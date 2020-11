Ra mắt Nissan X-Terra 2021 từ 632 triệu đồng, sẽ về Việt Nam?

Đúng như thông tin hé lộ từ vài ngày trước, mẫu SUV cỡ trung Nissan Terra 2021 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã chính thức trình làng tại thị trường Trung Đông vào ngày 25/11. Ở thị trường này, Nissan Terra 2021 được gọi bằng cái tên riêng là X-Terra. Đồng thời, mẫu xe này cũng cho thấy trước thiết kế của Nissan Terra mới sẽ về Việt Nam trong tương lai. Khác với mẫu xe trùng tên đã bị "khai tử" tại thị trường Mỹ cách đây vài năm, mẫu xe SUV Nissan X-Terra 2021 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của mẫu xe bán tải Navara mới. So với Terra cũ, Nissan X-Terra 2021 sở hữu thiết kế nội thất và ngoại thất nâng cấp toàn diện. Theo đó, Nissan X-Terra 2021 được trang bị phần đầu xe có thiết kế giống với người anh em Patrol. Điều này được thể hiện qua lưới tản nhiệt V-Motion, cản trước và cụm đèn pha mới. Bên trong cụm đèn pha là 4 bóng LED có thiết kế như hình viên đá và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" hiện đại. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình thang, hốc đèn sương mù nằm dọc và khe gió giả trên chắn bùn trước. Đằng sau, mẫu SUV cỡ trung này được bổ sung đèn hậu nâng cấp và nẹp mạ crôm uốn cong, nằm trên logo của hãng Nissan cũng như tem chữ nổi "X-Terra". Tương tự phía trước, cản sau của xe cũng được cải tiến, đi kèm đèn phản quang rộng hơn Nissan Terra cũ. Khi mua Nissan X-Terra 2021, khách hàng Trung Đông có thể chọn vành hợp kim có đường kính 17 inch và 18 inch. Thêm vào đó là 7 màu sơn ngoại thất khác nhau. Bước vào bên trong Nissan X-Terra 2021, người lái sẽ thấy nhiều sự thay đổi so với Terra cũ hơn. Trong đó, mặt táp-lô được thiết kế hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ những mẫu ô tô du lịch của thương hiệu Nissan như Leaf, Micra và Almera. Mặt táp-lô được thiết kế nằm ngang và đi kèm những nút bấm cao cấp hơn, lấy từ người anh em Nissan Navara 2021. Trên mặt táp-lô còn có màn hình cảm ứng cỡ lớn hơn với kích thước 9 inch của hệ thống thông tin giải trí NissanConnect, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đằng sau vô lăng là màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng đồng hồ giống với Nissan Navara 2021. Ngoài ra, xe còn có gương chiếu hậu kỹ thuật số, sử dụng camera để cung cấp tầm nhìn về phía sau cho người lái. Những nâng cấp khác của Nissan X-Terra 2021 bao gồm sạc điện thoại thông minh không dây Qi, cổng USB-C, nút chỉnh điều hòa ở từng hàng ghế, điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống âm thanh Bose. Thêm vào đó là ghế Zero Gravity ở 2 hàng ghế đầu và màn hình 11 inch có cổng HDMI lắp trên trần. Không giống Terra cũ, Nissan X-Terra 2021 tại thị trường Trung Đông không dùng động cơ diesel. Thay vào đó, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2,5 lít, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 241 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu sau hoặc 4 bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp. Hãng Nissan khẳng định X-Terra 2021 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 11,4 km/lít (khoảng 8,77 lít/100 km). Cuối cùng là gói an toàn Intelligent Mobility, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chuyển làn đường, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ với tính năng phát hiện vật thể di động. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bày bán trên thị trường Trung Đông vào đầu tháng 12/2020. Mức giá xe Nissan X-Terra 2021 từ 27.200 USD (khoảng 632 triệu đồng), chưa bao gồm VAT. Video: Giới thiệu SUV 7 chỗ - Nissan X-Terra 2021 mới.

