Siêu xe Lamborghini Huracán EVO sở hữu màu sơn 1,8 tỷ đồng

Giống với những chiếc siêu xe khác, Lamborghini Huracán EVO mới cũng được cung cấp chương trình cá nhân hóa thông qua bộ phận Ad Personam. Thông qua chương trình này, chiếc siêu xe của khách hàng sẽ được lên cấu hình theo đúng những gì mà họ mong muốn, vượt xa những gì mà Lamborghini cung cấp thông thường. Và từ đó, mỗi chiếc Lamborghini khi lăn bánh khỏi nhà máy đều có thể trở thành chiếc xe độc nhất thế giới, thể hiện được tính cách của chính chủ nhân nó. Chiếc Lamborghini Huracán EVO màu độc này là một trong những chiếc siêu xe được cá nhân hóa một cách đặc biệt thông qua bàn tay của những người thợ đầy kinh nghiệm thuộc bộ phận Ad Personam. Ngay từ ngoại thất, chiếc xe đã khiến nhiều người ấn tượng với màu sơn có thể đổi từ tím sang xanh dương, cam tùy vào góc nhìn. Được biết, màu sơn đặc biệt này được Lamborghini và Ad Personam gọi là Blu Hal, được nghiên cứu và phát triển đặc biệt để có thể mang nhiều màu sơn của Lamborghini lên một mẫu xe, cùng một lúc. Trước đây, màu sơn này mới chỉ được sử dụng trên một chiếc Lamborghini Aventador SVJ và chiếc Huracán EVO này mới chỉ là chiếc xe thứ hai sử dụng màu sơn này. Được biết, số tiền mà chủ nhân của chiếc xe phải bỏ ra để sở hữu màu sơn này ở mức 80.000 Đô, tương đương khoảng 1,8 tỷ Đồng. Ở bên ngoài, chiếc xe sở hữu bộ mâm Loge năm chấu, sử dụng ốc khóa tâm sơn đen, có kích thước 20 inch. Bộ mâm này cũng được bộ phận Ad Personam hoàn thiện với màu sơn đồng mờ thay cho màu đồng thông thường. Xe sử dụng hệ thống phanh gốm – carbon với cùm phanh màu đen. Ngoại thất được hoàn thiện với gói Style Package, nhờ đó bộ khuếch tán sau và cản trước được sơn đồng màu với toàn bộ thân xe, nắp động cơ bằng kính. Bước vào bên trong, khoang lái tiếp tục tạo nên sự ấn tượng với màu trắng làm chủ đạo. Trên Huracán EVO, Lamborghini đã sử dụng bộ ghế ngồi thể thao với thiết kế mới, đẹp mắt hơn rất nhiều so với mẫu xe trước đây và dĩ nhiên là ốp lưng ghế bằng sợi carbon. Nội thất được bọc da màu trắng Bianco Monocerus và đen Nero Ade phối theo kiểu màu kép Bicolor Sportivo. Cùng với đó là các đường chỉ khâu, đường viền màu tím Viola Acutus được thêm thắt theo phong cách Finitura EVO. Một số chi tiết khác bên trong khoang lái cũng được Ad Personam đảm trách như vô lăng tích hợp nút chức năng bọc da Alcantara, chỉ khâu tương phản màu tím, nắp che nút khởi động màu Blu Hal, trụ điều khiển trung tâm bọc da màu đen Nero Ade,… Gói nâng cấp ốp sợi carbon đúc Forged Composite cũng được trang bị bên trong khoang lái của chiếc xe này. Vì là một chiếc xe độc nhất, Lamborghini và Ad Personam đã không quên thêm vào trung tâm khoang lái logo Ad Personam với dòng chữ “Build for Drive Deluxe”, được đặt bên trong bảng hiệu hình lục giác, được làm bằng vật liệu Forged Composite. Lamborghini Huracán EVO vẫn sử dụng động cơ V10 5,2 lít hút khí tự nhiên của dòng baby-Lambo, nhưng sức mạnh được tinh chỉnh để sản sinh ra 640 mã lực và 600 Nm mô-men xoắn, ngang với mẫu xe “đường đua” Huracán Performante. Khối lượng của xe vẫn giữ nguyên ở mức 1.422 kg. Lamborghini Huracán EVO có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với trước đây và vận tốc tối đa đạt 325 km/h. Về ngoại thất, một số những nâng cấp nhẹ được Lamborghini thực hiện. Phía trước, cản trước cùng hốc gió được tinh chỉnh phù hợp hơn khi được trang bị công nghệ ALA. Hai bên hông không có gì thay đổi ngoại trừ hai khe gió tản nhiệt phía dưới. Phía sau được thay đổi khá nhiều khi ống xả được mang lên trên giống với Huracán Performante, khuếch tán phía dưới được kéo dài ra sau cùng một cánh gió nhỏ phía trên. Thay đổi nổi bật nhất bên trong nội thất có thể kể đến là màn hình trung tâm cảm ứng có kích thước 8.4 inch. Đi cùng màn hình này là công nghệ Advanced Connectivity cho phép kết nối xe và người lái thông qua việc chạm để điều chỉnh nhiều chức năng cũng như ra lệnh bằng giọng nói. Giá xe Lamborghini Huracán EVO sẽ được bán ra khởi điểm từ 261.274 Đô-la. Với một chiếc được cá nhân hóa sâu như thế này, giá bán có thể dễ dàng tiệm cận với mức nửa triệu USD. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracán EVO mới.

Giống với những chiếc siêu xe khác, Lamborghini Huracán EVO mới cũng được cung cấp chương trình cá nhân hóa thông qua bộ phận Ad Personam. Thông qua chương trình này, chiếc siêu xe của khách hàng sẽ được lên cấu hình theo đúng những gì mà họ mong muốn, vượt xa những gì mà Lamborghini cung cấp thông thường. Và từ đó, mỗi chiếc Lamborghini khi lăn bánh khỏi nhà máy đều có thể trở thành chiếc xe độc nhất thế giới, thể hiện được tính cách của chính chủ nhân nó. Chiếc Lamborghini Huracán EVO màu độc này là một trong những chiếc siêu xe được cá nhân hóa một cách đặc biệt thông qua bàn tay của những người thợ đầy kinh nghiệm thuộc bộ phận Ad Personam. Ngay từ ngoại thất, chiếc xe đã khiến nhiều người ấn tượng với màu sơn có thể đổi từ tím sang xanh dương, cam tùy vào góc nhìn. Được biết, màu sơn đặc biệt này được Lamborghini và Ad Personam gọi là Blu Hal, được nghiên cứu và phát triển đặc biệt để có thể mang nhiều màu sơn của Lamborghini lên một mẫu xe, cùng một lúc. Trước đây, màu sơn này mới chỉ được sử dụng trên một chiếc Lamborghini Aventador SVJ và chiếc Huracán EVO này mới chỉ là chiếc xe thứ hai sử dụng màu sơn này. Được biết, số tiền mà chủ nhân của chiếc xe phải bỏ ra để sở hữu màu sơn này ở mức 80.000 Đô, tương đương khoảng 1,8 tỷ Đồng. Ở bên ngoài, chiếc xe sở hữu bộ mâm Loge năm chấu, sử dụng ốc khóa tâm sơn đen, có kích thước 20 inch. Bộ mâm này cũng được bộ phận Ad Personam hoàn thiện với màu sơn đồng mờ thay cho màu đồng thông thường. Xe sử dụng hệ thống phanh gốm – carbon với cùm phanh màu đen. Ngoại thất được hoàn thiện với gói Style Package, nhờ đó bộ khuếch tán sau và cản trước được sơn đồng màu với toàn bộ thân xe, nắp động cơ bằng kính. Bước vào bên trong, khoang lái tiếp tục tạo nên sự ấn tượng với màu trắng làm chủ đạo. Trên Huracán EVO, Lamborghini đã sử dụng bộ ghế ngồi thể thao với thiết kế mới, đẹp mắt hơn rất nhiều so với mẫu xe trước đây và dĩ nhiên là ốp lưng ghế bằng sợi carbon. Nội thất được bọc da màu trắng Bianco Monocerus và đen Nero Ade phối theo kiểu màu kép Bicolor Sportivo. Cùng với đó là các đường chỉ khâu, đường viền màu tím Viola Acutus được thêm thắt theo phong cách Finitura EVO. Một số chi tiết khác bên trong khoang lái cũng được Ad Personam đảm trách như vô lăng tích hợp nút chức năng bọc da Alcantara, chỉ khâu tương phản màu tím, nắp che nút khởi động màu Blu Hal, trụ điều khiển trung tâm bọc da màu đen Nero Ade,… Gói nâng cấp ốp sợi carbon đúc Forged Composite cũng được trang bị bên trong khoang lái của chiếc xe này. Vì là một chiếc xe độc nhất, Lamborghini và Ad Personam đã không quên thêm vào trung tâm khoang lái logo Ad Personam với dòng chữ “Build for Drive Deluxe”, được đặt bên trong bảng hiệu hình lục giác, được làm bằng vật liệu Forged Composite. Lamborghini Huracán EVO vẫn sử dụng động cơ V10 5,2 lít hút khí tự nhiên của dòng baby-Lambo, nhưng sức mạnh được tinh chỉnh để sản sinh ra 640 mã lực và 600 Nm mô-men xoắn, ngang với mẫu xe “đường đua” Huracán Performante. Khối lượng của xe vẫn giữ nguyên ở mức 1.422 kg. Lamborghini Huracán EVO có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với trước đây và vận tốc tối đa đạt 325 km/h. Về ngoại thất, một số những nâng cấp nhẹ được Lamborghini thực hiện. Phía trước, cản trước cùng hốc gió được tinh chỉnh phù hợp hơn khi được trang bị công nghệ ALA. Hai bên hông không có gì thay đổi ngoại trừ hai khe gió tản nhiệt phía dưới. Phía sau được thay đổi khá nhiều khi ống xả được mang lên trên giống với Huracán Performante, khuếch tán phía dưới được kéo dài ra sau cùng một cánh gió nhỏ phía trên. Thay đổi nổi bật nhất bên trong nội thất có thể kể đến là màn hình trung tâm cảm ứng có kích thước 8.4 inch. Đi cùng màn hình này là công nghệ Advanced Connectivity cho phép kết nối xe và người lái thông qua việc chạm để điều chỉnh nhiều chức năng cũng như ra lệnh bằng giọng nói. Giá xe Lamborghini Huracán EVO sẽ được bán ra khởi điểm từ 261.274 Đô-la. Với một chiếc được cá nhân hóa sâu như thế này, giá bán có thể dễ dàng tiệm cận với mức nửa triệu USD. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracán EVO mới.