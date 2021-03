Siêu xe Ford GT Heritage Edition 2006 dự tính 605.000 USD

Với thiết kế được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua GT40 của những năm 60, Ford GT thế hệ đầu tiên được ra mắt vào năm 2004. Tuy nhiên, dòng xe thể thao này chỉ được sản xuất trong 3 năm, từ 2004 đến 2006, với tổng số xe được giao tới khách hàng là 4.038 chiếc. Ford GT thế hệ 2006 được sản xuất nhằm cạnh tranh với các mẫu siêu xe đến từ châu Âu như Porsche Carrera GT hay Mercedes-Benz SLR McLaren… Trong đó, phiên bản Ford GT Heritage Edition được sản xuất với số lượng khá giới hạn - 346 chiếc. Mẫu xe này được lấy cảm hứng từ chiến thắng của Ford tại giải đua 24 Hours of Le Mans vào năm 1968 và 1969. Tương tự mẫu xe vô địch Ford GT40 Mk I, chiếc Ford GT đời 2006 sở hữu màu sơn xanh Heritage Blue và cam Epic Orange của hãng dầu nhớt Gulf nổi tiếng. Ford chỉ sản xuất riêng cho thị trường Canada đúng 50 chiếc phiên bản Heritage Edition, với thiết kế kẹp phanh 4 piston màu xám nòng súng của Brembo cùng bộ mâm đúc thể thao do hãng BBS chế tác. Đặc biệt, odo của xe chỉ dừng ở mức 4 km. Và do đó đây là chiếc Ford GT "keng" nhất có mặt trên thị trường chuyển nhượng siêu xe. Thậm chí, đơn vị đấu giá còn cho biết xe vẫn còn giữ nguyên lớp dán bảo vệ bề mặt ghế lái, vô lăng và bệ cửa… Một điểm khá thú vị trên chiếc Ford GT dành riêng cho thị trường Canada là xe không được trang bị đầu CD của McIntosh như trên các phiên bản sản xuất cho thị trường Mỹ. Theo lý giải của nhà sản xuất, điều này giúp tối ưu hóa thiết kế và trọng lượng của chiếc xe, do phiên bản tại Canada có cấu tạo cản trước thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, Ford GT bắt buộc phải có đèn chiếu sáng ban ngày, lớp xốp hấp thụ xung lực và tiếng ồn tại cản trước nặng hơn… Đi kèm theo xe là các phụ kiện chính hãng còn nguyên vẹn như bộ hồ sơ từ nhà máy, chìa khóa, hướng dẫn sử dụng, giá lắp biển số theo tiêu chuẩn Canada… Ngoài xe, người thắng đấu giá sẽ nhận được thêm bức họa sơn dầu của nghệ sĩ David Snyder vẽ chiếc GT40 giành chiến thắng năm 1968. Đằng sau sức mạnh của Ford GT là khối động cơ V8 siêu nạp dung tích 5.4L đặt giữa kết hợp cùng hệ thống cacte khô. Công suất cực đại mà khối động cơ sản sinh đạt mức 558 mã lực và mô men xoắn tối đa 678 Nm. Ford cũng trang bị hộp số sàn 6 cấp do Ricardo chế tác với cơ chế vi sai chống trượt. Với các trang bị trên, Ford GT có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 3,3 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ngoài ra, Ford GT còn sở hữu nhiều công nghệ đi trước thời đại như khung sườn được gia cố bằng nhựa siêu bền, thân xe bằng nhôm, bảng điều khiển trung tâm bằng magnesium, hệ thống nạp nhiên liệu không cần nắp bình xăng, tấm che khoang động cơ bằng hợp kim nhôm và sợi carbon... Ra mắt vào năm 2004, Ford GT có mức giá đề xuất khoảng 140.000 USD. Tuy nhiên, khách hàng có thể nâng cấp thêm nhiều tùy chọn với mức giá cộng thêm lên đến 13.500 USD. Các chuyên gia dự tính giá xe Ford GT Heritage Edition này sẽ được mua với mức giá không dưới 605.000 USD. Hiện nay, Ford GT đã bước sang thế hệ thứ 2, vốn ra mắt từ năm 2017. Xe sở hữu động cơ V6 twin turbo dung tích 3.5L cùng hộp số 7 cấp ly hợp kép do Getrag sản xuất. Mẫu xe này có công suất lên đến 669 mã lực cùng mô men xoắn 746 Nm. Tương tự với thế hệ đầu tiên, Ford GT mới cũng có phiên bản Heritage Edition với mức giá cao hơn rất nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Chiếc Ford GT Heritage Edition trong bài sẽ được bán trong buổi đấu giá của RM Sotheby's tại một sự kiện lớn tại Amelia Island, Florida, Mỹ vào ngày 22/5 sắp tới. Video: Chi tiết siêu xe Ford GT Heritage Edition 2006.

Với thiết kế được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua GT40 của những năm 60, Ford GT thế hệ đầu tiên được ra mắt vào năm 2004. Tuy nhiên, dòng xe thể thao này chỉ được sản xuất trong 3 năm, từ 2004 đến 2006, với tổng số xe được giao tới khách hàng là 4.038 chiếc. Ford GT thế hệ 2006 được sản xuất nhằm cạnh tranh với các mẫu siêu xe đến từ châu Âu như Porsche Carrera GT hay Mercedes-Benz SLR McLaren… Trong đó, phiên bản Ford GT Heritage Edition được sản xuất với số lượng khá giới hạn - 346 chiếc. Mẫu xe này được lấy cảm hứng từ chiến thắng của Ford tại giải đua 24 Hours of Le Mans vào năm 1968 và 1969. Tương tự mẫu xe vô địch Ford GT40 Mk I, chiếc Ford GT đời 2006 sở hữu màu sơn xanh Heritage Blue và cam Epic Orange của hãng dầu nhớt Gulf nổi tiếng. Ford chỉ sản xuất riêng cho thị trường Canada đúng 50 chiếc phiên bản Heritage Edition, với thiết kế kẹp phanh 4 piston màu xám nòng súng của Brembo cùng bộ mâm đúc thể thao do hãng BBS chế tác. Đặc biệt, odo của xe chỉ dừng ở mức 4 km. Và do đó đây là chiếc Ford GT "keng" nhất có mặt trên thị trường chuyển nhượng siêu xe. Thậm chí, đơn vị đấu giá còn cho biết xe vẫn còn giữ nguyên lớp dán bảo vệ bề mặt ghế lái, vô lăng và bệ cửa… Một điểm khá thú vị trên chiếc Ford GT dành riêng cho thị trường Canada là xe không được trang bị đầu CD của McIntosh như trên các phiên bản sản xuất cho thị trường Mỹ. Theo lý giải của nhà sản xuất, điều này giúp tối ưu hóa thiết kế và trọng lượng của chiếc xe, do phiên bản tại Canada có cấu tạo cản trước thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, Ford GT bắt buộc phải có đèn chiếu sáng ban ngày, lớp xốp hấp thụ xung lực và tiếng ồn tại cản trước nặng hơn… Đi kèm theo xe là các phụ kiện chính hãng còn nguyên vẹn như bộ hồ sơ từ nhà máy, chìa khóa, hướng dẫn sử dụng, giá lắp biển số theo tiêu chuẩn Canada… Ngoài xe, người thắng đấu giá sẽ nhận được thêm bức họa sơn dầu của nghệ sĩ David Snyder vẽ chiếc GT40 giành chiến thắng năm 1968. Đằng sau sức mạnh của Ford GT là khối động cơ V8 siêu nạp dung tích 5.4L đặt giữa kết hợp cùng hệ thống cacte khô. Công suất cực đại mà khối động cơ sản sinh đạt mức 558 mã lực và mô men xoắn tối đa 678 Nm. Ford cũng trang bị hộp số sàn 6 cấp do Ricardo chế tác với cơ chế vi sai chống trượt. Với các trang bị trên, Ford GT có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 3,3 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ngoài ra, Ford GT còn sở hữu nhiều công nghệ đi trước thời đại như khung sườn được gia cố bằng nhựa siêu bền, thân xe bằng nhôm, bảng điều khiển trung tâm bằng magnesium, hệ thống nạp nhiên liệu không cần nắp bình xăng, tấm che khoang động cơ bằng hợp kim nhôm và sợi carbon... Ra mắt vào năm 2004, Ford GT có mức giá đề xuất khoảng 140.000 USD. Tuy nhiên, khách hàng có thể nâng cấp thêm nhiều tùy chọn với mức giá cộng thêm lên đến 13.500 USD. Các chuyên gia dự tính giá xe Ford GT Heritage Edition này sẽ được mua với mức giá không dưới 605.000 USD. Hiện nay, Ford GT đã bước sang thế hệ thứ 2, vốn ra mắt từ năm 2017. Xe sở hữu động cơ V6 twin turbo dung tích 3.5L cùng hộp số 7 cấp ly hợp kép do Getrag sản xuất. Mẫu xe này có công suất lên đến 669 mã lực cùng mô men xoắn 746 Nm. Tương tự với thế hệ đầu tiên, Ford GT mới cũng có phiên bản Heritage Edition với mức giá cao hơn rất nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Chiếc Ford GT Heritage Edition trong bài sẽ được bán trong buổi đấu giá của RM Sotheby's tại một sự kiện lớn tại Amelia Island, Florida, Mỹ vào ngày 22/5 sắp tới. Video: Chi tiết siêu xe Ford GT Heritage Edition 2006.