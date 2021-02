Siêu xe "tuyên truyền" ATGT - BMW 8-Series mạnh 621 mã lực

Thực hiện bởi hãng độ nước Đức - AC Schnitzer, chiếc BMW 8-Series đặc biệt mang ngoại hình như xe cảnh sát có công suất lên tới 621 mã lực cùng mô-men xoắn tối đa đạt 840 Nm. Thông số này gần tương đương với sức mạnh của phiên bản hiệu năng cao BMW M8 Competition. Nguyên bản, chiếc BMW M850i xDrive độ này có công suất 523 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Xe vẫn được trang bị động cơ V8 tăng áp dung tích 4.4L nhưng được tinh chỉnh để đạt được mức công suất ấn tượng nêu trên. Xe có hộp số tự động 8 cấp và dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bên cạnh nâng cấp về hiệu năng, chiếc coupe của BMW còn gây chú y khi ngoại hình được thiết kế để trông giống như xe chuyên dụng của cảnh sát Đức. BMW 8-Series phiên bản độ này là một phần của chiến dịch “Tune It! Safe!” của cảnh sát Đức phối hợp với AC Schnitzer. Mục đích của sự hợp tác này nhằm khuyến khích mọi người độ xe nhưng vẫn đảm bảo an toàn và tôn trọng pháp luật. Chiến dịch này đã bắt đầu từ năm 2005 đến nay và mẫu BMW M850i xDrive là chiếc xe mới nhất được AC Schnitzer nâng cấp. Một số chi tiết thay đổi về ngoại thất có thể dễ dàng nhận ra đó là bộ tem được thiết kế dựa trên các phương tiện thuộc lực lượng cảnh sát Đức. Trên nóc xe lắp thêm cả hệ thống đèn ưu tiên và bộ mâm được thay mới với kích thước 21 inch tạo hình 5 chấu kép. Mặc dù mang sức mạnh ấn tượng, chiếc BMW M850i xDrive tại Đức này chỉ được trưng bày để tuyên truyền thông điệp an toàn cho những "bimmer" thích độ xe. Video: Chi tiết BMW 8 Gran Coupe (M850i xDrive) 2021.

