"Soi" chi tiết Hyundai HB20S 2023 - sedan giá rẻ từ 390 triệu đồng

Vào hồi đầu tháng 7 năm nay, Hyundai đã vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe hatchback hạng B mang tên HB20 ở thị trường Brazil. Đến nay, tới lượt phiên bản sedan của mẫu xe này trình làng với tên gọi riêng Hyundai HB20S 2023 mới. So với phiên bản cũ, Hyundai HB20S 2023 giá rẻ vẫn giữ nguyên kích thước, bao gồm chiều dài 4.260 mm, chiều rộng 1.700 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.530 mm. Như vậy, so với những đối thủ như Honda City và Toyota Yaris Sedan (Vios) đang bán tại Brazil, mẫu xe Hàn Quốc này có chiều dài cơ sở ngắn hơn. Tương tự phiên bản hatchback, Hyundai HB20S 2023 cũng được áp dụng một số thay đổi trong thiết kế ngoại thất. Điều này thể hiện khá rõ ở khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt Cascading Grille mới có kích thước lớn hơn và chia thành 2 tầng. Tiếp đến là cụm đèn pha sắc sảo hơn, dùng chung với Hyundai i20 và cản trước mới, đi kèm hốc đèn sương mù nằm dọc. Nếu như đầu xe của Hyundai HB20S 2023 giống với HB20 thì sườn xe và khu vực phía sau lại khác biệt. Trên sườn xe, Hyundai HB20S 2023 vẫn giữ nguyên những đường dập gân và đường chân kính mạ crôm của phiên bản cũ. Hãng Hyundai chỉ bổ sung bộ vành la-zăng mới cho mẫu sedan hạng B này. Trong khi đó, thiết kế đằng sau của Hyundai HB20S 2023 trông đẹp và hiện đại hơn nhờ cụm đèn hậu mới, nằm vắt ngang đuôi xe. Cụm đèn hậu này nằm ngay phía dưới cánh gió đuôi cỡ nhỏ, tích hợp vào cửa cốp. Ngoài ra, mẫu sedan hạng B này còn có cản sau, đèn phản quang và khe gió giả mới. Bên trong Hyundai HB20S 2023 đương nhiên là không gian nội thất khá giống người anh em HB20 mới. Tại đây, mẫu sedan hạng B này chỉ được cải tiến ở một số chi tiết như bảng đồng hồ kỹ thuật số Supervision Cluster và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay cũng như các tính năng điều khiển từ xa Bluelink. Tùy phiên bản, Hyundai HB20S 2023 sẽ có hệ thống điều hòa tự động, camera lùi, 2 cổng USB, sạc điện thoại thông minh không dây trên cụm điều khiển trung tâm và ghế bọc da pha nỉ. Tuy nhiên, xe lại không có cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Chưa hết, hãng Hyundai còn nâng cấp cả trang bị an toàn của HB20S sau khi mẫu sedan này bị tổ chức Latin NCAP đánh giá cực thấp về khả năng bảo vệ người ngồi trên xe. Hyundai HB20S 2023 được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn và gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense tùy chọn. Gói này bao gồm những tính năng như hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo điểm mù. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai HB20S 2023 là động cơ giống hệt phiên bản hatchback. Xe cũng dùng động cơ xăng Kappa MPi hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 79 mã lực. Động cơ này chỉ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Tùy chọn động cơ thứ hai của mẫu xe sedan Hyundai HB20S 2023 là máy xăng TGDi tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 118 mã lực. Động cơ đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Tại thị trường Brazil, mức giá xe Hyundai HB20S 2023 dao động từ 85.890 - 120.990 Real (khoảng 390 - 549 triệu đồng), đắt hơn người anh em HB20. Video: Giới thiệu xe sedan Hyundai HB20S 2023 mới.

