Siêu xe Lamborghini Sián sở hữu động cơ hybrid V12

Sian thực sự là một siêu xe mang tính đột phá của Lamborghini, và điều này được thể hiện ngay từ tên gọi của chiếc xe. Thông thường những chiếc xe của hãng đều có tên gọi là những chú bò chiến nổi tiếng trong lịch sử hoặc liên quan tới bộ môn đấu bò, nhưng siêu xe Lamborghini Sián không tuân theo truyền thống này. Thay vì pin truyền thống, Sian sử dụng hệ thống siêu tụ điện được đặt trong vách ngăn giữa khoang lái và khoang máy. So với pin hay ắc quy, ưu điểm lớn nhất của siêu tụ điện đó là khả năng tích trữ năng lượng lớn hơn tối đa 100 lần, cùng với khả năng sạc/xả nhanh hơn nhiều, trọng lượng nhỏ và độ bền cao hơn. Siêu tụ điện được sử dụng trên Sian mạnh hơn gấp 3 lần so với một khối pin có trọng lượng tương đương, và nó cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện 48V mạnh 34 mã lực. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên hệ thống hybrid được kết nối trực tiếp với mô-tơ điện và các bánh xe, đồng nghĩa với việc mô-tơ điện đủ bền để có thể chịu tải trong các tình huống di chuyển với tốc độ thấp. Quan trọng hơn, động cơ điện của Lamborghini Sián sẽ bổ trợ sức mạnh cho cỗ máy V12 6.5l quen thuộc từ Aventador. Bản thân động cơ xăng nạp khí tự nhiên này cũng có các van nạp bằng titan mới và được cân chỉnh công suất đạt 785 mã lực tại tua máy 8.500rpm. Như vậy nếu tính cả động cơ điện, toàn bộ hệ động lực hybrid trên Sion đạt công suất lên tới 819 mã lực. Điều này giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới hơn 350km/h. So với SVJ - phiên bản hiệu năng cao nhất trước đây của dòng Aventador, lực kéo đã tăng thêm 10% ở số 3 và thời gian đạt 30-60km/h cũng nhanh hơn 0,2 giây. Nhờ có mô-tơ điện đem tới lực kéo lớn hơn tối đa 20%, thời gian tăng tốc từ 70-120km/h đã sớm hơn Aventador SVJ. Nói chung, Sian là chiếc Lamborghini tăng tốc nhanh nhất trong lịch sử khi đạt 0-100km/h chỉ dưới 2,8 giây. Giống như những siêu xe với hệ động lực hybrid khác, Sian cũng được trang bị hệ thống tái tạo động năng khi giảm tốc thành điện năng. Tuy nhiên do siêu tụ điện sạc và xả năng lượng nhanh hơn nhiều so với pin, chính vì vậy nó sẽ được sạc đầy ngay trong mỗi lần chiếc xe giảm tốc, thay vì tích trữ dần dần vào pin. Sau đó năng lượng điện tích trữ được sẽ cung cấp cho mô-tơ để hỗ trợ Sian tăng tốc nhanh và mượt mà hơn cho tới tốc độ 130km/h. Hình chữ Y tiếp tục là một chủ đề được nhấn mạnh ở ngoại thất chiếc xe. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chữ Y ở các khe gió hai bên cửa xe, nắp kính phía trên động cơ hay giao điểm của các đường cắt trên thân. Tuy nhiên chi tiết ấn tượng nhất đó là cặp đèn LED ban ngày hình chữ Y - chi tiết chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mẫu concept Terzo Millennio. Phần đuôi xe hất về phía sau và nối với cụm đèn hậu hình lục giác đã được lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu siêu xe thập niên 80 thuộc Thế kỷ XX. Khoang động cơ nối liền với mui kính thông qua một đường rãnh cũng chịu ảnh hưởng từ Periscopio: phần lõm xuống để chiếc gương hậu hình chữ V trong cabin của Countach có thể phản chiếu hình ảnh ở phía sau đuôi xe. Nội thất của Sian có bảng táp-lô cùng nhiều nút bấm được thừa hưởng từ chiếc Aventador. Tuy nhiên nằm trên bảng điều khiển trung tâm nay là một màn hình cảm ứng đặt dọc - thứ từng khiến khách hàng thích tới mức "phát cuồng" trên những chiếc xe Tesla. Các ghế ngồi và ốp cửa được bọc những vật liệu quen thuộc như da hay alcantara, nhưng chúng có kiểu dáng như vừa được bưng ra từ khoang lái một phi thuyền trong phim giả tưởng. Sau khi Sian ra mắt, các fan của Lamborghini nói riêng và những người yêu xe nói chung có thể "thở phào nhẹ nhõm" khi thấy hãng đang thực sự quyết tâm gắn bó với động cơ V12 truyền thống. Có lẽ vì vậy nên Lamborghini đã chỉ giới hạn số lượng sản xuất của Sian ở con số 63 - dù trên thực tế 63 chiếc xe là khá nhiều so với những series "hàng thửa" trước đây của hãng như Veneno hay Aventador J. Và với bước thử nghiệm đầu tiên với hệ động lực hybrid này (không tính mẫu xe ý tưởng Asterion hồi năm 2014 do nó không được thương mại hoá), có thể nói hãng siêu xe Lamborghini đã thành công khi hiện tại, cả 63 chiếc Sian đã có khách đặt cọc. Chính vì đã bán hết số lượng Sian dự định sản xuất nên Lamborghini đã không công bố mức giá cho chiếc xe. Video: Siêu xe Lamborghini Sián sở hữu động cơ hybrid V12.

Sian thực sự là một siêu xe mang tính đột phá của Lamborghini, và điều này được thể hiện ngay từ tên gọi của chiếc xe. Thông thường những chiếc xe của hãng đều có tên gọi là những chú bò chiến nổi tiếng trong lịch sử hoặc liên quan tới bộ môn đấu bò, nhưng siêu xe Lamborghini Sián không tuân theo truyền thống này. Thay vì pin truyền thống, Sian sử dụng hệ thống siêu tụ điện được đặt trong vách ngăn giữa khoang lái và khoang máy. So với pin hay ắc quy, ưu điểm lớn nhất của siêu tụ điện đó là khả năng tích trữ năng lượng lớn hơn tối đa 100 lần, cùng với khả năng sạc/xả nhanh hơn nhiều, trọng lượng nhỏ và độ bền cao hơn. Siêu tụ điện được sử dụng trên Sian mạnh hơn gấp 3 lần so với một khối pin có trọng lượng tương đương, và nó cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện 48V mạnh 34 mã lực. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên hệ thống hybrid được kết nối trực tiếp với mô-tơ điện và các bánh xe, đồng nghĩa với việc mô-tơ điện đủ bền để có thể chịu tải trong các tình huống di chuyển với tốc độ thấp. Quan trọng hơn, động cơ điện của Lamborghini Sián sẽ bổ trợ sức mạnh cho cỗ máy V12 6.5l quen thuộc từ Aventador. Bản thân động cơ xăng nạp khí tự nhiên này cũng có các van nạp bằng titan mới và được cân chỉnh công suất đạt 785 mã lực tại tua máy 8.500rpm. Như vậy nếu tính cả động cơ điện, toàn bộ hệ động lực hybrid trên Sion đạt công suất lên tới 819 mã lực. Điều này giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới hơn 350km/h. So với SVJ - phiên bản hiệu năng cao nhất trước đây của dòng Aventador, lực kéo đã tăng thêm 10% ở số 3 và thời gian đạt 30-60km/h cũng nhanh hơn 0,2 giây. Nhờ có mô-tơ điện đem tới lực kéo lớn hơn tối đa 20%, thời gian tăng tốc từ 70-120km/h đã sớm hơn Aventador SVJ. Nói chung, Sian là chiếc Lamborghini tăng tốc nhanh nhất trong lịch sử khi đạt 0-100km/h chỉ dưới 2,8 giây. Giống như những siêu xe với hệ động lực hybrid khác, Sian cũng được trang bị hệ thống tái tạo động năng khi giảm tốc thành điện năng. Tuy nhiên do siêu tụ điện sạc và xả năng lượng nhanh hơn nhiều so với pin, chính vì vậy nó sẽ được sạc đầy ngay trong mỗi lần chiếc xe giảm tốc, thay vì tích trữ dần dần vào pin. Sau đó năng lượng điện tích trữ được sẽ cung cấp cho mô-tơ để hỗ trợ Sian tăng tốc nhanh và mượt mà hơn cho tới tốc độ 130km/h. Hình chữ Y tiếp tục là một chủ đề được nhấn mạnh ở ngoại thất chiếc xe. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chữ Y ở các khe gió hai bên cửa xe, nắp kính phía trên động cơ hay giao điểm của các đường cắt trên thân. Tuy nhiên chi tiết ấn tượng nhất đó là cặp đèn LED ban ngày hình chữ Y - chi tiết chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mẫu concept Terzo Millennio. Phần đuôi xe hất về phía sau và nối với cụm đèn hậu hình lục giác đã được lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu siêu xe thập niên 80 thuộc Thế kỷ XX. Khoang động cơ nối liền với mui kính thông qua một đường rãnh cũng chịu ảnh hưởng từ Periscopio: phần lõm xuống để chiếc gương hậu hình chữ V trong cabin của Countach có thể phản chiếu hình ảnh ở phía sau đuôi xe. Nội thất của Sian có bảng táp-lô cùng nhiều nút bấm được thừa hưởng từ chiếc Aventador. Tuy nhiên nằm trên bảng điều khiển trung tâm nay là một màn hình cảm ứng đặt dọc - thứ từng khiến khách hàng thích tới mức "phát cuồng" trên những chiếc xe Tesla. Các ghế ngồi và ốp cửa được bọc những vật liệu quen thuộc như da hay alcantara, nhưng chúng có kiểu dáng như vừa được bưng ra từ khoang lái một phi thuyền trong phim giả tưởng. Sau khi Sian ra mắt, các fan của Lamborghini nói riêng và những người yêu xe nói chung có thể "thở phào nhẹ nhõm" khi thấy hãng đang thực sự quyết tâm gắn bó với động cơ V12 truyền thống. Có lẽ vì vậy nên Lamborghini đã chỉ giới hạn số lượng sản xuất của Sian ở con số 63 - dù trên thực tế 63 chiếc xe là khá nhiều so với những series "hàng thửa" trước đây của hãng như Veneno hay Aventador J. Và với bước thử nghiệm đầu tiên với hệ động lực hybrid này (không tính mẫu xe ý tưởng Asterion hồi năm 2014 do nó không được thương mại hoá), có thể nói hãng siêu xe Lamborghini đã thành công khi hiện tại, cả 63 chiếc Sian đã có khách đặt cọc. Chính vì đã bán hết số lượng Sian dự định sản xuất nên Lamborghini đã không công bố mức giá cho chiếc xe. Video: Siêu xe Lamborghini Sián sở hữu động cơ hybrid V12.