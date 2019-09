Range Rover Sport 2019 lên sàn xe cũ Hà Nội hơn 6 tỷ đồng

Xe SUV Range Rover Sport - Một trong 4 mẫu của thương hiệu Range Rover đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mẫu xe này xếp sau dòng Range Rover và đứng trước Velar cũng như Evoque. Mặc dù được giới thiệu ra thị trường toàn cầu từ tháng 10 năm 2017 thế nhưng mãi đến đầu năm 2019 xe mới về Việt Nam theo diện chính hãng. Range Rover Sport 2019 mới là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV hạng sang nhà Land Rover sau 4 năm. So với phiên bản cũ, xe sở hữu một số nâng cấp đáng chú ý. Bên ngoài, mẫu SUV hạng sang Range Rover Sport không thay đổi quá nhiều so với phiên bản cũ. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED ban ngày kết hợp đèn pha xenon đặc trưng trong thiết kế của Land Rover. Chi tiết này được hãng rất trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Những đường nét gân guốc, thô ráp truyền thống được thay thế bởi một đường cong uốn lượn kết hợp với một hình bầu dục. Nhìn ngang, Range Rover Sport 2019 ghi điểm bởi những đường dập nổi dứt khoát nhưng vẫn uyển chuyển hài hòa. Đuôi xe đặc biệt vững chãi với hàng loạt chi tiết như cản gầm được mở rộng to lớn đi cùng cặp ống xả thể thao bọc chrome bóng bẩy, dãy đèn LED báo phanh phụ được tích hợp vào đuôi lướt gió cỡ lớn. Tay nắm cửa cùng màu thân xe được thương hiệu xe sang Anh quốc thiết kế khá đồng bộ, phía dưới là bộ la zăng kích thước 21 inch, 5 cánh được cách điệu hình cánh hoa đẹp mắt. Các kích thước Dài x Rộng x Cao của xe tương ứng với những con số 4.850 x 2.000 x 1.780mm. So với ngoại thất, nội thất của Range Rover Sport 2019 được làm mới rõ rệt hơn, đặc biệt ở hệ thống thông tin giải trí Touch Pro Duo mới, bao gồm 2 màn hình 10 inch. Đây vốn là trang bị đã lần đầu tiên được trang bị cho Range Rover Velar. Thêm vào đó là vòng đeo tay thông minh Activity Key cho phép chủ nhân đóng/mở cửa mà không cần chìa khóa. Mẫu xe Range Rover Sport bản nâng cấp 2019 còn có thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng mới với tính năng hỗ trợ đánh lái, giúp xe không bị lệch làn. Thêm vào đó là hệ thống phanh khẩn cấp ở tốc độ cao và Predictive Energy Optimization giúp vạch ra lộ trình tối ưu trên hệ thống định vị để tiết kiệm nhiên liệu. Điểm khác biệt trên Range Rover Sport với những chiếc Range Rover khác chính là cần số. Không phải là dạng núm xoay ẩn hiện mà là cần số quen thuộc trên nhiều mẫu xe khác của hãng. Tại vị trí bệ tỳ tay, người dùng có một hộc lạnh nhỏ, khe cắm sim, cổng sạc và kết nối dạng USB. Ổ đĩa DVD đặt ẩn sau tấm ốp đối diện ghế phụ. Với phiên bản này, Range Rover Sport 2019 được trang bị khối động cơ V6 3.0L siêu nạp, sản sinh công suất tối đa 335 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,2 giây, tốc độ tối đa 209 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình theo nhà sản xuất công bố là 10,5L/100km. Tại thị trường Việt Nam, Range Rover Sport HSE 2019 phiên bản sử dụng động cơ V6 3.0L và được trang bị nhiều tuỳ chọn cao cấp như gói Dynamic được chào bán với giá chính hãng là 6,8 tỷ đồng. Đây là mức giá tương đương với phiên bản cũ từng được bán chính hãng tại Việt Nam.Giá xe Range Rover Sport 2019 "chạy lướt" trong bài viết này được chủ nhân chào bán khoảng hơn 6 tỷ đồng, rẻ hơn chính hãng khoảng vài trăm triệu đồng và mới chỉ lăn bánh 1000km - khá hợp lý cho những người yêu thương hiệu xe SUV hạng sang Anh quốc mà không muốn "đập thùng". Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover Sport HSE tại Hà Nội.

