Rộ tin đồn đại gia Việt sắm Ferrari 812 Competizione hơn 62 tỷ đồng

Mới đây, một nguồn tin riêng của chúng tôi chia sẻ việc đã có 1 đại gia Việt xúc tiến mang siêu xe Ferrari 812 Competizione về Việt Nam, đây có thể là tin vui cho những người yêu xe vì để sở hữu 1 chiếc xe phiên bản giới hạn của Ferrari không hề đơn giản. Người này cho biết việc này đã diễn ra được 6 tháng và nhiều khả năng xe sẽ lộ diện ngay cuối năm nay nếu mọi thứ đều trơn tru. Hiện tại, dù các đại gia Việt đã sở hữu trên 45 chiếc xe Ferrari nhưng chưa có phiên bản nào được giới hạn toàn cầu, do Ferrari công bố, dưới 1.000 chiếc. Chỉ có Ferrari 458 Speciale đang nằm trong garage xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ được 1 số trang tin cho rằng chỉ sản xuất 3.000 xe, nhưng đây có thể là số lượng xe được bán ra toàn cầu, không phải chủ ý phiên bản giới hạn của hãng thông báo. Nếu như Ferrari 812 Competizione đặc biệt về Việt Nam, đây có thể xem là 1 bước đột phá rất ấn tượng trong cách chơi siêu xe của các đại gia trong nước, để sở hữu 1 xe giới hạn của Ferrari, khách hàng cần phải trải qua rất nhiều bước và đại lý cũng phải có lý lịch đẹp mới sở hữu suất mua Nếu không mua được từ đại lý, các đại gia có thể mua lại các suất chính thức nhưng chi phí bỏ ra có khi phải gấp 1,5 đến 2 lần. Hiện tại, các siêu xe giới hạn của Ferrari đều tăng giá gấp 3 đến 6 lần, dù là hàng cũ.Ferrari 812 Competizione giới hạn 999 chiếc trên toàn thế giới và sẽ rất tuyệt nếu có 1 xe về Việt Nam, trước đó, các đại gia Việt cũng đã làm quen với phiên bản tiêu chuẩn là Ferrari 812 Superfast với 2 xe về nước đều được nhập khẩu không chính hãng. Gần đây nhất, đã có 1 xe Ferrari 812 Competizione về Thái Lan và dự kiến các đại gia ở đây có 6 suất mua xe Ferrari 812 Competizione nữa. So với bản tiêu chuẩn đã có 2 xe tại Việt Nam lăn bánh, Ferrari 812 Competizione có sự khác biệt dễ nhận ra nhất ở việc xe không có kính sau mà thay bằng tấm ốp hoàn toàn bằng nhôm, tích hợp khe gió, bên dưới nữa là bộ khuếch tán gió mở rộng đến hết bề ngang của đuôi xe và 2 ống xả hình chữ nhật thay vì tròn như Ferrari 812 Superfast. Còn phần đầu xe có nắp khoang động cơ mới với việc không chỉ có màu sơn mà còn được trang trí 1 dải đề-can màu nổi nằm ở chính giữa cùng tấm ốp sợi carbon nằm trên cao, tiếp đến là cản trước thiết kế mới, có thêm 2 hốc hút gió lớn và cánh lướt gió, cuối cùng là bộ mâm mới, siêu nhẹ. Với những thay đổi kể trên, Ferrari 812 Competizione có lực ép xuống mặt đường tăng khoảng 25% so với 812 Superfast. Trong khi đó, nội thất của siêu xe này gần như không thay đổi so với Ferrari 812 Superfast trừ các dấu hiệu nhận biết của 1 phiên bản giới hạn. Điểm thay đổi của Ferrari 812 Competizione còn nằm ở khối động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 818 mã lực, tăng 30 mã lực so với xe tiêu chuẩn tại tua máy 9.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 692 Nm tại tua máy 7.000 vòng/phút. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Ferrari 812 Competizione có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,85 giây và 0-200 km/h trong 7,5 giây. Tốc độ tối đa của Ferrari 812 Competizione vẫn được duy trì ở 340 km/h. Giá khởi điểm của xe Ferrari 812 Competizione được hãng siêu xe Ý công bố là 601.570 đô la (tương đương 14 tỷ đồng), nếu về Việt Nam, giá lăn bánh của xe không thể thấp hơn 35 tỷ đồng Nếu đăng ký biển trắng, giá xe phải trên 62 tỷ đồng, mức giá này chỉ mang tính tượng trưng vì nguồn tin chúng tôi cho biết, Ferrari 812 Competizione về Việt Nam được mua lại của 1 đại lý nên giá bán có thể tăng cao so với con số khởi điểm. Video: Chi tiết Ferrari 812 Competizione "ngựa chồm" V12 mạnh nhất.

