng ở đó mà còn có thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, màn hình hiển thị thông tin kính lái, camera lùi và camerea 360 độ HD. Trong khi đó, công nghệ hỗ trợ lái bán tự động Super Cruise được trang bị tùy chọn. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bán ra tại Mỹ vào mùa thu năm sau. Hiện giá xe Chevrolet Equinox EV mới vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, mức bán ra khởi điểm dưới 30.000 USD. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Chevrolet Equinox EV 2024.

