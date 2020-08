Siêu xe Ferrari Testarossa bị "bỏ xó", dầm mưa suốt 17 năm

Siêu xe Ferrari luôn là ước mơ của những tín đồ xế hộp và fan cuồng tốc độ trên thế giới. Thế nhưng, không phải chiếc Ferrari nào cũng được nâng niu, trân trọng. Chiếc Ferrari Testarossa dưới đây là một ví dụ điển hình. Chiếc Ferrari Testarossa hàng hiếm này đã được một YouTuber tìm thấy khi nằm bên ngoài một ngôi nhà tại đất nước Puerto Rico. Tuy nhiên, khác với nhiều chiếc siêu xe bị bỏ rơi, chiếc Ferrari Testarossa này vẫn nằm trong đất của chủ nhân. YouTuber tìm thấy chiếc Testarossa "xấu số" chính là Ratarossa - người chuyên phục chế và quay video lái những chiếc siêu xe Ferrari cũ. Cách đây không lâu, cũng chính Ratarossa là người kêu gọi tìm kiếm chiếc Ferrari F40 từng thuộc về con trai cố Tổng thống Iraq là để phục chế siêu xe này. Ratarossa sau đó đã tìm thấy chiếc siêu xe Ferrari F40 nhưng lại không thể mua về để phục chế vì chủ sở hữu ra giá quá cao. Do đó, Ratarossa tiếp tục tìm kiếm một chiếc siêu xe Ferrari khác để phục chế, đó chính là chiếc Testarossa bị bỏ rơi tại Puerto Rico. Không rõ gì lý do gì, chiếc Ferrari Testarossa này lại bị vứt bỏ bên ngoài ngôi nhà trong suốt thời gian 17 năm. Trong suốt thời gian ấy, người chủ chưa từng một lần khởi động chiếc siêu xe này. YouTuber Ratarossa đã thương lượng với chủ nhân của chiếc xe để người này gửi cho anh đoạn video quay toàn cảnh chiếc Ferrari Testarossa. Qua đoạn video, Ratarossa nhận ra rằng chiếc siêu xe Ý tuy đã bị hỏng bên ngoài vì những ngày dầm mưa, dãi nắng, nhưng vẫn có thể trở lại thời huy hoàng. Bên ngoài, chiếc Ferrari Testarossa này có vẻ chỉ bị bong tróc sơn và không bị gỉ sét nhiều chỗ. Trái với chiếc Ferrari F40 của từng thuộc về con trai cố Tổng thống Iraq bị "hét giá" 1,15 triệu USD (khoảng 26,9 tỷ đồng), giá xe Ferrari Testarossa bị bỏ rơi này còn rẻ hơn nhiều với giá chỉ 23.822 Bảng (726 triệu đồng). Con số này khá phải chăng so với những chiếc Ferrari Testarossa cũ thường có giá 90.000 Bảng (2,7 tỷ đồng) ở thị trường Anh hiện nay. Do đó, chiếc siêu xe Ferrari "xấu số" này sẽ tiếp tục phải phơi sương gió như trước. Video: Ngắm siêu xe Ferrari Testarossa hàng hiếm.

