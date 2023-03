Rolls-Royce và dàn "xế khủng" trăm tỷ đồng của ông chủ chuỗi cầm đồ F88

Mới đây, lực lượng Công an TP HCM cùng Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an để khám xét trụ sở chính Công ty cầm đồ F88 - công ty tài chính chuyên cho vay nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, đã thu hút không ít sự quan tâm của người đi đường cũng như cộng đồng mạng. Hiện tại, lực lượng chức năng chưa chia sẻ gì nhiều về việc khám xét "đại bản doanh" của chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam, chỉ biết rằng, công ty cầm đồ F88 hiện có 830 chi nhánh trên toàn quốc. Thông tin riêng của chúng tôi chia sẻ, người đứng đầu của công ty F88 cũng là 1 dân chơi xe thứ thiệt khi sở hữu cho mình 2 chiếc xe SUV vạn người mê, ngoài ra, người này còn hay di chuyển trên 1 vài chiếc xe sang, xe siêu sang khác nhưng tần suất được chia sẻ lên mạng xã hội không nhiều. Chiếc xe nổi bật nhất mà ông chủ của chuỗi cầm đồ F88 hay di chuyển chính là chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan hơn 20 tỷ đến 45 tỷ đồng tại Việt Nam, tùy theo việc xe đăng ký biển số nào và phiên bản gì. Chẳng hạn, xe Rolls-Royce Cullinan mang biển NG chỉ có giá trên 20 tỷ đồng nhưng nếu mang biển trắng, giá lăn bánh phải 45 tỷ đồng. Thường xuyên có mặt trong garage để xe ở biệt thự rộng 700 m2 của CEO chuỗi cầm đồ F88, chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan có màu sơn trắng cùng nắp capô sơn màu bạc, sau cùng là xe có bộ mâm 5 cánh hoa sơn 2 màu tương phản của bản Black Badge. Dòng xe Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Ngoài chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan ra, ông chủ của chuỗi cầm đồ F88 còn hay di chuyển trên một chiếc xe SUV hạng sang Range Rover biển tứ quý 5 rất đẳng cấp và đắt tiền. Chiếc xe này thuộc phiên bản cũ nhưng biển số 30A-555.56 giúp xe luôn có giá trong mắt các dân chơi biển đẹp. Như vậy, hiện tại, ông chủ của chuỗi cầm đồ này đang sở hữu ít nhất 2 chiếc xe SUV siêu sang là Range Rover mang biển tứ quý 5 và một chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Chưa hết, trong ngày khai trương phòng giao dịch chi nhánh của F88 tại Đại Lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ vào cuối năm 2020, nguyên dàn xe đắt tiền gần 60 tỷ đồng đã xuất hiện ở đây chẳng hạn như BMW X7, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover và Mercedes-Maybach S-Class. Vào tháng 3 năm 2022, CEO của chuỗi cầm đồ F88 đã chia sẻ hình ảnh ngồi trong khoang lái một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce để ra sân bay Tân Sơn Nhất trước khi đáp báy may đến Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nhìn vào bảng điều khiển trung tâm trước mặt, đó chính là Rolls-Royce Ghost thế hệ mới nhất có giá trên 30 tỷ đồng nếu mua chính hãng. Như vậy, có thể dự đoán dàn xe sang của ông chủ F88 không dưới 100 tỷ đồng. Video: Cận cảnh cơ ngơi "siêu khủng của" ông chủ F88.

