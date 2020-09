"Soi" bán tải Ford 70 tuổi với động cơ độ 1.400 mã lực

Leo đồi Quốc tế Pikes Peak là một trong những sự kiện đua xe uy tín nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới. Vì lẽ đó, nó thu hút nhiều đội đua xe tư nhân và cả những nhà sản xuất xe có bản chất tượng tự. Để lên được ngọn đồi thử thách, một tay đua sẽ cần lực bám, khả năng gia tốc, lực hãm, và trọng lượng nhẹ càng nhẹ càng tốt. Gây chú ý nhất tại sự kiện này chính là sự góp mặt của mẫu xe bán tải Ford 70 tuổi. Giảm trọng lượng có thể là một thử thách lớn khi bạn cần lái “ông nội” của Ford F-150 hiện đại, nhưng đó chính là những gì Scott Birdsall đã làm. Chiếc Ford F1 đời 1949 của ông ấy, biệt danh Old Smokey F1, đã lập kỷ lục Pikes Peak mới đối với xe chạy dầu, và ông ấy đạt thành công năm nay chỉ nhờ một sự thay đổi: bánh xe trọng lượng nhẹ Litespeed Racing đã cung cấp bộ la-zăng GT10 mới và chúng thực sự ấn tượng, nhẹ hơn 1,8 kg mỗi la-zăng so với thiết lập trước đây của Birdsall. Chưa hết, chúng không chỉ nhẹ hơn mà còn cứng cáp hơn. Giảm bớt trọng lượng đã có ảnh hưởng đáng kể lên khả năng xử lý, phanh, gia tốc, và thậm chí chỉ số tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, với một hệ thống động cơ tăng áp Cummins sản sinh tới 1.400 mã lực, tiết kiệm thêm chút nhiên liệu chắc hẳn không phải vấn đề ưu tiên của Birdsall. Thú vị hơn nữa, mặc dù có mang biệt danh “smokey” (bốc khói”, chiếc bán tải già nua lại không hề nhả ra những đám khói đen xì gây ô nhiễm. Đó là nhờ hệ thống phun nhiên liệu Dynomite Diesel EDM và một loại nhiên liệu tái tạo không dầu mỏ được gọi là Nexdiesel. Loại dầu diesel sinh học này sạch hơn tới 90% so với dầu diesel truyền thống và không cần bất kỳ chỉnh sửa nào trên động cơ diesel hiện đại để chạy một cách an toàn. Rõ ràng, tạo nên một cỗ máy phá kỷ lục sẽ cần tới những phụ tùng và trang bị đặc biệt, nhưng chúng ta có thể chắc rằng Birdsall vẫn chưa vừa lòng đâu. Giống như bất kỳ tay đua nào, ông ấy sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để trở nên tốt hơn và nhanh hơn. Có thể năm sau người đàn ông này sẽ mang chiếc bán tải Ford ông cụ trở lại để phá kỷ lục của chính mình. Video: Xem Ford 70 tuổi với động cơ độ 1.400 mã lực đua leo đồi.

Leo đồi Quốc tế Pikes Peak là một trong những sự kiện đua xe uy tín nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới. Vì lẽ đó, nó thu hút nhiều đội đua xe tư nhân và cả những nhà sản xuất xe có bản chất tượng tự. Để lên được ngọn đồi thử thách, một tay đua sẽ cần lực bám, khả năng gia tốc, lực hãm, và trọng lượng nhẹ càng nhẹ càng tốt. Gây chú ý nhất tại sự kiện này chính là sự góp mặt của mẫu xe bán tải Ford 70 tuổi. Giảm trọng lượng có thể là một thử thách lớn khi bạn cần lái “ông nội” của Ford F-150 hiện đại, nhưng đó chính là những gì Scott Birdsall đã làm. Chiếc Ford F1 đời 1949 của ông ấy, biệt danh Old Smokey F1, đã lập kỷ lục Pikes Peak mới đối với xe chạy dầu, và ông ấy đạt thành công năm nay chỉ nhờ một sự thay đổi: bánh xe trọng lượng nhẹ Litespeed Racing đã cung cấp bộ la-zăng GT10 mới và chúng thực sự ấn tượng, nhẹ hơn 1,8 kg mỗi la-zăng so với thiết lập trước đây của Birdsall. Chưa hết, chúng không chỉ nhẹ hơn mà còn cứng cáp hơn. Giảm bớt trọng lượng đã có ảnh hưởng đáng kể lên khả năng xử lý, phanh, gia tốc, và thậm chí chỉ số tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, với một hệ thống động cơ tăng áp Cummins sản sinh tới 1.400 mã lực, tiết kiệm thêm chút nhiên liệu chắc hẳn không phải vấn đề ưu tiên của Birdsall. Thú vị hơn nữa, mặc dù có mang biệt danh “smokey” (bốc khói”, chiếc bán tải già nua lại không hề nhả ra những đám khói đen xì gây ô nhiễm. Đó là nhờ hệ thống phun nhiên liệu Dynomite Diesel EDM và một loại nhiên liệu tái tạo không dầu mỏ được gọi là Nexdiesel. Loại dầu diesel sinh học này sạch hơn tới 90% so với dầu diesel truyền thống và không cần bất kỳ chỉnh sửa nào trên động cơ diesel hiện đại để chạy một cách an toàn. Rõ ràng, tạo nên một cỗ máy phá kỷ lục sẽ cần tới những phụ tùng và trang bị đặc biệt, nhưng chúng ta có thể chắc rằng Birdsall vẫn chưa vừa lòng đâu. Giống như bất kỳ tay đua nào, ông ấy sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để trở nên tốt hơn và nhanh hơn. Có thể năm sau người đàn ông này sẽ mang chiếc bán tải Ford ông cụ trở lại để phá kỷ lục của chính mình. Video: Xem Ford 70 tuổi với động cơ độ 1.400 mã lực đua leo đồi.