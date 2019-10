Siêu SUV Lamborghini Urus đẹp, độc và mạnh hơn nhờ Novitec

Thuộc Novitec Group, phân hiệu Novitec Torado chuyên giới thiệu các bản độ cho các dòng xe Lamborghini, vừa tung ra mẫu độ mới nhất cho siêu SUV nhà “bò tót” với tên gọi Urus ESTESO. Chương trình nâng cấp toàn diện của Novitec Torado không chỉ đem đến một diện mạo đẹp và mạnh mẽ hơn cho siêu SUV Lamborghini Urus, mà còn nâng cấp đáng kể về công suất, động lực điều khiển và hiệu năng của xe. Để tăng sức mạnh cho Urus, các chuyên gia hãng xe độ từ Đức đã phát triển bộ điều khiển Novitec N-TRONIC (thường gọi chip tăng công suất) dễ lắp đặt dạng Plug&Play, kết nối với bộ điều khiển động cơ nguyên bản. Nguyên bản Urus sử dụng động cơ V8 4.0L Twin-Turbo đạt công suất 650PS (478kW) tại 6.000v/ph và mô-men xoắn 850Nm tại 2.250-4.500v/ph. Tuy nhiên chỉ với việc hiệu chỉnh bằng bộ N-TRONIC, công suất được tăng lên 747PS (549kW) tại 6.100v/ph và mô-men xoắn 958Nm tại 2.700v/ph. Bên cạnh đó, Novitec cũng cải thiện hiệu suất bằng nâng cấp hệ thống xả. Với gói STAGE2, gồm bộ N-TRONIC và hệ thống xả đem đến mức công suất 782PS (575kW) tại 6.200v/ph và mô-men xoắn lên tới 1.032Nm tại 2.900v/ph. Gói STAGE3 thấp hơn một chút, kết hợp N-TRONIC và nâng cấp hệ thống xả đem đến công suất 774PS (569kW) và 998Nm. Việc tăng công suất đã giúp cho siêu SUV Urus Esteso khiến nó có thể tăng tốc 0-100km/h chỉ mất 3,3 giây, thay vì 3,6 giây như Urus tiêu chuẩn. Ngoài ra, cũng nhằm hoàn thiện vận hành và hình ảnh bề ngoài thể thao hơn, Novitec đã can thiệp vào hệ thống treo, hạ gầm xe xuống khoảng 25mm dựa trên việc giữ lại hệ thống treo khí nén nguyên bản của xe. Do gói nâng cấp Esteso cho Urus gồm cả phần nâng cấp widebody cho ngoại hình, nên Novitec sử dụng thêm các vòng đệm mâm (spacer), gồm loại spacer 13mm khi dùng mâm độ 22/23 inch hoặc spacer 23mm cho mâm 21 inch nguyên bản. Mâm độ 23inch của Novitec có kích cỡ 23x10.5J ở trước và 23x12.0J ở sau, đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero kích cỡ 285/35R23 cho bánh trước và 325/30R23 cho bánh sau. Về ngoại hình, không thể không nhắc đến gói độ bodykit khí động học với các chi tiết bằng sợi carbon. Việc phát triển bodykit cũng được Novitec cho là đã thử nghiệm trong hầm tạo gió (wind tunnel) để đạt hiệu quả khí động học thật chứ không chỉ màu mè hình thức. Chú ý đầu tiên là bộ bodykit gồm cả các ốp “widebody” mở rộng thân xe. Có thể nói, bộ bodykit Esteso của Lamborghini Urus độ Novitec đẹp hơn so với bộ bodykit của TopCar đã giới thiệu trước nay. Novitec đã phát triển một cách cẩn trọng để tạo nên các chi tiết một cách hài hòa, phù hợp với thiết kế của Urus, không làm mất chất nhưng vẫn đủ ấn tượng, sắc sảo và mạnh mẽ hơn. Ngoài ốp mở rộng hốc bánh xe, bộ bodykit gồm nâng cấp ở cản trước, ốp sườn, cản sau, bộ khuếch tán khí động, các nẹp lướt gió nhỏ và đặc biệt là nắp capo mới đẹp mắt. Video: Lamborghini Urus được hãng độ Novitec Torado nâng cấp.

