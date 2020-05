Rich The Kid cùng West Coast Customs “lột xác” Bentley Bentayga

Gần đây, một số những chiếc xe độ của người nổi tiếng được biết đến rộng rãi như chiếc Bugatti Veyron với lớp áo độc đáo của Lil Uzi Vert, Lamborghini Urus độ của Kanye West hay dàn xe độ đình đám của Travis Scott... và mới đây nhất là SUV hạng sang Bentley Bentayga của Rapper Mỹ nổi tiếng Rich The Kid. Rapper Mỹ nổi tiếng Rich The Kid mới đây đã “khoe” chiếc Bentley Bentayga độ độc với vẻ ngoài lạ mắt được cố vấn và thực hiện bởi thương hiệu độ xe nổi tiếng West Coast Customs. Anh nổi tiếng với nhiều bản hit đình đám như Plug Walk, New Freezer và từng hợp tác với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Anh còn đồng thời được biết đến với bộ sưu tập xe ấn tượng với những mẫu xe như Lamborghini Urus, Lamborghini Aventador Miura Homage, Rolls-Royce Wraith,… Benley Bentayga là một mẫu SUV siêu sang được ra mắt vào năm 2015 với hệ dẫn động 4 bánh cùng 4 lựa chọn khác nhau về động cơ. Thân xe được sản xuất tại nhà máy của Volkswagen Zwickau-Mosel, sau đó được sơn bởi Paintbox Editions ở Banbury, và cuối cùng chiếc xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy Crewe của thương hiệu Bentley. Chiếc xe được sản xuất với các cấu hình nội thất như 4 chỗ, 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Đây được coi là một trong những chiếc SUV nhanh nhất thế giới khi tốc độ tối đa mà bản độ Bentley Bentayga có thể đạt được lên tới 301 km/h. Trong dự án lần này, Rich The Kid đã lựa chọn nâng cấp chiếc Bentayga với lớp áo màu tím nhám nổi bật với viền màu xanh neon. Đây cũng chính là phong cách phối màu đầy trừu tượng – tương tự với phong cách âm nhạc mà anh theo đuổi. Xe được trang bị lớp áo màu tím nhám chủ đạo, các chi tiết chrome như viền cửa, hốc gió, nẹp cửa đều được trang bị màu neon. Ngoài ra, phần capo còn được trang bị decal họa tiết độc đáo màu neon, thêm phần nổi bật cho chiếc SUV đầy sang trọng đến từ Anh Quốc. Thay cho vẻ đẹp đầy xa hoa nguyên bản, chiếc Bentayga đã trở nên đầy phong cách, mang đậm dấu ấn của chủ sở hữu. Ngoài ra, để thêm phần hầm hố cho chiếc xe, thương hiệu West Coast Customs đã lựa chọn bộ mâm Forgiato 5 chấu đơn cỡ lớn mang tên Classico để gắn cho chiếc Bentayga. Bộ mâm được sơn đen bóng, kết hợp với đó chính là viền màu xanh neon đầy nổi bật, ăn nhập với ngoại hình của chiếc xe. Bentley Bentayga là một trong những mẫu xe được giới nghệ sĩ Mỹ ưa chuộng khi rất nhiều người đã có cho mình một chiếc như Rapper gốc Việt Tyga, Meek Mill, Future, Lil Uzi Vert hay cả Rich The Kid. Video: Rich The Kid tậu xe siêu sang Bentley.

