Range Rover độ "Rồng cực mặn" biển ngũ quý 4 của đại gia Hà Nội

Đây chính là chiếc SUV hạng sang Range Rover độ rồng biển ngũ quý 4 trị giá tiền tỷ thường xuyên xuất hiện tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội đã từng gây xôn xao nhiều người đi đường bởi phong cách độ cực dị hợm của chủ nhân từ vẻ ngoài của ngoại thất đến bên trong nội thất. Quá trình tìm hiểu chúng tôi biết được, chiếc xe Range Rover độc nhất Việt Nam đời cũ này đã được chủ nhân cho thử sức qua nhiều bản độ khác nhau từ màu sơn gây choáng như trắng-vàng, Iron Man đến bản độ cực dị "Rồng" từ trong ra ngoài khiến không ít người nghi ngờ về độ thẩm mỹ của đại gia này. Tuy nhiên những người có tiền họ đâu quan tâm đến ý kiến người khác và đó là lý do cho việc chiếc Range Rover ngũ quý 4 luôn là đề tài thu hút sự quan tâm và nhận xét của cộng đồng mạng mỗi khi hình ảnh xe xuất hiện trên mạng xã hội. Trong bản độ được đánh giá là tâm huyết nhất của chủ nhân, chiếc Range Rover biển ngũ quý 4 chẳng khác gì hình mẫu của xe rồng từ màu sơn vàng, biểu tượng rồng xuất hiện ở một số chi tiết ngoại thất và nội thất,... Đáng chú ý là lưới tản nhiệt của xe cũng được sửa lại để có thể gắn được logo rồng vàng ở chính giữa. Ngoài ra, bộ mâm xe hình rồng với màu vàng lấp lánh cũng được đặt riêng chưa rõ là vàng "xịn hay pha ke". Một số chi tiết như tay nắm cửa, gương chiếu hậu, khe gió bên hông, vành xe đều được sơn màu vàng tạo điểm nhấn. 4 vòm bánh xe được làm rộng hơn theo phong cách độ widebody. Chiếc xe được trang bị hệ thống pô mới nhằm cho ra âm thanh lớn hơn rất nhiều so với nguyên bản. Chiếc Range Rover Rồng cực mặn này này không những gây xôn xao trên các trang mạng xã hội bởi được độ ngoại thất có phong cách cực dị. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng khoang nội thất của chiếc xe này cũng đặc biệt không kém. Thông qua những hình ảnh có thể thấy toàn bộ khoang nội thất được dát vàng từ phần ghế ngồi, táp-lô, ô cửa gió điều hoà,… Hiếm mẫu xe nào hiện nay được chủ nhân độ lại với phong cách siêu dị biệt như vậy. Được biết, về nguyên bản thì Range Rover này mang mầu trắng sáng. Nhưng sau khi được củ nhân độ theo phong cách "vàng mã", nó đã là chiếc xe độc nhất tại Việt Nam. Mỗi khi chiếc xe lăn bánh đều nhận được rất nhiều sự chú ý của những người đi đường. Tuy nhiên mới đây một số hình ảnh gần đây nhất cho thấy, chiếc SUV hạng sang Range Rover đã được chủ xe trả về ngoại hình của một dòng xe quý tộc với lưới tản nhiệt đúng phiên bản, màu sơn là vàng nhưng nhìn bớt sến sẩm như vàng trước. Có thể thấy, điểm nhấn còn lại của Range Rover độ "Rồng cực mặn" chính là la-zăng hình rồng. Tuy nhiên, bên trong khoang lái vẫn y như cũ, nhìn vào nội thất ai dám ngồi vào "ngai vàng" do chủ xe độ chế đây. Video: Range Rover độ rồng vàng, biển ngũ quý 4 trên phố Hà Nội.

