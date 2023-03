Rolls-Royce Phantom Tempus đặc biệt về Asean, đại gia Việt "phát thèm"

Mới đây, những hình ảnh về một chiếc Rolls-Royce Phantom Tempus siêu sang bản giới hạn chỉ sản xuất 20 xe trên thế giới được trưng bày trong 1 khu mua sắm sầm uất ở Thái Lan đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới mê xe nước này. Như vậy, trong số 20 xe Rolls-Royce Phantom Tempus sản xuất toàn cầu đã có chiếc xe về Asean. Những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom bản giới hạn luôn nhận được sự quan tâm của các đại gia Việt, và nhiều dân chơi xe siêu sang cũng mong được sở hữu mẫu xe này. Chắc sẽ khó có chiếc nào về nước vì mẫu xe này chỉ sản xuất giới hạn 20 xe trên toàn thế giới, thậm chí các công ty tư nhân cũng đang khá "rén" để nhập xe về phục vụ nhà giàu Việt. Hiện giá xe Rolls-Royce Phantom Tempus ở Thái Lan chưa được công bố. Chỉ biết rằng, mẫu xe này có giá lên đến 14,88 triệu HKD (tương đương 43,5 tỷ đồng) khi ra mắt Hồng Kông vào năm 2021, đắt hơn 7 tỷ đồng so với Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 ở Hồng Kông chỉ có giá 12,88 triệu HKD (tương đương 37,7 tỷ đồng). Nhiều khả năng, Rolls-Royce Phantom Tempus ở Thái Lan sẽ có giá lăn bánh trên 50 tỷ đồng. Phantom Tempus mới đến Thái Lan được sơn ngoại thất màu xanh Kairos Blue với cách pha màu cũng như phun lên ngoại thất xe được đánh giá là cầu kỳ chưa từng có để tạo ra hiệu ứng lấp lánh như vì sao khi có ánh sáng chiếu vào. Không chỉ thế, dưới chân logo huyền thoại của Rolls-Royce còn có thêm dòng chữ Phantom Tempus Collection như thông báo đây là phiên bản giới hạn chỉ có 20 xe trên thế giới. Mở cửa bước vào khoang lái sẽ thấy dòng chữ Phantom Tempus Collection cùng con số 1 of 20 ngay trên bậc cửa, chi tiết Pulsar Headliner trên trần xe chính là mô phỏng chùm sao (pulsar), một hiện tượng thiên văn hiếm hoi và cách trái đất 280 năm ánh sáng (2.649 nghìn tỷ km), đã được các kỹ sư Rolls-Royce tái hiện ngay trên trần xe, chủ nhân chỉ cần ngước lên đã quan sát được. Tiếp đến là chi tiết Frozen Flow of Time Gallery gây hứng thú nhiều nhất, lấy cảm hứng từ chu kỳ quay 100 triệu năm của ngôi sao pulsar, một phôi nhôm nguyên khối đã được cán thành 100 dải kim loại với đường viền riêng biệt, được mạ đen và đánh bóng thủ công để phản chiếu ánh sáng. Hộp chứa rượu sâm-panh, ly pha lê và thìa ăn trứng cá muối là những trang bị còn lại mà hãng xe Anh quốc đưa vào trong Rolls-Royce Phantom Tempus để khách hàng trải nghiệm. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tempus.

