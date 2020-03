BMW 8-Series vừa đẹp, sang nhưng vẫn “ế ẩm” tại Mỹ

Theo một số trang tin lớn tại Mỹ, các đại lý bán xe BMW đang tỏ ra khá ngao ngán với mẫu xe thể thao hạng sang 8-Series do tình hình doanh số ế ẩm. Cụ thể, trong năm 2019, BMW 8-Series mới chỉ bán ra đúng 4.410 xe tại Mỹ, con số này thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng và lượng đặt hàng xe về kho ban đầu. Điều này khiến các đại lý như đang "ngồi trên đống lửa". Tại thời điểm ra mắt, BMW 8-Series 2020 mới đã nhận được rất nhiều tình cảm và mong chờ của người hâm mộ thương hiệu xe xứ Baravia. Sau 27 năm kể từ ngày bị khai tử, 8-Series đã trở lại với một ngoại hình không thể bắt mắt và quyến rũ hơn. Chính vì lẽ đó, các dự đoán đều cho rằng, doanh số của 8-Series sẽ phá đảo mọi kỷ lục trước đây, trở thành "ông hoàng" mới trong phân khúc xe thể thao hạng sang cao cấp. Tuy nhiên, kết quả doanh số thực tế của BMW 8-Series lại khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ. Năm 2019, 8-Series chỉ bán ra tổng cộng 4.410 xe tại thị trường Mỹ. Điều này khiến không ít các đại lý "méo mặt" vì lượng xe tồn kho lớn. Được biết, trong tháng 3/2020, sẽ có thêm hơn 2.000 chiếc 8-Series mới nữa cập cảng Mỹ và được vận chuyển tới các đại lý. Lý giải nguyên nhân ế ẩm của 8-Series, nhiều chuyên gia trong ngành nhận định lý do đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, không thể không nhắc tới việc BMW 8-Series phải cạnh tranh cả với người anh em BMW X7 trong tâm trí khách hàng. Ngoài việc bị so sánh với người anh em X7, 8-Series cũng gặp vấn đề ở nhiều yếu tố như quảng cáo hay có quá nhiều phiên bản, khiến khách hàng khó lựa chọn khi cân nhắc mua xe... xe sang BMW 8-Series hiện đang được bán ra với rất nhiều phiên bản, biến thể khác nhau từ Gran Coupe, mui trần tới Coupe... Video: Chi tiết xe sang BMW 840i Gran Coupe 2020.

