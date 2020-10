Rolls-Royce Wraith lấy cảm hứng từ trái đất từ 330.000 USD

“Chúng tôi đã quen với việc khách hàng mang đến những nguồn cảm hứng vô tận thông qua bộ phận cá nhân hóa Bespoke, mang đến những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce một tầm nhìn hoàn toàn mới,” Michael Bryden, trương bộ phận thiết kế của Bespoke cho biết. “Trong phản hồi về bản thiết kế, chúng tôi đã làm việc ở cả cấp độ vĩ mô của vấn đề, tìm hiểu về Mặt Trời và các hình tinh trong hệ cũng như nghiên cứu kỹ hơn về “ngôi nhà” chung của chúng ta ở cấp độ vi mô.” Sau cùng, khách hàng của Rolls-Royce thông qua đại lý tại Abu Dhabi cũng đã nhận được một tác phẩm nghệ thuật di động của riêng mình. Chiếc Rolls-Royce Wraith – Inspired By Earth (lấy cảm hứng từ Trái Đất) là chiếc xe siêu sang với sự cá nhân hóa lấy cảm hứng từ “hành tinh xanh” đã chính thức đặt chân đến Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và sẵn sàng lăn bánh về nhà chủ nhân. 75% diện tích bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước, đó là lý do tại sao chiếc Wraith này sở hữu màu sơn Royal Blue bên ngoài ngoại thất của nó. Chưa dừng lại ở đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất của chiếc coupe siêu sang này phải kể đến đó là nắp ca-pô với hình ảnh toàn bộ khu vực Trung Đông được chụp từ không gian. Bức tranh toàn cảnh này bao gồm toàn bộ khu vực UAE và mở rộng sang những vùng lân cận như biển đỏ, biển Ả Rập và vịnh Oman. Để có thể hoàn thành bức tranh tuyệt đẹp này, các nghệ nhân làm việc tại House of Rolls-Royce, Goodwood, Anh Quốc đã phải tốn đến hơn 100 giờ vẽ airbrush hoàn toàn bằng tay, đảm bảo từng chi tiết của bức tranh này giống với hình ảnh được cung cấp nhất. Ngoài ra, hai đường coachline chạy dọc thân xe cũng đặc biệt không kém. Chúng được vẽ tay với màu sơn Emerald Green độc đáo và được tạo điểm nhấn với Thái Dương Hệ gồm Mặt Trời và 8 hành tính có quỹ đạo quanh nó. Sự độc đáo tiếp tục được mang vào bên trong khoang lái khi tại đây, các chi tiết đều được “thửa” với chủ đề bề mặt Trái Đất, môi trường và con người. Ghế ngồi được làm từ da Moccasin nhằm tái hiện lại cát của sa mạc Emirates. Các chi tiết tương phản màu Navy và Cobalto Blue được thêm thắt với vai trò miêu tả vẻ đẹp của các dòng sông và hồ trên khắp Trái Đất trong khi màu xanh Emerald tượng trưng cho các cánh rừng bạt ngàn. Logo chữ R kép được sơn màu trắng Arctic White kết hợp cùng chỉ khâu tạo nên hiệu ứng nước chảy và mây cho khoang lái. Chưa hết, ở hàng ghế phía sau, hiệu ứng mây được tạo trên bề mặt da bằng công nghệ Photoflash cũng là một điểm nhất đặc biệt của xe. Hình ảnh các hành tinh trong Thái Dương Hệ tiếp tục xuất hiện trên tấm veneer Piano Milori ốp bảng táp-lô trong khi bên ghế phụ sẽ có được hình ảnh vệ tinh của khu vực Trung Đông, giống với bên ngoài của xe. Trần xe với hiệu ứng bầu trời sao cũng được cải tiến các hành tinh và Mặt Trời làm trung tâm. Các hành tinh tiếp tục xuất hiện ở bậc cửa, nơi đây, Trái Đất được phát sáng, giống với logo Rolls-Royce. Giống với những chiếc Rolls-Royce Wraith khác, chiếc coupe siêu sang đặc độc nhất vô nhị này vẫn được trang bị khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,6. Công suất cực đại mà động cơ này có thể tạo ra được là 624 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô men xoắn tối đa đạt 800 Nm ngay từ tua máy 1.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, Wraith chỉ mất 4,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 250 km/h. Hãng xe siêu sang đến từ Anh Quốc chào giá xe Rolls-Royce Wraith với mức khởi điểm từ 330.000 USD cho bản tiêu chuẩn và 380.000 USD cho bản hiệu năng cao Black Badge. Những chiếc xe được cá nhân hóa chuyên sâu như thế này thường có giá bán cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn nhưng lại không được công bố chi tiết. Video: Rolls-Royce Wraith lấy cảm hứng từ trái đất.

