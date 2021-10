Siêu xe điện Porsche Taycan Turbo “hàng lướt” hơn 9 tỷ tại Tây Ninh

Các mẫu xe đắt tiền thuộc diện đã qua sử dụng luôn thu hút khách hàng tìm đến trải nghiệm, lý do là so với giá bán lúc về nước những mẫu xe này có giá tốt hơn hẳn, người mua thường chỉ việc mang về để lái do quá trình trước đó đã được kiểm tra tại các đại lý chính hãng, đảm bảo mọi thứ vận hành tốt - nhưng Porsche Taycan chạy điện lại hoàn toàn khác. Dòng xe Porsche Taycan ngay khi được ra mắt trên thế giới đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của các đại gia Việt, và ngay khi đại lý chính hãng Porsche trong nước bắt đầu mở đơn đặt mua, số lượng khách hàng đăng ký không nhỏ. Khá thú vị là sau hơn 1 năm các mẫu xe Porsche Taycan đến tay người tiêu dùng Việt khá nhiều, nhưng cũng đã có vài chiếc lên sàn tìm khách mới. Gần đây nhất là 1 chiếc xe Porsche Taycan Turbo "hàng lướt" tìm khách trải nghiệm với giá tới hơn 9 tỷ đồng. Đây là 1 trong số ít xe Porsche Taycan Turbo đã qua sử dụng đang tìm khách mới. Chiếc xe này mang ngoại thất đỏ tươi và đăng ký hộ khẩu ở Tây Ninh. Mức giá xe Porsche Taycan Turbo chính hãng bán ra là 7,96 tỷ đồng nhưng chưa bao gồm tùy chọn và giá lăn bánh xe. Điểm ấn tượng của siêu xe điện Porsche Taycan chính là việc sử dụng động cơ điện mang đến công suất tối đa 670 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Cụm pin 79.2kW này giúp xe Porsche Taycan Turbo có khả năng di chuyển quãng đường dài 499 km rồi mới sạc pin đầy trở lại. Dòng xe điện như Porsche Taycan Turbo có sức mạnh khá ấn tượng khi chỉ mất có thời gian 3,2 giây là đủ khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát tới 100km/h, tương đương các mẫu xe thể thao như Chevrolet Camaro, Ford Mustang hay Chevroler Corvette. Diện mạo bên ngoài của Porsche Taycan Turbo gây ấn tượng mạnh với đèn pha LED sắc sảo như bước ra từ 1 bộ phim khoa học viễn tưởng, đèn hậu LED kéo dài hết đuôi xe là đặc trưng của các dòng xe Porsche sau này. Các phiên bản xe Porsche Taycan sẽ đi kèm các tùy chọn la-zăng khác nhau. Bên trong khoang lái xe Porsche Taycan Turbo có thể khiến khách hàng choáng ngợp trước sự đầu tư rất bài bản. Theo đó, mẫu xe điện có tới 4 màn hình dành cho khoang lái như màn hình giải trí tung tâm 10.9 inch, màn hình điều khiển hệ thống điều hòa 8.4 inch và màn hình hiển thị thông tin phía sau vô lăng kích thước 16.8 inch có bộ lọc phân cực và chống lóa, ngoài ra còn có màn hình 10.9 inch phía trước ghế phụ. Video: Chi tiết siêu xe điện Porsche Taycan chính hãng tại Việt Nam.

Các mẫu xe đắt tiền thuộc diện đã qua sử dụng luôn thu hút khách hàng tìm đến trải nghiệm, lý do là so với giá bán lúc về nước những mẫu xe này có giá tốt hơn hẳn, người mua thường chỉ việc mang về để lái do quá trình trước đó đã được kiểm tra tại các đại lý chính hãng, đảm bảo mọi thứ vận hành tốt - nhưng Porsche Taycan chạy điện lại hoàn toàn khác. Dòng xe Porsche Taycan ngay khi được ra mắt trên thế giới đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của các đại gia Việt, và ngay khi đại lý chính hãng Porsche trong nước bắt đầu mở đơn đặt mua, số lượng khách hàng đăng ký không nhỏ. Khá thú vị là sau hơn 1 năm các mẫu xe Porsche Taycan đến tay người tiêu dùng Việt khá nhiều, nhưng cũng đã có vài chiếc lên sàn tìm khách mới. Gần đây nhất là 1 chiếc xe Porsche Taycan Turbo "hàng lướt" tìm khách trải nghiệm với giá tới hơn 9 tỷ đồng. Đây là 1 trong số ít xe Porsche Taycan Turbo đã qua sử dụng đang tìm khách mới. Chiếc xe này mang ngoại thất đỏ tươi và đăng ký hộ khẩu ở Tây Ninh. Mức giá xe Porsche Taycan Turbo chính hãng bán ra là 7,96 tỷ đồng nhưng chưa bao gồm tùy chọn và giá lăn bánh xe. Điểm ấn tượng của siêu xe điện Porsche Taycan chính là việc sử dụng động cơ điện mang đến công suất tối đa 670 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Cụm pin 79.2kW này giúp xe Porsche Taycan Turbo có khả năng di chuyển quãng đường dài 499 km rồi mới sạc pin đầy trở lại. Dòng xe điện như Porsche Taycan Turbo có sức mạnh khá ấn tượng khi chỉ mất có thời gian 3,2 giây là đủ khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát tới 100km/h, tương đương các mẫu xe thể thao như Chevrolet Camaro, Ford Mustang hay Chevroler Corvette. Diện mạo bên ngoài của Porsche Taycan Turbo gây ấn tượng mạnh với đèn pha LED sắc sảo như bước ra từ 1 bộ phim khoa học viễn tưởng, đèn hậu LED kéo dài hết đuôi xe là đặc trưng của các dòng xe Porsche sau này. Các phiên bản xe Porsche Taycan sẽ đi kèm các tùy chọn la-zăng khác nhau. Bên trong khoang lái xe Porsche Taycan Turbo có thể khiến khách hàng choáng ngợp trước sự đầu tư rất bài bản. Theo đó, mẫu xe điện có tới 4 màn hình dành cho khoang lái như màn hình giải trí tung tâm 10.9 inch, màn hình điều khiển hệ thống điều hòa 8.4 inch và màn hình hiển thị thông tin phía sau vô lăng kích thước 16.8 inch có bộ lọc phân cực và chống lóa, ngoài ra còn có màn hình 10.9 inch phía trước ghế phụ. Video: Chi tiết siêu xe điện Porsche Taycan chính hãng tại Việt Nam.