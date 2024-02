"Soi" Chery Omoda E5 từ 762 triệu đồng, đối thủ của VinFast VF e34

Chery Omoda E5 2024 mới là mẫu ôtô điện đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 diễn ra vào tháng 4 năm ngoái. Đến tháng 8/2023, mẫu xe này đã được mang đến trưng bày tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia. Sang tháng 2/2024, Chery Omoda E5 mới chính thức được bày bán ở thị trường Đông Nam Á này. Indonesia cũng là thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận mẫu ô tô điện Trung Quốc này. Tại thị trường Indonesia, mức giá xe Chery Omoda E5 khởi điểm 498,8 triệu Rupiah (khoảng 778 triệu đồng). Tuy nhiên, 1.000 khách hàng đặt mua đầu tiên sẽ được áp dụng giá bán ưu đãi là 488,8 triệu Rupiah (762 triệu đồng). Bên cạnh đó, 1.000 chủ sở hữu đầu tiên còn được áp dụng chính sách bảo hành trọn đời cho pin và các bộ phận của mô-tơ điện. Được định vị trong phân khúc SUV điện cỡ B, Chery Omoda E5 chính là phiên bản thuần điện của Omoda 5. Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.400 x 1.830 x 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. So với phiên bản máy xăng thông thường, Chery Omoda E5 chạy điện gần như giữ nguyên kích thước. Không chỉ kích thước mà thiết kế tổng thể của Chery Omoda E5 cũng không thay đổi nhiều so với phiên bản máy xăng. Xe chỉ được thay đổi một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt đóng kín, hốc gió trung tâm rộng hơn, vành la-zăng với thiết kế khí động lực học và sự biến mất của ống xả phía sau cho phù hợp với ô tô điện. Theo hãng Chery, mẫu ô tô điện này có hệ số lực cản không khí chỉ 0,281 Cd. Tương tự ngoại thất, nội thất của Chery Omoda E5 cũng được thay đổi nhẹ so với Omoda 5. Bên trong mẫu xe này có cần số điện tử nằm trên cụm vô lăng mới. Ở cụm điều khiển trung tâm, xe không có cần số và núm xoay chỉnh màn hình giải trí như phiên bản máy xăng. Thay vào đó, tại đây chỉ có một dãy nút bấm, mang đến cảm giác gọn gàng cho nội thất. Nội thất của xe được bọc da phối 2 màu tương phản, ốp gỗ và ốp kim loại màu bạc, tạo cảm giác cao cấp. Ghế trước có thiết kế thể thao trong khi hàng ghế sau có đủ chỗ cho 3 người ngồi và đi kèm cửa gió điều hòa. Những chi tiết còn lại của Chery Omoda E5 khá giống phiên bản máy xăng như vô lăng bọc da vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, hệ thống đèn viền LED 46 màu và điều hòa chỉnh bằng cảm ứng. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu SUV điện này là mô-tơ có công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 172 km/h. Bên cạnh đó là pin có dung lượng 61 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 430 km sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30-80% bằng bộ sạc nhanh là 28 phút. Các trang bị an toàn của Chery Omoda E5 cũng khá đầy đủ với 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, giữ làn khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, cảnh báo tiền va chạm hay phanh khẩn cấp tự động. Nhờ đó, xe có khả năng tự lái bán tự động cấp độ 2. Chery Omoda E5 sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Indonesia với tỷ lệ nội địa hóa 40,5%. Sau Indonesia, mẫu SUV điện này sẽ tiếp tục được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Khi bán ở Việt Nam, Chery Omoda E5 sẽ là đối thủ của VinFast VF e34. Cideo: Xem chi tiết SUV điện Chery Omoda E5 2024 mới.

