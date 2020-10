Rolls-Royce Ghost mới khiến người dùng "phát mệt" vì quá yên tĩnh

Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 đã chính thức cập bến nhiều nơi trên thế giới, và không ít chuyên gia đã có cơ hội trải nghiệm nó trực tiếp. Không bất ngờ khi mẫu Ghost mới nhận được những lời khen có cánh, và gây ấn tượng mạnh trên mọi phương diện. Nó là một mẫu xe sang trọng cực độ, trang bị động cơ tăng áp kép V12 dung tích 6.75 lít mạnh mẽ với 563 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn cực đại. Rolls-Royce Ghost 2021 mới mang một điểm khác biệt quan trọng so với thế hệ trước. Thay vì bộ khung vỏ bằng thép cũ kỹ, Rolls-Royce đã chuyển sang cấu trúc bằng nhôm. Điều này không những giúp giảm tổng trọng lượng, mà khi kết hợp với những điểm cải tiến khác như lấy đầy vách ngăn, nóc, cốp, và sàn với hơn 90 kg vật liệu cách âm, chiếc Ghost mới gần như yên tĩnh tuyệt đối ở bên trong. Tuy nhiên chính đội ngũ kỹ sư Rolls-Royce cũng không thể ngờ rằng sự yên tĩnh này đã khiến những người thử nghiệm ban đầu bị say xe đến buồn nôn. Dựa theo trang tin Bloomberg, kỹ sư trưởng của Rolls-Royce, ông Jon Simms cho biết rằng trong quá trình thử nghiệm ban đầu của giai đoạn phát triển 5 năm của Ghost thế hệ 2, chiếc xe đã yên tĩnh thái quá đến mức khiến những người ngồi thử trở nên chóng mặt mất phương hướng, "suýt chút nôn ọe". Rõ ràng, đó không phải là tín hiệu tốt đối với bất kỳ chiếc xe nào, đặc biệt là đối với một phương tiện được coi là siêu sang của Rolls-Royce. Vậy các kỹ sư thương hiệu Anh Quốc đã khắc phục vấn đề này như thế nào? Đơn giản. Họ đã tìm mọi cách để làm cho tiếng xe chạy to hơn. Ví dụ, các kỹ sư đã phát triển một cabin mềm tinh tế bằng cách điều chỉnh khung ghế sau và các bộ phận khác trong cốp để rung tại một tần số thấp cụ thể. Họ cũng hiệu chỉnh lại động cơ V12 và từ chối cung cấp các chế độ lái gây tua máy cao như thể thao hoặc đường đua. Bên cạnh đó, hộ cũng thực hiện một số thay đổi bổ sung đối với lớp cách âm bên trong cửa và các lớp được cắt ra khỏi tấm ốp trần. Yêu cầu làm nội thất xe trở nên ồn hơn là một yêu cầu thất thường đối với một nhà sản xuất, nhưng Rolls-Royce không phải là một thương hiệu bình thường. Mọi chuyện có lẽ sẽ còn trở nên thú vị hơn nữa khi công ty phải đối phó với hệ truyền động điện thuần chủng. Dự kiến tại một thời điểm nào đó trong thập kỷ này, mẫu Rolls-Royce chạy điện đầu tiên sẽ ra đời, và một lần nữa đội ngũ kỹ sư của hãng sẽ lại buộc phải nghĩ ra cách để tạo nên tiếng ồn nội thất cho thật tự nhiên. Video: Rolls-Royce Ghost 202, Xe siêu sang đầy ắp công nghệ.

Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 đã chính thức cập bến nhiều nơi trên thế giới, và không ít chuyên gia đã có cơ hội trải nghiệm nó trực tiếp. Không bất ngờ khi mẫu Ghost mới nhận được những lời khen có cánh, và gây ấn tượng mạnh trên mọi phương diện. Nó là một mẫu xe sang trọng cực độ, trang bị động cơ tăng áp kép V12 dung tích 6.75 lít mạnh mẽ với 563 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn cực đại. Rolls-Royce Ghost 2021 mới mang một điểm khác biệt quan trọng so với thế hệ trước. Thay vì bộ khung vỏ bằng thép cũ kỹ, Rolls-Royce đã chuyển sang cấu trúc bằng nhôm. Điều này không những giúp giảm tổng trọng lượng, mà khi kết hợp với những điểm cải tiến khác như lấy đầy vách ngăn, nóc, cốp, và sàn với hơn 90 kg vật liệu cách âm, chiếc Ghost mới gần như yên tĩnh tuyệt đối ở bên trong. Tuy nhiên chính đội ngũ kỹ sư Rolls-Royce cũng không thể ngờ rằng sự yên tĩnh này đã khiến những người thử nghiệm ban đầu bị say xe đến buồn nôn. Dựa theo trang tin Bloomberg, kỹ sư trưởng của Rolls-Royce, ông Jon Simms cho biết rằng trong quá trình thử nghiệm ban đầu của giai đoạn phát triển 5 năm của Ghost thế hệ 2, chiếc xe đã yên tĩnh thái quá đến mức khiến những người ngồi thử trở nên chóng mặt mất phương hướng, "suýt chút nôn ọe". Rõ ràng, đó không phải là tín hiệu tốt đối với bất kỳ chiếc xe nào, đặc biệt là đối với một phương tiện được coi là siêu sang của Rolls-Royce. Vậy các kỹ sư thương hiệu Anh Quốc đã khắc phục vấn đề này như thế nào? Đơn giản. Họ đã tìm mọi cách để làm cho tiếng xe chạy to hơn. Ví dụ, các kỹ sư đã phát triển một cabin mềm tinh tế bằng cách điều chỉnh khung ghế sau và các bộ phận khác trong cốp để rung tại một tần số thấp cụ thể. Họ cũng hiệu chỉnh lại động cơ V12 và từ chối cung cấp các chế độ lái gây tua máy cao như thể thao hoặc đường đua. Bên cạnh đó, hộ cũng thực hiện một số thay đổi bổ sung đối với lớp cách âm bên trong cửa và các lớp được cắt ra khỏi tấm ốp trần. Yêu cầu làm nội thất xe trở nên ồn hơn là một yêu cầu thất thường đối với một nhà sản xuất, nhưng Rolls-Royce không phải là một thương hiệu bình thường. Mọi chuyện có lẽ sẽ còn trở nên thú vị hơn nữa khi công ty phải đối phó với hệ truyền động điện thuần chủng. Dự kiến tại một thời điểm nào đó trong thập kỷ này, mẫu Rolls-Royce chạy điện đầu tiên sẽ ra đời, và một lần nữa đội ngũ kỹ sư của hãng sẽ lại buộc phải nghĩ ra cách để tạo nên tiếng ồn nội thất cho thật tự nhiên. Video: Rolls-Royce Ghost 202, Xe siêu sang đầy ắp công nghệ.