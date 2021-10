Siêu xe Audi R8 V10 Plus khoác "áo vàng" rực rỡ tại Sài Gòn

Không chỉ là mẫu xe gắn bó với loạt phim bom tấn Iron Man, siêu xe Audi R8 còn được biết đến rộng rãi khi là mẫu xe thể thao sở hữu thiết kế khí động học bậc nhất trên thế giới. Audi R8 tại Việt Nam là cái tên đã có mặt từ thuở sơ khai của phong trào chơi siêu xe và xe siêu sang trong nước.Tính đến nay, đã có khoảng 20 chiếc R8 được mang về nước bao gồm hai thế hệ R8 Type 42 và R8 Type 4S. Trong đó, thế hệ Type 4S hiện đang có khoảng 6 chiếc thuộc phiên bản R8 V10 Plus đời cũ và 1 chiếc R8 V10 Performance thế hệ mới nhất. Sau khi được bán lại, mẫu xe thể thao nước Đức đã được nâng cấp thêm một số các chi tiết bằng sợi carbon ở phần ngoại thất và hệ thống ống xả độ "hàng hiệu" trị giá hàng trăm triệu đồng. Đầu tiên phải kể đến líp trước cỡ lớn bằng sợi carbon của thương hiệu Vorsteiner, thân xe cũng được bổ sung thêm thanh nẹp hông, sự xuất hiện của phần vây cá ở phía trước và sau xe tạo nên cái nhìn đầy hiếu chiến cho Audi R8. Audi R8 V10 Plus ra mắt công chúng tại triển lãm Geneva Motor Show năm 2015, kế thừa những thành công mà thế hệ tiền nhiệm mang lại với tổng số 27.000 chiếc R8 Type 42 đã được bán ra trên toàn cầu. Ở thế hệ R8 Type 4S này, Audi đã lược bỏ đi phiên bản sử dụng động cơ V8 trên thế hệ đầu tiên, giúp cho R8 có thể cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ như Mercedes-Benz AMG GTS, Porsche 911 Turbo và McLaren 570S. Với phiên bản V10 Plus, Audi đã trang bị thêm cho R8 hàng loạt các chi tiết được làm từ sợi carbon như: líp trước, ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió, cánh gió sau và bộ khuếch tán, đi cùng với đó là khối động cơ V10 trên xe được tinh chỉnh lại để đạt công suất mạnh hơn đến 69 mã lực so với chiếc R8 V10 tiêu chuẩn. Về ngoại thất, thiết kế trên Audi R8 Type 4S được trau chuốt lại theo hướng hiện đại và góc cạnh hơn, thay cho nét mềm mại của thế hệ R8 đầu tiên. Cản trước của xe được những kĩ sư thiết kế từ Audi “lột xác” toàn bộ với mặt ca-lăng hình tổ ong sơn đen làm điểm nhấn, hốc gió trước của xe cũng được thay đổi với các nan nằm dọc, thay cho nan ngang trên R8 Type 42. Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED tích hợp đèn Laser hiện đại với thiết kế sắc sảo. Nắp ca-pô được dập gân mạnh mẽ, phía dưới là khoang hành lí không quá rộng rãi, tuy nhiên vẫn phù hợp cho những chuyến hành trình ngắn ngày. Mặc dù ngoại thất của xe đã được thiết kế lại toàn bộ, thân xe vẫn mang đến cho chúng ta một chút cảm giác hoài cổ về thế hệ R8 đầu tiên nhờ sự mềm mại, uyển chuyển của thân xe hòa quyện với nét thiết kế mang đậm dấu ấn khí động học. Với cá nhân chiếc Audi R8 V10 Plus trong bài viết, xe được trang bị bộ mâm năm chấu kép sơn đen khá hầm hố, ẩn bên trong là đĩa phanh carbon ceramic kết hợp với cùm phanh sơn vàng tương tự lớp sơn ngoại thất. Di chuyển ra phía sau, phần đuôi xe có thiết kế khá tương đồng phần đầu với khe hút gió sơn đen cùng các lưới dạng tổ ong được đặt gọn gàng ngay bên dưới cụm đèn hậu dạng Led. Cặp ống xả kép cùng các cánh gió gầm xe càng làm gia tăng vẻ nam tính cho mẫu xe có thiết kế đầy mềm mại này. Về truyền động, Audi R8 V10 Plus thể thao được trang bị khối động cơ V10 hút khí tự nhiên có dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 602 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 560 Nm. Nhờ hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro trứ danh của Audi, chiếc R8 V10 Plus này chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, 0-200 km/h mất 9,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Audi R8 2020 thế hệ mới mạnh ra sao?

