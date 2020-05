Siêu xe Alfa Romeo Giulia GTA bán ra từ 193.000 USD

Theo đó, giá xe Giulia GTA mới sẽ bắt đầu từ 176.500 Euro, tương đương 193.000 USD và Giulia GTAm sẽ có giá từ 181.500 Euro, tương đương 200.000 USD. Với giá bán này, Giulia GTA và GTAm sẽ trở thành chiếc sedan hiệu năng cao có giá bán cao nhất thế giới hiện tại và ngang với những chiếc siêu xe đang được bán ra như Porsche 911 (992) Turbo S, McLaren 570S, Mercedes-AMG GT R Pro,… Vậy, với việc bỏ ra 200.000 Đô cho một chiếc sedan, khách hàng sẽ nhận được những gì? Cái tên của phiên bản này GTA, có nghĩa là Gran Turismo Alleggerita hoặc “Grand Touring Lightened” nhằm ám chỉ việc đây là một phiên bản mạnh hơn, nhẹ hơn khi so với Giulia Quadrifoglio. Cái tên GTA này đã được hãng xe Alfa Romeo sử dụng từ những năm 60 của thế kỷ 20 trên những chiếc xe đua và chiếc Giulia Sprint GTA. Ở Giulia GTA mới, xe nhẹ hơn 100 kg so với biến thể Quadrifoglio. Ở phiên bản GTAm, Giulia sẽ chỉ còn hai chỗ ngồi, được trang bị đai an toàn sáu điểm cùng khung chống lật tích hợp nhưng Alfa vẫn sẽ đảm bảo chiếc xe này hợp pháp trên đường phố. Ngoài việc được cắt giảm trọng lượng, Alfa Romeo còn mang đến cho Giulia GTA bản nâng cấp của động cơ tăng áp kép, dung tích 2.9 lít với công suất 533 mã lực, thay vì công suất 505 mã lực như hiện tại.Alfa Romeo Giulia GTA 2020 mới được trang bị kèm hệ thống xả titan Akrapovič với đầu xả kép được đặt ở giữa phần cản sau. Để tăng tính ổn định, Alfa nâng bề rộng vệt bánh xe thêm 50 mm cùng phần thân rộng hơn. Ngoại thất của xe sở hữu nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon cùng nhiều chi tiết khí động học tăng cường hơn. Bên trong, Alfa Romeo trang bị cho khoang nội thất của GTA bằng chất liệu da Alcantara với các chi tiết bao gồm bảng điều khiển, tấm cửa, cột trụ và phần trung tâm của ghế ngồi. GTAm đưa chiếc xe lên một tầm cao mới bằng cách sử dụng ghế bằng sợi carbon và lót khoảng trống ở phía sau bằng Alcantara. Alfa Romeo sử dụng vật liệu Lexan thay cho kính tiêu chuẩn ở cửa sổ và kính sau của xe. Ngoài giá bán, Alfa Romeo còn công bố thêm một số phối màu mang hơi hướng cổ điển dành cho mẫu xe này. Những màu sơn cổ điển sẽ bao gồm Rosso GTA (đỏ), Verde Montreal (xanh lá) và Bianco Trofeo (trắng) đi cùng các chi tiết sơn cổ điển như sọc thể thao, sơn mũi xe, đuôi xe,… Mặc dù có giá bán cao quá mức tưởng tượng của nhiều người nhưng 500 chiếc sedan hiệu năng cao mang hơi hướng cổ điển này đều đã tìm được chủ nhân cho mình. Video: Siêu xe Alfa Romeo Giulia GTA thế hệ mới.

