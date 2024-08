Ra mắt Lynk & Co 08 hybrid tiết kiệm xăng, từ 685,7 triệu đồng

Theo đó, Lynk & Co 08 EM-P 2025 nâng cấp được bán ra với 6 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 195.800 - 258.800 nhân dân tệ (khoảng 685,7 - 906,4 triệu đồng). Lynk & Co 08 EM-P sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.848 mm. Mẫu xe SUV Lynk & Co 08 EM-P 2025 vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương tự bản tiền nhiệm với đầu xe kín, đèn định vị trải dài, cột xe sơn đen và cụm đèn hậu nối liền. Ngoài 5 màu ngoại thất cơ bản là bạc, xanh lá, tím, xám và đen, ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, xe được bổ sung thêm một màu mới là "Sunrise Blue". Về nội thất, bên trong khoang cabin của xe được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: màn hình chính 15,4 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình HUD 92 inch, hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 8 loa. Phiên bản 2025 cũng sử dụng hệ điều hành Lynk Flyme Auto 1.6.0, hỗ trợ nhiều tính năng như hệ thống âm thanh toàn cảnh, kết nối đa màn hình và chế độ bảo vệ. Cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co 08 EM-P 2025 là 3 tùy chọn hệ truyền động. Thứ nhất là máy xăng tăng áp 1.5L (161 mã lực) kết hợp với một mô tơ điện (161 mã lực) và pin 21 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện là 120 km. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp 1.5L (161 mã lực) đi kèm một mô tơ điện (161 mã lực) và pin 39,8 kWh. Xe có thể chạy được 245 km mà không tốn một giọt xăng nào. Cuối cùng là Lynk & Co 08 bản máy xăng tăng áp 1.5L (161 mã lực) kết hợp với hai mô-tơ điện mạnh lần lượt 215 mã lực và 209 mã lực, đi kèm pin 39,6 kWh, mang lại tầm vận hành thuần điện 220 km. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Lynk & Co 08 EM-P 2025 nâng cấp.

