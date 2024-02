Mercedes-Benz Việt Nam sắp ra mắt SL63, Maybach EQS 680 SUV và AMG C63

Ông Brad Kelly - Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam cho biết trong năm nay, hãng sẽ ra mắt 3 mẫu xe gồm; Mercedes-Benz C63 S E Performance 2024 mới, SL 63 SE Performance và Maybach EQS 680 SUV. Trong đó Maybach EQS 680 SUV thu hút sự chú ý đặc biệt bởi đây là mẫu xe cao cấp nhất của thương hiệu Đức. Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Maybach EQS 680 SUV 2024 mới là mẫu xe thuần điện đầu tiên mang thương hiệu Mercedes-Maybach, được phát triển dựa trên dòng EQS SUV và có thiết kế lấy cảm hứng từ Maybach GLS 600. Kiểu dáng tổng thể của Maybach EQS 680 SUV tương tự mẫu xe EQS SUV nhưng được bổ sung lưới tản nhiệt nan dọc đặc trưng của dòng Maybach, thân xe sơn hai màu, mâm xe thiết kế riêng và logo Maybach trên cột C. Về nội thất, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV có cấu hình 4 chỗ ngồi với các tiện nghi sang trọng tập trung ở hàng ghế thứ hai. Các trang bị cao cấp có thể kể đến trên mẫu xe này bao gồm hệ thống màn hình MBUX Hyperscreen trải dài trên bảng taplo; ghế bọc da cao cấp có tính năng thông hơi/mát xa/sưởi cổ; hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D; màn hình thông tin giải trí 11,2 inch cho hàng ghế sau. Mẫu SUV siêu sang này được trang bị hai động cơ điện công suất 649 mã lực, mô-men xoắn 950 Nm. Theo thử nghiệm, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị bộ pin có dung lượng lớn, cho tầm vận hành khoảng 600 km theo tiêu chuẩn WLTP. Mercedes-AMG SL63 S E Performance

Cuối tháng 11/2023, Mercedes-Benz đã công bố ra mắt AMG SL63 S E Performance tại thị trường Việt Nam với mức giá lên tới 12,29 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải sang đến năm nay, mẫu xe thể thao mui trần này mới chính thức được bàn giao tới tay khách hàng. So với phiên bản SL 43, mẫu SL63 S E có thiết kế nổi bật hơn nhờ được trang bị gói AMG Carbon Package với các điểm nhấn carbon, đi kèm bộ mâm thể thao AMG 21 inch. Điểm nổi bật của mẫu xe này là động cơ V8 4.0L Biturbo được lắp ráp bởi AMG, cho công suất 816 mã lực và mô-men xoắn 1.420 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hộp số tự động 9 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong trong 3,6 giây và tốc độ tối đa 315 km/h. Mercedes-AMG C63 S E Performance

Giữa năm ngoái, Mercedes Việt Nam xác nhận sẽ bán mẫu AMG C63 S E Performance nhập khẩu Đức vào tháng 11/2023. Tuy nhiên, sau đó, kế hoạch trên đã bị lùi thời điểm sang năm 2024.Mercedes-AMG C63 S E Performanc2024 mới là phiên bản cao cấp nhất của dòng C-Class, xếp trên C 43 S Performance (giá 2,96 tỷ đồng). Mercedes AMG C63 S E Performance thế hệ mới được trang bị động cơ hybrid sạc điện với máy xăng 4 xy lanh thẳng hàng 2.0 lít đi kèm mô tơ điện cho tổng công suất 671 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.020 Nm. Ở chế độ thuần điện, xe đi được quãng đường tối đa là 13 km. Với khối động cơ mạnh mẽ, mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,4 giây và vận tốc tối đa là 250 km/h. Video: Chi tiết Mercedes-Benz C63 S E Performance 2024 mới.

Ông Brad Kelly - Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam cho biết trong năm nay, hãng sẽ ra mắt 3 mẫu xe gồm; Mercedes-Benz C63 S E Performance 2024 mới, SL 63 SE Performance và Maybach EQS 680 SUV. Trong đó Maybach EQS 680 SUV thu hút sự chú ý đặc biệt bởi đây là mẫu xe cao cấp nhất của thương hiệu Đức. Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Maybach EQS 680 SUV 2024 mới là mẫu xe thuần điện đầu tiên mang thương hiệu Mercedes-Maybach, được phát triển dựa trên dòng EQS SUV và có thiết kế lấy cảm hứng từ Maybach GLS 600. Kiểu dáng tổng thể của Maybach EQS 680 SUV tương tự mẫu xe EQS SUV nhưng được bổ sung lưới tản nhiệt nan dọc đặc trưng của dòng Maybach, thân xe sơn hai màu, mâm xe thiết kế riêng và logo Maybach trên cột C. Về nội thất, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV có cấu hình 4 chỗ ngồi với các tiện nghi sang trọng tập trung ở hàng ghế thứ hai. Các trang bị cao cấp có thể kể đến trên mẫu xe này bao gồm hệ thống màn hình MBUX Hyperscreen trải dài trên bảng taplo; ghế bọc da cao cấp có tính năng thông hơi/mát xa/sưởi cổ; hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D; màn hình thông tin giải trí 11,2 inch cho hàng ghế sau. Mẫu SUV siêu sang này được trang bị hai động cơ điện công suất 649 mã lực, mô-men xoắn 950 Nm. Theo thử nghiệm, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị bộ pin có dung lượng lớn, cho tầm vận hành khoảng 600 km theo tiêu chuẩn WLTP. Mercedes-AMG SL63 S E Performance

Cuối tháng 11/2023, Mercedes-Benz đã công bố ra mắt AMG SL63 S E Performance tại thị trường Việt Nam với mức giá lên tới 12,29 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải sang đến năm nay, mẫu xe thể thao mui trần này mới chính thức được bàn giao tới tay khách hàng. So với phiên bản SL 43, mẫu SL63 S E có thiết kế nổi bật hơn nhờ được trang bị gói AMG Carbon Package với các điểm nhấn carbon, đi kèm bộ mâm thể thao AMG 21 inch. Điểm nổi bật của mẫu xe này là động cơ V8 4.0L Biturbo được lắp ráp bởi AMG, cho công suất 816 mã lực và mô-men xoắn 1.420 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hộp số tự động 9 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong trong 3,6 giây và tốc độ tối đa 315 km/h. Mercedes-AMG C63 S E Performance

Giữa năm ngoái, Mercedes Việt Nam xác nhận sẽ bán mẫu AMG C63 S E Performance nhập khẩu Đức vào tháng 11/2023. Tuy nhiên, sau đó, kế hoạch trên đã bị lùi thời điểm sang năm 2024. Mercedes-AMG C63 S E Performanc2024 mới là phiên bản cao cấp nhất của dòng C-Class, xếp trên C 43 S Performance (giá 2,96 tỷ đồng). Mercedes AMG C63 S E Performance thế hệ mới được trang bị động cơ hybrid sạc điện với máy xăng 4 xy lanh thẳng hàng 2.0 lít đi kèm mô tơ điện cho tổng công suất 671 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.020 Nm. Ở chế độ thuần điện, xe đi được quãng đường tối đa là 13 km. Với khối động cơ mạnh mẽ, mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,4 giây và vận tốc tối đa là 250 km/h. Video: Chi tiết Mercedes-Benz C63 S E Performance 2024 mới.