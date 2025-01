The Beast 2.0 sẽ tiếp tục phục vụ Tổng Thống Mỹ Donald Trump

The Beast 2.0 của ông Donald Trump được ra mắt lần đầu vào thời điểm ông đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 45. Sau đó, chiếc xe tiếp tục “qua tay” Tổng thống Joe Biden và giờ đây chiếc xe sẽ tiếp tục đồng hành cùng ông Donald Trump - Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Với mức giá lên đến 1,5 triệu USD (hơn 37,9 tỷ đồng), The Beast 2.0 của Tổng Thống Mỹ là mẫu xe đắt nhất từng được chế tạo. Cái tên The Beast xuất phát từ tên gọi của mẫu Cadillac DTS bản kéo dài của cựu Tổng thống George W. Bush ra mắt vào năm 2001. Do kích thước đồ sộ nên, mẫu xe được các mật vụ đặt cho biệt danh là Quái thú The Beast cho đến nay. Về vận hành, The Beast 2.0 mới sở hữu động cơ diesel tăng áp V8 5.0l. Xe có thể đạt tốc độ tối đa là 90 km/h. Với trọng lượng lên đến 9 tấn, Sở mật vụ Mỹ phải sử dụng máy bay vận tải cỡ lớn C-17 Globemaster để vận chuyển The Beast 2.0 và mỗi lần chuyên chở chỉ được 2 chiếc. Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã đặt hàng tổng cộng 11 chiếc The Beast 2.0. Mỗi lần Tổng thống Mỹ xuất hiện trước công chúng, sẽ có 2 chiếc The Beast tháp tùng. Trong đó, một chiếc chuyên chở Tổng thống và chiếc còn lại đóng vai trò ''chim mồi''. The Beast 2.0 có 3 cửa sổ lắp kính cường lực chống đạn dày 12,7 cm, lớp vỏ thân xe dày 20,32 cm với chất liệu bằng nhôm, titanium và gốm có thể chịu được đạn chống tăng RPG (B41) hoặc mìn chống tăng IED. Gầm xe cũng được gia cố với titanium, gốm nhằm chống bom, riêng bình xăng của The Beast 2.0 cũng được General Motor bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt đặc biệt chống cháy nổ. Khoang nội thất của xe được thiết kế để cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhằm ngăn chặn các vụ tấn công hóa học hay bảo vệ người ngồi trên xe trong các trường hợp va chạm, cháy nổ. Ngoài ra, xe có các thiết bị chữa cháy đặc biệt. Trên The Beast 2.0 còn có một lượng khí oxy và túi máu trùng với nhóm máu của Tổng Thống Trump được dự trữ sẵn nhằm phòng trừ các trường hợp khẩn cấp . Ngoài hệ thống hỗ trợ lái xe trong đêm, xe còn được trang bị hệ thống thông tin bảo mật, liên lạc hiện đại như: dò tìm bằng định vị vệ tinh toàn cầu GPS, WiFi, điện thoại vệ tinh kết nối thẳng đến điện thoại của phó Tổng thống và lầu năm góc để ra lệnh phóng tên lửa hạt nhân ngay từ trên xe. Không chỉ có khả năng bảo vệ, The Beast 2.0 còn được trang bị hệ thống bắn khói, xả dầu, súng bắn hơi cay... nhằm đáp trả các vụ tấn công. Người cầm lái The Beast 2.0 sẽ được huấn luyện đặc biệt bởi Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ nhằm đáp ứng những yêu cầu lái xe phức tạp nhất, bao gồm đi lùi tốc độ cao, quay xe 180 độ hay thực hiện các pha drift. Video: Phương tiện "khủng" nào phục vụ Tổng thống Mỹ công du?

The Beast 2.0 của ông Donald Trump được ra mắt lần đầu vào thời điểm ông đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 45. Sau đó, chiếc xe tiếp tục “qua tay” Tổng thống Joe Biden và giờ đây chiếc xe sẽ tiếp tục đồng hành cùng ông Donald Trump - Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Với mức giá lên đến 1,5 triệu USD (hơn 37,9 tỷ đồng), The Beast 2.0 của Tổng Thống Mỹ là mẫu xe đắt nhất từng được chế tạo. Cái tên The Beast xuất phát từ tên gọi của mẫu Cadillac DTS bản kéo dài của cựu Tổng thống George W. Bush ra mắt vào năm 2001. Do kích thước đồ sộ nên, mẫu xe được các mật vụ đặt cho biệt danh là Quái thú The Beast cho đến nay. Về vận hành, The Beast 2.0 mới sở hữu động cơ diesel tăng áp V8 5.0l. Xe có thể đạt tốc độ tối đa là 90 km/h. Với trọng lượng lên đến 9 tấn, Sở mật vụ Mỹ phải sử dụng máy bay vận tải cỡ lớn C-17 Globemaster để vận chuyển The Beast 2.0 và mỗi lần chuyên chở chỉ được 2 chiếc. Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã đặt hàng tổng cộng 11 chiếc The Beast 2.0. Mỗi lần Tổng thống Mỹ xuất hiện trước công chúng, sẽ có 2 chiếc The Beast tháp tùng. Trong đó, một chiếc chuyên chở Tổng thống và chiếc còn lại đóng vai trò ''chim mồi''. The Beast 2.0 có 3 cửa sổ lắp kính cường lực chống đạn dày 12,7 cm, lớp vỏ thân xe dày 20,32 cm với chất liệu bằng nhôm, titanium và gốm có thể chịu được đạn chống tăng RPG (B41) hoặc mìn chống tăng IED. Gầm xe cũng được gia cố với titanium, gốm nhằm chống bom, riêng bình xăng của The Beast 2.0 cũng được General Motor bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt đặc biệt chống cháy nổ. Khoang nội thất của xe được thiết kế để cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhằm ngăn chặn các vụ tấn công hóa học hay bảo vệ người ngồi trên xe trong các trường hợp va chạm, cháy nổ. Ngoài ra, xe có các thiết bị chữa cháy đặc biệt. Trên The Beast 2.0 còn có một lượng khí oxy và túi máu trùng với nhóm máu của Tổng Thống Trump được dự trữ sẵn nhằm phòng trừ các trường hợp khẩn cấp . Ngoài hệ thống hỗ trợ lái xe trong đêm, xe còn được trang bị hệ thống thông tin bảo mật, liên lạc hiện đại như: dò tìm bằng định vị vệ tinh toàn cầu GPS, WiFi, điện thoại vệ tinh kết nối thẳng đến điện thoại của phó Tổng thống và lầu năm góc để ra lệnh phóng tên lửa hạt nhân ngay từ trên xe. Không chỉ có khả năng bảo vệ, The Beast 2.0 còn được trang bị hệ thống bắn khói, xả dầu, súng bắn hơi cay... nhằm đáp trả các vụ tấn công. Người cầm lái The Beast 2.0 sẽ được huấn luyện đặc biệt bởi Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ nhằm đáp ứng những yêu cầu lái xe phức tạp nhất, bao gồm đi lùi tốc độ cao, quay xe 180 độ hay thực hiện các pha drift. Video: Phương tiện "khủng" nào phục vụ Tổng thống Mỹ công du?