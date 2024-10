Ra mắt Mercedes-Maybach EQS 680 SUV hơn 7,6 tỷ tại Việt Nam

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV tại Việt Nam được xây dựng & phát triển trên nền tảng khung gầm sẵn có từ phiên bản EQS 500 SUV, vì vậy mẫu xe này có kích thước không quá khác biệt. Thay vào đó, các điểm nhấn thể hiện sự tinh xảo và xa xỉ đặc trưng của thương hiệu Maybach trong chế tác thủ công được chú trọng khắc họa rõ hơn. Dù có khác biệt về ngôn ngữ thiết kế tổng thể so với những chiếc SUV khác của Mercedes-Benz nhưng Maybach EQS vẫn được chú tâm vào từng chi tiết nhỏ, thể hiện được đặc trưng của thương hiệu Maybach. Điển hình có thể thấy, mặt ca-lăng nan dọc to bản kết hợp với các mảng ốp crom sáng bóng, các chi tiết không thể nhầm lẫn với 1 mẫu xe Maybach. Mercedes-Maybach EQS 680 SUV chạy điện sở hữu kích thước các chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là: 5.126 x 2.034 x 1.721 (mm), chiều dài trục cơ sở ở mức 3.210 mm. Logo Maybach được tạo hình ở nhiều khu vực trên xe, thậm chí đây chính là hoạ tiết của hốc hút gió ở hai bên đầu xe. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng màu đen đặc trưng của thương hiệu, bề mặt tản nhiệt giả Black Panel đi cùng là các nan chrome chạy dọc mang lại hiệu ứng chiều sâu 3D vô cùng độc đáo. Xe được trang bị bộ mâm MAYBACH độc quyền được rèn nguyên khối với thiết kế hoàn toàn mới & kích thước lên đến 22-inch. Tương tự nhiều sản phẩm Mercedes-Maybach khác, EQS 680 SUV cũng được trang bị lớp sơn 2 tone màu độc đáo với 1 đường line tinh xảo chạy dọc thân xe. Đây là những lớp sơn thủ công, độc đáo và cao cấp nhất của thương hiệu. Đèn hậu kiêu hãnh độc quyền với một dải sáng liền mạch và tạo thành hình xoắn ốc ở hai bên. Bên trong khoang lái của mẫu xe SUV điện Mercedes-Maybach EQS 680 được thiết kế 4 chỗ với hai ghế sau độc lập hạng thương gia. Xe được trang bị màn hình MBUX Hyperscreen tiêu chuẩn với giao diện “Zero Layer” và hình ảnh động khởi động thiết kế riêng cho Mercedes-Maybach trên cả ba màn hình. Hệ thống đèn viền chủ động Active Ambient Lighting với 253 bóng LED độc lập & 64 tuỳ chọn hiệu ứng ánh sáng khác nhau, giờ đây được tích hợp thêm 2 tuỳ chọn đặc trưng mới của MAYBACH bao gồm Rose Gold White & Amethys Glow. Xe có hệ thống sưởi, thông gió và mát-xa tiêu chuẩn, hai ghế sau trang bị máy mát-xa bắp chân, sưởi vai. Đi cùng với đó là bảng điều khiển trung tâm cố định phân chia hai ghế, kết nối với bảng điều khiển trung tâm phía trước theo kiểu cầu nối. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được trang bị hàng loạt những công nghệ hiện đại & tiên tiến hàng đầu như: Khoang ghế sau First-Class, Gói trang bị Chauffeur Package, Hệ thống lọc không khí & bụi mịn cao cấp ENERGIZING AIR CONTROL Plus,... NGoài ra, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV còn sở hữu gói tiện nghi và giải trí mở rộng ENERGIZING package Plus, hay Hệ thống KEYLESS-GO Convenience Plus với toàn bộ các cánh cửa & cả cổng sạc điện đều có thể được điều chỉnh đóng mở bằng điện. Về khả năng vận hành, bên cạnh các chế độ lái tiêu chuẩn như ECO, SPORT, OFF-ROAD & INDIVIDUAL, Mercedes-Maybach EQS SUV còn được trang bị thêm chế độ MAYBACH. Đây là tuỳ chọn được thiết kế đặc biệt nhằm thay thế cho chế độ lái COMFORT Tiêu chuẩn, với mục đích tối ưu hoá trải nghiệm thoải mái cho những hành khách ở hàng ghế sau. Hệ thống pin Lithium-ion với nền tảng 400V trên mẫu xe này cũng đã được cải tiến, khi tăng dung lượng khả dụng lên đến 118 kWh, mang lại quãng đường di chuyển trung bình dao động ở mức 559 – 611 km sau 1 lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP. Bên cạnh công suất sạc DC tối đa ở mức 200 kW, giúp sạc hệ thống pin từ 10-80% chỉ trong khoảng 31 phút, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV còn được trang bị tiêu chuẩn công suất sạc AC lên đến 22 kW, giúp rút ngắn việc sạc hệ thống pin từ 0-100% chỉ trong khoảng 6.25 giờ. Mức giá xe Maybach EQS 680 tại Việt Nam công bố là 7,61 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm Mercedes-Maybach EQS 680 SUV chạy điện.

