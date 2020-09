Siêu xe McLaren 620R đỉnh cao nhờ gói nâng cấp R của MSO

McLaren 620R thế hệ mới đến nay vẫn là chiếc siêu xe mạnh nhất thuộc dòng sản phẩm Sport Series của McLaren. Mẫu xe đua này sở hữu sức mạnh 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, được tạo ra bởi động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3,8 lít (M838TE). Để có được sức mạnh này, các kỹ sư của McLaren tại Working, Anh Quốc đã phải tinh chỉnh lại ECU cũng như bộ tăng áp của động cơ này. Không chỉ gia tăng về hiệu năng động cơ, chiếc McLaren 620R độ MSO còn được làm nhẹ đi giống với 600LT và 570S GT4. Xe có trọng lượng khô chỉ 1.282 kg, nhẹ hơn 31 kg so với 570S. 620R có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chỉ 2,9 giây, đạt 200 km/h trong chỉ 8,1 giây và tốc độ tối đa ở mức 322 km/h. Ngoại thất của xe là sở hữu thiết kế với các chi tiết khí động học được thương mại hóa, không quá tập trung vào đường đua những chiếc 570S GT4. Bộ cánh gió cố định phía đuôi xe giúp tạo đến 185 kg lực ép ở tốc độ 250 km/h. Nếu như chừng đó là chưa đủ, đừng lo, vì McLaren mới đây đã tung ra gói nâng cấp “R” thông qua bộ phận cá nhân hóa MSO dành cho mẫu xe này. Với gói nâng cấp này mang đến cho chiếc McLaren 620R ống hút gió được làm bằng sợi carbon, đặt trên nóc xe. Ống hút gió này sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc xe đua huyền thoại McLaren F1 GTR Longtail. Với việc được trang bị thêm bộ phận này, gió sẽ được hút trực triếp vào khoang lái và khối động cơ V8 có thể tạo ra âm thanh nạp ấn tượng hơn. Gói trang bị này còn có thêm hệ thống ống xả MSO Titanium SuperSport được làm hoàn toàn bằng titan. Theo công bố của McLaren, hệ thống ống xả này sẽ cho ra âm thanh ấn tượng và lớn hơn 5 dB so với hệ thống xả tiêu chuẩn, đồng thời công suất cũng được gia tăng nhẹ. Cuối cùng, các chi tiết khí động học bên ngoài sẽ được hoàn thiện bằng sợi carbon phủ bóng, nội thất bên trong sẽ được trang bị với gói ốp sợi carbon. Gói trang bị này sẽ được bán ra với giá 25.00 Bảng tại thị trường quên nhà. Một số những cải tiến khác được trang bị cho mẫu xe này phải kể để như hai bộ vỏ xe, một bộ vỏ Pirelli P Zero R được sử dụng để di chuyển trên đường phố công cộng và một bộ vỏ đua được dùng để sử dụng trên đường đua. Hãng cho biết bộ vỏ đua sẽ có diện tích tiếp xúc mặt đường lớn hơn 8% so với vỏ tiêu chuẩn. Đây cũng là lần đầu tiên, McLaren trang bị cho một mẫu xe của mình bộ mâm 19 inch / 20 inch (trước / sau) được phát triển đặc biệt có nhằm chuyển đổi giữa hai loại lốp mà không cần phải can thiệp vào các chi tiết của hệ thống treo Bên trong, khoang lái của xe cũng trang bị nhiều chi tiết “vay mượn” từ McLaren 570S GT4 và 600LT như ghế đua được làm bằng sợi carbon, đai an toàn 6 điểm, lẫy chuyển số bằng sợi carbon, dây kéo mở cửa, dấu đánh hướng 12 giờ trên vô-lăng và hệ thống theo dõi đường đua (Track Telementry). McLaren sẽ bán ra tổng cộng 350 chiếc 620R, hãng sẽ chỉ cung cấp ba màu sơn cơ bản cho chiếc xe này là: đen sọc cam (Onyx Black), trắng sọc cam (Silica White), cam sọc trắng (Mclaren Orange). Bên cạnh đó, nếu muốn sở hữu chiếc xe với nhiều kiểu phối màu hơn, MSO vẫn sẽ sẵn sàng can thiệp với vô số màu sắc có sẵn cũng như tạo màu mới nếu khách hàng muốn. Giá xe Mclaren 620R sẽ có mức bán khởi điểm từ 299.000 USD. Video: Ngắm chi tiết siêu xe đua đường phố McLaren 620R.

McLaren 620R thế hệ mới đến nay vẫn là chiếc siêu xe mạnh nhất thuộc dòng sản phẩm Sport Series của McLaren. Mẫu xe đua này sở hữu sức mạnh 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, được tạo ra bởi động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3,8 lít (M838TE). Để có được sức mạnh này, các kỹ sư của McLaren tại Working, Anh Quốc đã phải tinh chỉnh lại ECU cũng như bộ tăng áp của động cơ này. Không chỉ gia tăng về hiệu năng động cơ, chiếc McLaren 620R độ MSO còn được làm nhẹ đi giống với 600LT và 570S GT4. Xe có trọng lượng khô chỉ 1.282 kg, nhẹ hơn 31 kg so với 570S. 620R có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chỉ 2,9 giây, đạt 200 km/h trong chỉ 8,1 giây và tốc độ tối đa ở mức 322 km/h. Ngoại thất của xe là sở hữu thiết kế với các chi tiết khí động học được thương mại hóa, không quá tập trung vào đường đua những chiếc 570S GT4. Bộ cánh gió cố định phía đuôi xe giúp tạo đến 185 kg lực ép ở tốc độ 250 km/h. Nếu như chừng đó là chưa đủ, đừng lo, vì McLaren mới đây đã tung ra gói nâng cấp “R” thông qua bộ phận cá nhân hóa MSO dành cho mẫu xe này. Với gói nâng cấp này mang đến cho chiếc McLaren 620R ống hút gió được làm bằng sợi carbon, đặt trên nóc xe. Ống hút gió này sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc xe đua huyền thoại McLaren F1 GTR Longtail. Với việc được trang bị thêm bộ phận này, gió sẽ được hút trực triếp vào khoang lái và khối động cơ V8 có thể tạo ra âm thanh nạp ấn tượng hơn. Gói trang bị này còn có thêm hệ thống ống xả MSO Titanium SuperSport được làm hoàn toàn bằng titan. Theo công bố của McLaren, hệ thống ống xả này sẽ cho ra âm thanh ấn tượng và lớn hơn 5 dB so với hệ thống xả tiêu chuẩn, đồng thời công suất cũng được gia tăng nhẹ. Cuối cùng, các chi tiết khí động học bên ngoài sẽ được hoàn thiện bằng sợi carbon phủ bóng, nội thất bên trong sẽ được trang bị với gói ốp sợi carbon. Gói trang bị này sẽ được bán ra với giá 25.00 Bảng tại thị trường quên nhà. Một số những cải tiến khác được trang bị cho mẫu xe này phải kể để như hai bộ vỏ xe, một bộ vỏ Pirelli P Zero R được sử dụng để di chuyển trên đường phố công cộng và một bộ vỏ đua được dùng để sử dụng trên đường đua. Hãng cho biết bộ vỏ đua sẽ có diện tích tiếp xúc mặt đường lớn hơn 8% so với vỏ tiêu chuẩn. Đây cũng là lần đầu tiên, McLaren trang bị cho một mẫu xe của mình bộ mâm 19 inch / 20 inch (trước / sau) được phát triển đặc biệt có nhằm chuyển đổi giữa hai loại lốp mà không cần phải can thiệp vào các chi tiết của hệ thống treo Bên trong, khoang lái của xe cũng trang bị nhiều chi tiết “vay mượn” từ McLaren 570S GT4 và 600LT như ghế đua được làm bằng sợi carbon, đai an toàn 6 điểm, lẫy chuyển số bằng sợi carbon, dây kéo mở cửa, dấu đánh hướng 12 giờ trên vô-lăng và hệ thống theo dõi đường đua (Track Telementry). McLaren sẽ bán ra tổng cộng 350 chiếc 620R, hãng sẽ chỉ cung cấp ba màu sơn cơ bản cho chiếc xe này là: đen sọc cam (Onyx Black), trắng sọc cam (Silica White), cam sọc trắng (Mclaren Orange). Bên cạnh đó, nếu muốn sở hữu chiếc xe với nhiều kiểu phối màu hơn, MSO vẫn sẽ sẵn sàng can thiệp với vô số màu sắc có sẵn cũng như tạo màu mới nếu khách hàng muốn. Giá xe Mclaren 620R sẽ có mức bán khởi điểm từ 299.000 USD. Video: Ngắm chi tiết siêu xe đua đường phố McLaren 620R.