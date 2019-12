Sau 10 năm, Nissan Leaf 2020 thêm hàng loạt công nghệ mới

Có mặt tại thị trường Nhật Bản tháng 2 năm tới, mẫu xe chạy điện cỡ nhỏ của Nissan được trang bị tính năng ProPilot cải tiến, tối ưu kiểm soát tốc độ và hệ thống đỗ xe. Lần đầu tiên, tính năng can thiệp điểm mù thông minh xuất hiện trên Nissan Leaf 2020 mới. Mẫu hatchback chạy điện Nissan có thể được trang bị Canto, hệ thống phát âm thanh cảnh báo người đi đường về sự hiện diện của xe khi tham gia giao thông. Tính năng dẫn đường Door-to-Door cũng khá mới mẻ. Bản đồ dẫn đường được cập nhật qua mạng, tính năng Docomo in Car Connect biến khoang lái thành khu vực kết nối Wi-Fi. Lần đầu tiên, công cụ tìm kiếm Google được tích hợp cho dòng xe Nissan. Người dùng có thể truy cập ứng dụng My Car Check/Remote Door Lock để kiểm tra lại xem xe đã khóa cửa hay chưa. Nếu chưa khóa, chủ xe có thể kích hoạt tính năng này từ xa. Cũng có thể kiểm tra trạng thái vận hành của xe qua ứng dụng riêng. Bản nâng cấp Nissan Leaf 2020 được trang bị hệ thống thông tin giải trí 9 inch tiêu chuẩn với giao diện người dùng thân thiện. Người mua có thể chọn hai màu mới, Vivid Blue và Stealth Gray. Tất cả phiên bản đều có ăngten vây cá mập. Bản Leaf Autech Edition cũng được nâng cấp và có mặt tại đại lý trong tháng 2/2020. Bản này được trang bị gói tính năng trợ lái tương tự bản tiêu chuẩn, sơn màu riêng kết hợp giữa màu thân xe Aurora Flare Blue Pearl và mui xe Super Black.Giá xe Nissan Leaf 2020 bán tại thị trường nội địa từ 30.409 USD cho bản tiêu chuẩn, 37.428 USD cho bản cao cấp Leaf Autech Edition. Video: Xem chi tiết xe điện Nissan Leaf 2020 mới.

Có mặt tại thị trường Nhật Bản tháng 2 năm tới, mẫu xe chạy điện cỡ nhỏ của Nissan được trang bị tính năng ProPilot cải tiến, tối ưu kiểm soát tốc độ và hệ thống đỗ xe. Lần đầu tiên, tính năng can thiệp điểm mù thông minh xuất hiện trên Nissan Leaf 2020 mới. Mẫu hatchback chạy điện Nissan có thể được trang bị Canto, hệ thống phát âm thanh cảnh báo người đi đường về sự hiện diện của xe khi tham gia giao thông. Tính năng dẫn đường Door-to-Door cũng khá mới mẻ. Bản đồ dẫn đường được cập nhật qua mạng, tính năng Docomo in Car Connect biến khoang lái thành khu vực kết nối Wi-Fi. Lần đầu tiên, công cụ tìm kiếm Google được tích hợp cho dòng xe Nissan. Người dùng có thể truy cập ứng dụng My Car Check/Remote Door Lock để kiểm tra lại xem xe đã khóa cửa hay chưa. Nếu chưa khóa, chủ xe có thể kích hoạt tính năng này từ xa. Cũng có thể kiểm tra trạng thái vận hành của xe qua ứng dụng riêng. Bản nâng cấp Nissan Leaf 2020 được trang bị hệ thống thông tin giải trí 9 inch tiêu chuẩn với giao diện người dùng thân thiện. Người mua có thể chọn hai màu mới, Vivid Blue và Stealth Gray. Tất cả phiên bản đều có ăngten vây cá mập. Bản Leaf Autech Edition cũng được nâng cấp và có mặt tại đại lý trong tháng 2/2020. Bản này được trang bị gói tính năng trợ lái tương tự bản tiêu chuẩn, sơn màu riêng kết hợp giữa màu thân xe Aurora Flare Blue Pearl và mui xe Super Black. Giá xe Nissan Leaf 2020 bán tại thị trường nội địa từ 30.409 USD cho bản tiêu chuẩn, 37.428 USD cho bản cao cấp Leaf Autech Edition. Video: Xem chi tiết xe điện Nissan Leaf 2020 mới.