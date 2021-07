Lý do Toyota Land Cruiser 2022 nhập đắt hơn chính hãng 2 tỷ đồng?

Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng được phân phối với duy nhất một phiên bản VX, đi kèm mức giá 4,06 tỷ đồng (riêng bản ngoại thất màu Trắng ngọc trai có giá 4,071 tỷ đồng), trong khi đó xe nhập tư chuẩn bị về nước thuộc bản VXR có giá chào bán lên tới hơn 6 tỷ đồng. Sự cách biệt lớn về giá khiến nhiều người tò mò và phân vân giữa xe chính hãng - xe nhập khẩu tư nhân. Về trang bị ngoại thất, Land Cruiser VX chính hãng có mâm 18 inch thiết kế đơn giản, còn Toyota Land Cruiser VXR 2022 nhập khẩu Trung Đông sở hữu mâm 20 inch đa chấu bóng bẩy hơn. Chưa hết, bản VXR còn có thêm nhiều chi tiết crôm ở thân xe như ốp gương chiếu hậu ngoài, viền hốc đèn sương mù...giúp tổng thể xe trông cao cấp hơn. Mặt khác, Land Cruiser VXR thế hệ mới được trang bị hệ thống treo tự thích ứng "xịn xò" hơn loại hệ thống treo động lực học độc lập tay đòn kép trước và đa liên kết phía sau trên bản VX chính hãng. Hệ truyền động của 2 phiên bản thì không có khác biệt, cả 2 đều dùng động cơ xăng tăng áp kép V6 3.5L hoàn toàn mới cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Ngoài ra, cả 2 phiên bản Land Cruiser VXR và VX 2022 đều có hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi Terrain Select) với khả năng tự động đánh giá bề mặt đường và chọn chế độ lái tốt nhất, cùng màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor), cho phép hiển thị ngay lập tức các chướng ngại vật cho người lái xe thông qua camera dưới gầm xe. Đối với nội thất, Land Cruiser VX 2022 chính hãng cũng có ít "đồ chơi" hơn VXR 2022 nhập tư, cụ thể, bản VX không có cửa sổ trời cho hàng ghế phía trước và cặp màn hình giải trí 11 inch cho hàng ghế phía sau. Cuối cùng, hai phiên bản này tương đồng nhau về trang bị an toàn, cả 2 đều có được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense mới Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB). Bên cạnh đó, mẫu xe cũng sở hữu hàng loạt các trang bị tiên tiến hỗ trợ người lái bao gồm Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học (VDIM), Hệ thống chống ồn chủ động (ANC), Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), Chức năng hỗ trợ vượt địa hình (Crawl control), Camera phát hiện người phía sau (RCD), Camera 360, Phanh tay điện tử,… Như vậy, nhìn chung, Toyota Land Cruiser VX 2022 chính hãng chỉ thua kém bản VXR nhập Trung Đông ở một chút ngoại thất, trang bị nội thất và hệ thống treo, mà lại rẻ hơn đáng kể, do đó, xe chính hãng chắc chắn sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Với mức giá Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng chỉ nhỉnh hơn 4 tỷ đồng, trong khi phiên bản VXR nhập khẩu từ Trung Đông lên đến hơn 6 tỷ - nhiều người dùng vIệt chắc chắn sẽ có sự lựa chọn thông minh, đặc biệt là khi tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch COVI-19 đang bùng phát trở lại với nhiều biến thể. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser 2022 máy dầu 3.3L.

