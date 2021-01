Rolls-Royce độ xe đua drag độc nhất thế giới, hơn 106.000 USD

Rolls-Royce chế tạo một số mẫu xe sang trọng nhất trên thế giới như Ghost, Phantom và Cullinan. Khi nhắc đến thương hiệu danh giá này, người ta thường không nghĩ tới tốc độ và hiệu suất, chứ đừng nói đến đua drag. Tuy nhiên, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce trong bài viết này lại hoàn toàn khác biệt. Những chiếc xe Rolls-Royce luôn rất sang trọng và lịch lãm, nhưng Tony Johansen nghĩ rằng chúng quá nhàm chán và muốn sở hữu một chiếc đủ sức khiến trái tim của anh ấy sôi sục. Do vậy, người đàn ông mê tốc độ này đã quyết định chế tạo một chiếc xe đua drag Rolls-Royce độc nhất vô nhị với sự giúp đỡ của người bạn Perti Plosila, người có kinh nghiệm chế tạo nên những cỗ máy hiệu suất cao. Nhìn bên ngoài, chiếc xe của Johansen có thể giống một chiếc Rolls-Royce Silver Shadow 1974, nhưng khung gầm xe là được chế tạo riêng với khung thép. Khối động cơ nhô cao, lốp sau rộng, và ống xả bên màu vàng cũng là những điểm đáng chú ý rõ ràng cho thấy đây không phải là một chiếc Rolls-Royce Silver Shadow thông thường. Nó cũng có khoảng sáng gầm thấp hơn nhiều so với một chiếc Rolls-Royce phổ thông. Cung cấp sức mạnh cho “mãnh thú” này là động cơ siêu nạp V8 từ Oldsmobile kết hợp với một bộ đẩy nitơ 200 mã lực nữa. Trong đoạn video trên, chúng ta có thể nghe thấy tiếng gầm rú cực đã của động cơ V8. Vì âm thanh động cơ lớn đến vậy, chúng ta cũng không mong đợi cabin sẽ yên tĩnh và thoải mái như một chiếc Rolls-Royce hiện đại. Nhưng nói thực thì người cầm lái chiếc xe này chắc cũng không quan tâm đến chuyện đó. Tất nhiên, không có chiếc Rolls-Royce nào là hoàn thiện nếu thiếu nội thất sang trọng. Chiếc xe đua drag Silver Shadow độ được trang trí bằng chất liệu carbon và trang bị ghế da xịn để bạn có thể điều khiển xe trong sự thoải mái, miễn là bạn có thể chịu được tiếng ồn từ khối động cơ khủng quá đà. Thậm chí không gian nội thất còn có chỗ giữ chai rượu sâm-panh và ly để tiện ăn mừng mỗi khi đạt thành tích ¼ dặm vượt mong đợi. Nếu bạn thích sở hữu chiếc xe đua drag có thể coi là sang trọng nhất thế giới này, giá xe Rolls-Royce đua drag được đại lý TJ Auto của Na Uy rao bán với giá tiền khoảng 106.790 USD. Đây là một số tiền không rẻ, nhưng nếu so sánh với một chiếc Rolls-Royce Ghost cơ bản thì còn rẻ hơn tới vài lần. Video: Rolls-Royce độ xe đua drag độc nhất thế giới.

