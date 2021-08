ReBorn - xe buýt chạy đêm Nhật Bản có khoang ngủ đầy "sang chảnh"

Đi xe buýt không phải là những gì hầu hết mọi người tưởng tượng khi nghĩ về một phương thức di chuyển dễ chịu, đặc biệt là đối với những chuyến đi dài qua đêm. Tuy nhiên, Nhật Bản có một số chuyến xe buýt chạy qua đêm thực sự tuyệt vời, với ghế ngả êm ái, cung cấp cho bạn nhiều không gian cá nhân hơn những gì bạn có thể có trong khu vực hạng phổ thông của một chiếc máy bay. Trong số các công ty điều hành xe buýt chạy đêm, xe buýt của Willer Express có trụ sở tại Tokyo đã nổi tiếng vì có một số mẫu xe đẹp nhất, và thậm chí họ còn vượt qua chính mình với những chiếc xe buýt ReBorn mới. Giống như nhiều xe buýt chạy đêm Nhật Bản, ReBorn có 3 ghế không liền nhau ở mỗi hàng. Tuy nhiên, chúng thực sự trông giống như những khoang cá nhân hơn là những chiếc ghế đơn thuần. Ngoài các chức năng ngả lưng tự động và chỗ để chân, phía trước mỗi hành khách còncó một chiếc bàn có thể gập ra từ lưng ghế trước, ổ cắm điện để sạc các thiết bị điện tử và một ngăn đựng đồ uống được gắn vào bên tường của khoang ngủ. Xe buýt ReBorn cũng có giá rẻ hơn nhiều so với tàu Shinkansen, phương tiện lựa chọn mặc định của nhiều người khi đi du lịch nội địa Nhật Bản. Giá vé ReBorn giữa Tokyo và Kyoto (cách nhau 445 km), Osaka, hoặc Kobe bắt đầu chỉ từ 6.900 yên (khoảng 1,4 triệu đồng), rẻ hơn 5.000 yên so với đi tàu viên đạn. Thêm vào đó, vì bạn ngủ qua đêm trên xe buýt cùng số hành lý của mình, bạn lại có lợi ích kinh tế khi không phải trả tiền cho một đêm trong khách sạn. Chưa hết, lựa chọn chuyến đi qua đêm đồng nghĩa là bạn sẽ đến nơi vào sáng sớm hôm sau và có cả ngày để thưởng thức các điểm tham quan tại nơi đến. Xe buýt ReBorn đã đi vào hoạt động vào mùa hè năm ngoái, nhưng với tình trạng nhiều người ở Nhật Bản vẫn né tránh việc đi lại vì đại dịch, nhiều người không hề biết đến chúng cho đến khi một số hình ảnh nội thất phong cách của chúng được lan truyền trên mạng thời gian gần đây. Tuy nhiên, một khi có thể an toàn di chuyển trở lại, đây có vẻ là một cách tuyệt vời để tối đa hóa thời gian tham quan trong khi giảm thiểu chi phí của bạn khi đi du lịch ở Nhật Bản. Video: Trải nghiêm xe buýt ReBorn có khoảng ngủ tại Nhật Bản.

