"Soi" BMW Z3 Roadster hiếm có khó tìm của Đặng Lê Nguyên Vũ

Vào cuối tuần vừa qua, chiếc BMW Z3 Roadster và Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất hiện trên đường An Dương Vương, quận 5, TP HCM. Chiếc xe BMW Z3 Roadster bản mui trần 2 chỗ ngồi sản xuất từ năm 1995 đến năm 2002 này thuộc dạng hiếm có khó tìm tại Việt Nam. Z3 Roadster đời cũ này gây ấn tượng với thiết kế đẹp mắt, không bị lỗi thời dù các xe BMW Z-Series sau này có diện mạo rất thời trang. Chiếc BMW Z3 Roadster của Đặng Lê Nguyên Vũ dựa trên nền tảng của chiếc 3 Series E36, trong khi sử dụng thiết kế hệ thống treo tay đòn bán kéo phía sau của 3 Series E30 cũ hơn. Đây là chiếc xe Z Series được sản xuất hàng loạt đầu tiên, vì thế nó luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng. Điểm nhấn của BMW Z3 Roadster cổ điển này là cụm đèn pha vuông vức, kéo dài đến sát mép đường gân nổi chạy từ nắp capo xuống, tiếp đến là lưới tản nhiệt hình quả thận nhỏ, với 9 thanh ngang xếp đối xứng, cùng 1 thanh nẹp mạ crom lớn bao quanh vùng ngoài, nằm trên lưới tản nhiệt là logo xanh trắng quen thuộc của BMW. Xe có cản trước với hốc hút gió chia thành 3 phần riêng biệt. Vòng ra bên sườn, nơi xe có bộ mâm đa chấu két rất khỏe khoắn, ngay sau bánh xe trước còn có 4 hốc gió nằm ngang rất thể thao. Đằng sau xe BMW Z3 Roadster có cụm đèn hậu đối xứng, ống xả đơn đặt bên trái, trên nắp khoang hành lý cũng là khoang chứa mui, có thêm đèn phanh màu đỏ. Phần mui mềm của xe mất hơn 20 giây để đóng hoặc hạ mui xuống, khá kỳ công. Nội thất BMW Z3 đơn giản nhưng vẫn tiện nghi với ghế bọc da, vị trí ngồi thoải mái hơn, hệ thống âm thanh được cải thiện. Đặc biệt, các phím chức năng đều khá rõ ràng, nằm trong tầm thao tác của người lái và dễ sử dụng. Không gian ca bin khá rộng cho cả người lái và hành khách, tuy nhiên khoang chứa hành lý của bản roadster khá hạn chế do phải dành chỗ chứa bộ mui mềm khi gập xuống. BMW Z3 Roadster sử dụng động cơ 4 xi-lanh sẽ có ống xả đơn, trong khi các mẫu xe khác là 6 xi-lanh có ống xả kép, chắn bùn sau rộng hơn (đối với các mẫu xe trước facelift) và cản trước sửa đổi. Ngoài ra, các mẫu xe M có chắn bùn rộng hơn giống như các mẫu xe 6 xi-lanh nhưng có cản trước và sau độc đáo, gương chiếu hậu bên và lần đầu tiên phân khúc M sử dụng cách bố trí ống xả đối xứng. Các mẫu BMW Z3 Roadster bản 1.8, 2.0 và 2.2i không có sẵn ở Mỹ, đây cũng là thị trường duy nhất đón nhận mẫu 2.3 và 2.5. Năm 1999, bộ phận BMW M đã sản xuất một nguyên mẫu Z3 duy nhất được trang bị động cơ 5,4 L M73 V12. Nó dựa trên chiếc Z3 roadster, có bánh xe 17 inch với lốp 225/45 ở phía trước và 245/40 ở phía sau và được sơn màu cam. Động cơ V12 có công suất 322 mã lực tại 5.000 vòng / phút và mô-men xoắn 490 Nm tại 3.900 vòng/phút và sức mạnh được truyền qua hộp số tay 6 cấp. Mẫu concept này nặng hơn nhiều so với Z3 tiêu chuẩn ở mức 1.400 kg, với gần như toàn bộ trọng lượng vượt quá đó là do động cơ V12, trái tim lớn dẫn đến tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau là 70/30. Các thử nghiệm cho thấy xe có thời gian tăng tốc 0–100 km/h là 5,5 giây và tốc độ tối đa là 263 km/h. Chiếc BMW Z3 Roadster của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có màu bạc, xe được dán thêm logo UN ở 2 bên cửa xe, ngoài ra, khoang lái còn độ thêm hộc đựng cốc và tàn gạt xì gà. Vì mua xe BMW Z3 Roadster chỉ mang tính sưu tập, ngoài ra, ông Vũ còn hay lái nó trên phố để cho mọi người ngắm, 1 trong các xe BMW Z3 Roadster đẹp nhất Việt Nam. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái BMW 850i E31.

