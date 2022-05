Robosweeper - xe ôtô tự lái, quét dọn và khử trùng tại Trung Quốc

Làm sạch các khu vực đông dân cư có thể là một gánh nặng cho các thành phố nhưng công nghệ đã cung cấp cho mọi người một giải pháp mới, ít nhất là tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Giải pháp công nghệ đó gọi là Robosweeper tự lái cấp 4, một mẫu xe tải mới chạy điện hoàn toàn và không có người lái do WeRide và Yutong Group thiết kế để quét dọn và khử trùng đường công cộng. Đúng như tên gọi, chiếc xe Robosweeper tự lái này có thể làm sạch các con đường công cộng với những chức năng quét, phun nước, và phun chất khử trùng từ hai bên và từ phía sau. Tất cả những chức năng này nghe có vẻ rất hữu ích sau bối cảnh đại dịch, với việc Trung Quốc gần đây đang áp dụng một trong những chính sách phong tỏa khắt khe nhất trên thế giới. Chiếc này trông giống như một chiếc xe buýt được chuyển đổi để làm phương tiện sử dụng trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, nó không phải là một mẫu concept để trưng bày mà là một chiếc xe có thể hoạt động hoàn chỉnh, sẵn sàng sản xuất. Các cửa sổ tối màu là để che đi sự thiếu vắng buồng lái truyền thống vì xe có vận hành mà không cần tài xế. Các cảm biến nhô ra khỏi thân xe mang đến khả năng lái tự động Cấp 4, một tính năng chưa được cung cấp trên các mẫu xe sản xuất thông thường. Đội xe Robosweeper được điều khiển bởi một nền tảng dựa trên công nghệ đám mây. Car News China đưa tin rằng tất cả khâu lên kế hoạch tuyến đường, giám sát, và các điểm dừng bảo trì để sạc, nạp nước, và xả nước thải đều có thể được hoàn thành mà không cần sự can thiệp của con người, nhờ đó nâng cao cả hiệu quả và an toàn. Robosweeper không phải là phương tiện tự hành đầu tiên được phát triển và vận hành bởi WeRide, vì công ty đã từng trình làng Robotaxi (hợp tác với Dongfeng), Robovan (hợp tác với Jiangling Motors) và Robobus (hợp tác với Yutong). Mặt khác, Yutong có chuyên môn trong việc thiết kế và sản xuất tất cả các loại xe buýt, khiến công ty là đối tác phù hợp cho Robosweeper. Một đội hơn 50 xe Robosweepertự lái dọn rác đã sẵn sàng để bắt đầu thử nghiệm tại Quảng Châu kể từ đầu tháng 5. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, WeRide có khả năng sẽ muốn mở rộng dịch vụ này sang các thành phố khác ở Trung Quốc. Video: Dàn xe Robosweeper tự lái, dọn vệ sinh ở Trung Quốc.

