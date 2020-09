Range Rover Velar 2021 nâng cấp động cơ, gần 60.000 USD

Land Rover vừa tung ra các phiên bản nâng cấp cho dòng SUV Range Rover Velar 2021 mới. Theo đó, Range Rover Velar được bổ sung danh sách tính năng tiện nghi và công nghệ hỗ trợ. Đồng thời, mẫu xe gầm cao Anh quốc có thêm nhiều cấu hình động cơ mới mạnh mẽ hơn. Về mặt ngoại hình, bản nâng cấp facelift của Velar thế hệ đầu tiên hầu như không có sự khác biệt so với đời xe trước. Các đặc điểm nhận dạng đặc trưng của mẫu SUV hạng sang Range Rover Velar được giữ nguyên với đèn định vị ovan, tay nắm cửa ẩn vào thân xe và đèn hậu LED cách điệu chữ U. Mẫu SUV 5 chỗ hạng sang vẫn mang thiết kế thanh thoát và hiện đại phù hợp với các khách hàng trẻ trung, khác với dáng vẻ chững chạc và bề thế của Range Rover hay Range Rover Sport. Kể từ khi trình làng vào năm 2017, Range Rover Velar được xem là dòng SUV đẹp nhất nhì của Land Rover. Ở đời 2021, biến thể đặc biệt Range Rover Velar Edition sở hữu ngoại thất ấn tượng hơn so với model tiêu chuẩn và R-Dynamic. Phiên bản cao cấp này có nóc xe sơn đen, mâm xe hợp kim 20 inch sơn đen, đi kèm 4 tùy màu sơn gồm đồng Lantau, bạc Hakuba, đen Santorini và xám Eiger. Khoang lái của Range Rover Velar 2021 xuất hiện nhiều nâng cấp giúp tăng tính tiện nghi cho người dùng. Còn lại, tổng thể cabin vẫn giữ thiết kế quen thuộc với các đường nét thẳng đơn giản, phối hợp cùng vật liệu da và kim loại cao cấp. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là vô-lăng chuyển từ loại 4 chấu sang tạo hình 3 chấu, 2 cụm nút điều khiển cảm ứng cũng được thiết kế mới to và hiện đại hơn. Màn hình tốc độ vẫn là loại kỹ thuật số với kích thước 12,3 inch và khu vực điều khiển trung tâm có 2 màn hình cảm ứng 10 inch tương tự đời xe cũ. Một chi tiết mới cần nhắc đến là cần số điện nhỏ gọn thay thế cho cần số dạng núm xoay. Điều này phần nào làm mất đi tính đặc trưng của thương hiệu Land Rover, đổi lại thao tác sang số của người lái được đơn giản hóa và thuận tiện hơn. Hệ thống giải trí của Range Rover Velar 2021 được nâng cấp với giao diện Pivi và Pivi Pro mới nhất của Land Rover. Nâng cấp được chờ đợi nhất ở Velar 2021 là các động cơ mới. Land Rover lần đầu tiên cung cấp tùy chọn cấu hình hybrid cắm sạc (plug-in hybrid - PHEV) cho Range Rover Velar. Phiên bản Velar P400e được trang bị động cơ xăng I4 2.0L cùng một động cơ điện cho tổng công suất 398 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Cụm pin dung lượng 17,1 kWh giúp model P400e có thể di chuyển thuần điện với quãng đường khoảng 53 km. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất 5,4 giây. Ngoài phiên bản PHEV, Range Rover Velar 2021 được trang bị thế hệ động cơ tăng áp Ingenium I6 3.0L mới của Land Rover. Động cơ xăng và động cơ diesel được tích hợp công nghệ lai nhẹ (mild-hybrid - MHEV) với sự hỗ trợ của động cơ điện 48 Volt giúp cải thiện hiệu năng vận hành. Các cấu hình gồm có D300 (295 mã lực và 650 Nm), P340 (335 mã lực và 480 Nm) và P400 (395 mã lực và 550 Nm). Mức giá xe Range Rover Velar 2021 khởi điểm tại Anh bắt đầu từ 46.110 bảng, tương đương 58.560 USD. Tại Việt Nam, Range Rover Velar hiện có 5 phiên bản với 3 tùy chọn động cơ xăng 2.0L, 3.0L và 5.0L, giá đề xuất dao động từ 4,02 tỷ đến 11,58 tỷ đồng. Đây là đối thủ cạnh tranh của Porsche Cayenne và Maserati Levante. Video: Ra mắt Range Rover Velar 2021, chờ về Việt Nam.

